Francesca Salvagno, nel Consiglio Veneto di ONAOO - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva. Al Frantoio Salvagno, il primo Corso ufficiale di Assaggio



Francesca Salvagno, giovane imprenditrice del Frantoio Salvagno, Verona, è la nuova consigliera, delegata per il Veneto, di ONAOO - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, la più antica Scuola di Assaggio a livello mondiale. Insieme a lei, a rappresentare la provincia di Verona, anche Carlotta Pasetto, insegnante ONAOO e figura di riferimento nel panorama formativo. Tra i primi incarichi, la promozione della cultura dell’olio extravergine sul territorio e il coordinamento delle attività didattiche locali. Il primo corso in programma – interamente dedicato all’assaggio delle olive da tavola – si terrà proprio al Frantoio Salvagno nei giorni 29-30 settembre e 1° ottobre 2025. L’evento sarà aperto a tutti, con iscrizione a pagamento, sul portale ufficiale ONAOO. Francesca Salvagno è iscritta, da tre anni, al Registro internazionale degli Assaggiatori professionisti, avendo completato il percorso in doppia lingua, italiana e inglese. La sua nomina arriva con il plauso di Marcello Scoccia, neo presidente di ONAOO e tra i massimi esperti di assaggio, a livello nazionale: «Francesca è un motore instancabile, con una visione fresca e determinata. Ha le qualità giuste, per coinvolgere sempre più persone, in un percorso consapevole di conoscenza dell’olio extravergine». Salvagno commenta: «Portare l’educazione sull’olio EVO nel territorio che vivo ogni giorno è una sfida che accolgo con entusiasmo. L’olio non è solo un ingrediente, è cultura, identità, esperienza sensoriale. Vogliamo trasmetterla al maggior numero di persone possibile». L’occasione dell’annuncio, di cui sopra, ci permette di segnalare che:”Le previsioni, per la campagna olearia 2025, in Veneto e in Italia, appaiono positive: niente siccità, piogge regolari e assenza di parassiti, quali la mosca olearia, fanno sperare in una produzione in crescita del +30%, rispetto al 2024, salvo eventi straordinari. Due belle notizie, dunque, e complimenti alla giovane imprenditrice Salvagno. Va ricordato, non per ultimo, che l’olio d’oliva costituisce un comparto importantissimo, per l’economia.

Pierantonio Braggio