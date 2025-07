La Banda musicale dei Vigili del Fuoco, sul palco dell'Arena di Verona Opera Festival - Carmen il 18 luglio 2025



Venerdì 18 luglio, prima dell’inizio di Carmen, sull’immenso palcoscenico dell’Arena sono saliti quarantacinque esecutori della Banda del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per un momento musicale speciale diretto dal Maestro Donato Di Martile. Ad accoglierli il sovrintendente Cecilia Gasdia, assieme al sottosegretario agli Interni con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco e al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino. In programma un medley dalla musica per il cinema di Ennio Morricone e un omaggio alla Spagna (in scena e reale) con España cañí, paso doble di Marquina Narro, coetaneo di Bizet, e la marcia La Gallega di Cantico. Un rappresentante dei Vigili del fuoco ha suonato il tradizionale gong che annuncia l'imminente inzio dell’opera. Quello di Carmen è un grande ritorno, a 150 anni dalla prima assoluta dell’opera di Bizet, e venerdì 18 luglio è stato anche l'atteso ritorno in Arena di Anita Rachvelishvili, mezzosoprano georgiano nei panni della protagonista. Con lei per una sera il tenore Freddie De Tommaso come Josè e il basso Alexander Vinogradov come Escamillo, mentre Mariangela Sicilia riprende la parte di Micaela. Completano il cast Sofia Koberidze, Daniela Cappiello, Jan Antem, Carlo Bosi, Gabriele Sagona, Giulio Mastrototaro. Sul podio dell’Orchestra areniana il maestro Francesco Ivan Ciampa, in scena il Coro preparato da Roberto Gabbiani, le voci bianche di A.Li.Ve., il Ballo coordinato da Gaetano Bouy Petrosino, oltre duecento tra mimi, figuranti e danzatori spagnoli della Compañia Antonio Gades diretta da Stella Arauzo, qui impegnata nelle originali coreografie di El Camborio. Lo spettacolo è la produzione “colossal” di Franco Zeffirelli, la sua prima in Arena, che compie 30 anni, con costumi di Anna Anni, luci di Paolo Mazzon e una Siviglia curata nel minimo dettaglio, tra piazze, taverne e alture, briganti, mercanti e toreri.

Stasera e domani in scena La Traviata e Aida con nuovi cast. E dal 22 al 27 luglio sei serate consecutive di grande spettacolo con Roberto Bolle and Friends e titoli diversi ogni sera con le stelle dell'opera: Netrebko, Enkhbat, Feola, Kurzak, Alagna e molti altri.