Bardolino ottiene la Certificazione EMAS.Il sindaco Bertasi: “Un impegno concreto per un territorio più sostenibile”



Sostenibilità e trasparenza sono al centro dell’impegno dell’amministrazione comunale di Bardolino, che ha ottenuto la prestigiosa certificazione EMAS, il marchio europeo più avanzato per la qualità ambientale. EMAS è un sistema volontario promosso dalla Comunità Europea, che consente alle organizzazioni pubbliche e private di monitorare e migliorare le proprie performance ambientali, comunicandole in modo chiaro, trasparente e continuo ai cittadini.



Dal contenimento delle emissioni atmosferiche alla gestione dell’acqua e dei rifiuti, fino ad arrivare alla tutela del suolo e all’efficientamento energetico degli edifici pubblici: il Comune ha analizzato con metodo gli impatti connessi alle proprie attività, avviando azioni concrete per gestirli e ridurli a partire dal prossimo triennio.



“Il sistema che abbiamo adottato volontariamente contribuisce a rendere concreto l’impegno del Comune nel rispetto dell’ambiente, attuando le normative vigenti e impostando un meccanismo di autocontrollo - afferma il sindaco Daniele Bertasi -. L’obiettivo è monitorare gli impatti ambientali, in un’ottica di miglioramento continuo. Tutto questo con lo scopo di incrementare la qualità della vita dei residenti e di contribuire a sviluppare un turismo sostenibile”.



Per il triennio 2025 - 2027 Bardolino ha messo in campo un ambizioso programma ambientale, che prevede – tra gli altri interventi – la sostituzione di 500 lampade per l’illuminazione al sodio ad alta pressione con sistemi LED, la riqualificazione termica di edifici pubblici, la riduzione della frazione di rifiuti non riciclabili grazie al rafforzamento della raccolta differenziata, oltre all’installazione di nuove colonnine per veicoli elettrici e impianti fotovoltaici destinati a edifici scolastici e sportivi.



Secondo l’assessore all’Ambiente Simone Corradini, “i Comuni non sono solo enti che erogano servizi ai cittadini, ma svolgono anche una funzione determinante nello sviluppo di una politica ambientale del territorio. Grazie alla registrazione EMAS siamo nelle condizioni di raggiungere questo importante traguardo, che ci permette di identificare, analizzare, prevedere, prevenire e controllare gli impatti ambientali, coinvolgendo tutti gli attori che possono contribuire al miglioramento delle prestazioni ambientali a Bardolino, Cisano e Calmasino. I prossimi step verranno comunicati in modo trasparente, nel pieno rispetto della normativa vigente”.



Il sindaco Bertasi conclude: “Questa certificazione rappresenta un obiettivo raggiunto per l’amministrazione comunale, ma soprattutto un punto di partenza e un impegno per il futuro. Abbiamo la possibilità di perseguire traguardi ambiziosi, misurabili e controllabili, per migliorare il nostro territorio e renderlo ancora più accogliente e sostenibile”.