Oltre 1 milione di euro per l’innovazione delle PMI culturali e creative europee.



Finanziato anche il Progetto Cosmo di due aziende venete ideato per la valutazione multimodale della personalità in ambienti digitali. La soddisfazione di Venetian Cluster di Venezia.







Venezia, 21 lug 25 - Un progetto per analizzare i disturbi psicologici nei ragazzi delle scuole secondarie attraverso il gioco e per una valutazione multimodale della personalità in ambienti digitali. Si tratta del Progetto Cosmo, realizzato da due aziende, una di Padova e l'altra di Treviso, che è uno dei 22 progetti in consorzio che sono stati finanziati, per un totale di oltre 1 milione di euro a fondo perduto, nell'ambito del progetto europeo FRIEND CCI – Fostering Resilience and Innovation in Europe through Networking Development of Clusters in the Cultural and Creative Industry Ecosystem, FRIEND CCI è un progetto europeo, lanciato nel 2022 con l’obiettivo di rafforzare la resilienza e promuovere innovazione, digitalizzazione e sostenibilità che le industrie culturali e creative possono trasmettere ai differenti settori produttivi. FRIEND CCI rappresenta un modello virtuoso di utilizzo dei fondi europei a sostegno dell’innovazione, dimostrando come la cooperazione tra cluster e l’attivazione di reti internazionali e tra differenti settori produttivi, possano contribuire a rafforzare la competitività del settore creativo in Europa. Finanziato dal programma COSME dell’e Europea, il progetto ha visto il coinvolgimento di cinque partner internazionali: l’italiano Venetian Cluster di Venezia, ideatore e leader del progetto, France Clusters (Francia), Cluster IDiA (Spagna), ITALCAM (Germania), Open Hub Creative Cluster (Romania). I risultati sono stati presentati a Monaco di Baviera, alla presenza dei partner di progetto e di alcune imprese beneficiarie. “Complessivamente – sottolinea il direttore di Venetian Cluster Sergio Calò – attraverso due bandi pubblicati nel 2023 sono state 70 le proposte ricevute da parte di 161 piccole e medie imprese di 17 paesi europei, e tra queste molte italiane, da cui si è arrivati al finanziamento di 22 progetti in consorzio, con il coinvolgimento di 84 fornitori di servizi specializzati in ambiti quali la digitalizzazione, la sostenibilità e l'internazionalizzazione. I progetti finanziati – aggiunge Calò - spaziano tra tecnologie emergenti e creatività applicata e tra questi vi è appunto il progetto Cosmo che ha peraltro sviluppato una applicazione per i professionisti e poter quindi utilizzare l'innovazione anche fuori dal Veneto. Il progetto è stato poi selezionato e presentato al convegno Society of Personality Assessment tenutosi a San Diego negli Stati Uniti”.