Veneto Agricoltura. Pesce azzurro: aumentano i quantitativi pescati in Veneto



Il Veneto si conferma il punto di riferimento dell’Adriatico per quanto riguarda la pesca del pesce azzurro. A certificarlo il report sulla pesca ai piccoli pelagici pubblicato da Veneto Agricoltura, che mostra non solo come la regione del leone rampante peschi i quantitativi maggiori di alici e sardine sulla costa, ma anche come le tonnellate pescate siano in crescita rispetto al 2023. Nel 2024 i pescherecci veneti autorizzati hanno catturato 5.550 tonnellate di alici e 2.307 tonnellate di sardine, numeri che equivalgono rispettivamente a un +23,2% e a un +13,6% in confronto all’anno precedente. Queste cifre non colmano totalmente il divario con il 2013, quando venivano pescate 5.604 tonnellate di alici e 4.830 tonnellate di sardine, ma sono più che sufficienti per consolidare il Veneto in cima alla classifica del pesce azzurro pescato nell’Adriatico. Inseguono l’Emilia Romagna (774 t di alici, 1.687 t di sardine), le Marche (1.840 t di alici, 496 t di sardine) e l’Abruzzo (2.101 t di alici, 40 t di sardine). La maggiore disponibilità di prodotto ittico, se si considera l’ultimo biennio, ha avuto risvolti positivi anche sui due mercati veneti di riferimento: Chioggia ha incassato 2,2 milioni di euro dalle alici (+21,5% sul 2023) e 1,6 milioni di euro dalle sardine (+14,3% sul 2023), mentre gli incrementi di valore fatti registrare da Pila-Porto Tolle sono più contenuti sulle alici (+4,7%, con un incasso di 4,1 milioni di euro) e decisamente più ingenti sulle sardine (+45,9%, con un incasso di 640.000 euro).

Un fattore chiave nel determinare questi risultati è stata la flotta peschereccia veneta, la quale si è riconfermata come la più numerosa dell’Adriatico. Delle 75 volanti autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici in questo mare, 22, ovvero il 29%, appartengono infatti al Veneto, che distanzia l’Emilia Romagna e le Marche di 5 unità.

Tuttavia, nonostante il primato, le imbarcazioni venete risultano in calo: nel 2023 erano 28, nel 2017 addirittura 41. Non una sorpresa, visto che da quell’anno il numero di volanti è diminuito su tutta la costa (nel 2017 erano complessivamente 117), ma sicuramente una situazione da tenere monitorata alla luce dell’aumento delle spese dei tempi più recenti: rispetto al 2017, i costi complessivi che una coppia di volanti in Veneto deve sostenere è cresciuta di circa 20.000 euro, a fronte di 13 giorni in meno di pesca annuali (147 nel 2024, 160 nel 2017). Questo il commento dell’Assessore regionale a Caccia e Pesca, Cristiano Corazzari: "Un tempo la pesca del pesce azzurro, molto abbondante sulle coste venete e dell’alto Adriatico, alimentava laboratori e piccole imprese locali, adibite a salagione e marinatura. Una vera e propria filiera nella quale spesso venivano impiegate anche le donne. Questa storica attività di pesca è ora praticata da un numero ridotto di unità ma, nonostante ciò, i dati sono di assoluto rilievo: con oltre 8.000 tonnellate, il Veneto si conferma tra le regioni più produttive dell’Adriatico. Si tratta di numeri che dobbiamo accogliere con grande orgoglio, perché mantenere questa attività di pesca vuol dire tenere vive tradizione, storia e passione per il mare. Anche se il mestiere del pescatore è sempre più difficile da intraprendere, produce un valore significativo per la regione e rimane radicato nelle nostre marinerie come un prezioso patrimonio”. Dati importanti, su un settore importantissimo, dal prodotto pregiato, che garantisce, nonostante costi fortemente aumentati, creazione di valore, locale e generale, assieme all’importante voce occupazione. In tal senso, bene è detto sopra, il Veneto è la regione più produttiva, nel settore.

Pierantonio Braggio







