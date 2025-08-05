Pubblicit

BARBISAN, “BENE L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER L’ULTIMO LOTTO DELLA TERZA CORSIA. CONFIDO CHE SI ARRIVI ANCHE ALLA REALIZZAZIONE DEL CASELLO DI BIBIONE”

Portogruaro, 7 ago 25 - “ L’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell’ultimo lotto della terza corsia, quello compreso tra Portogruaro e San Donà di Piave, è sicuramente una bella notizia, attesa da tempo, per tutto il territorio e, più in generale, per il Nord Est. La strategicità dell’opera è d’altro canto riconosciuta a tutti i livelli e tra cinque anni, quando saranno ultimati i lavori, tutti gli 83 chilometri del tratto della A4 fino a Palmanova saranno friuibili a tre corsie, con maggiore fluidità del traffico e, soprattutto, maggiore sicurezza per gli utenti. Come Consigliere regionale di quest’area mi sento di esprimere non solo il ringraziamento alle due regioni e alla società Autostrade Alto Adriatico ma anche, in particolare, ai Sindaci che hanno dato un forte contributo per far sì che si arrivasse a questa tappa, peraltro fondamentale di un percorso che cambierà la mobilità e la logistica in questa parte del Paese fortemente interessata negli interscambi con l’area orientale dell’Europa. Ora si tratta di attendere la tempistica programmata augurandoci, laddove fosse possibile, che possa esserci una accelerazione per la conclusione dei lavori. Bene che sia previsto il nuovo casello di San Stino, che va ad aggiungersi al rifacimento di in corso del casello di Portogruaro, e l’auspicio che venga realizzato quanto prima anche il casello di Bibione che sarebbe un ulteriore importante tassello nello scenario viabilistico del Veneto Orientale. Personalmente garantisco il mio impegno per sostenere quest’opera che ritengo fondamentale per il sistema economico e turistico del nostro territorio”. A dirlo è il Consigliere regionale Fabiano Barbisan.
