Dopo 10 anni dall’ultima palla in buca, Southwest Greens Central Europe In City Golf Verona, annunciato da DVD-Destination Verona Garda torna per la quarta volta tra le mura scaligere: l’evento esclusivo porta questo affascinante sport nel cuore delle metropoli urbane di tutto il mondo, promuovendo in modo unico i centri ospitanti e i partner coinvolti sotto lo sguardo incuriosito dei passanti. Sabato 27 settembre 2025, i luoghi più suggestivi della città dell’amore shakespeariano faranno da sfondo alle 18 buche disposte su prato sintetico. Qui 72 giocatori si sfideranno in un torneo secondo la formula dello shotgun, mettendo in pratica ogni tecnica classica in tutta sicurezza con palline soft collaudate. Non solo professionisti di settore, ma anche lo spettatore diventa protagonista grazie alla Public Hole: uno spazio gratuito posizionato nella celebre Piazza Bra e pensato per chi si approccia per la prima volta al tiro con la mazza, oltre che ad essere un modo per incoraggiare i giovani a scoprire la bellezza del golf. Tra gli sponsor che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa si vedono i nomi di Internorm, Skiarea Madonna di Campiglio, Maserati Forza, WAVE Futura, Verona Garda Convention Bureau, Comune di Verona, Verona Up, Southwest Greens Central Europe, Pubbliccar System, Raimondi, Confcommercio Verona, NH Collection, I.T.S Cangrande della Scala Museo privato Bisagno, Genovesa, Verona, unico, nel globo, in fatto di oggetti e di storia del Golf Meckatzer e, non ultimo, il Due Torri Hotel, sede ufficiale del brunch di inizio nella club house, con annuncio dei flight. La serata si concluderà con un Gala Dinner nella medesima struttura, seguita dalla premiazione di 18 giocatori, uno per ogni hole. Dal 2010 ad oggi, si contano 12 città ospitanti tra cui: Cortina d’Ampezzo, Firenze, Berlino, Livigno, l’Esposizione Mondiale EXPO di Milano, Vienna, Merano, Trento, Innsbruck, Tieste, Riva del Garda e non da meno Verona. Ogni edizione racconta un nuovo successo immortalato nel Promotion Shot: uno spettacolo, in cui non esistono limiti al tiro. Che sia, per centrare un elicottero in volo o dal tetto di una funivia, nel 2013 la mano dell’ex campionessa, Federica Dassù, segnava il “lancio” promozionale, da un arcovolo dell’Arena. Un inno allo sport del golf e, insieme, un’esperienza che mescola passione e cultura. L’iniziativa punta, infatti, a inserirsi nella cornice olimpica dei Giochi Milano Cortina 2026, in occasione dei quali, l’anfiteatro romano accenderà l’emozione in Arena, ospitando due momenti fondamentali come la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi e quella di Apertura delle Paralimpiadi. “Southwest Greens Central Europe In City Golf Verona presented by Destination Verona Garda è molto più di un torneo: è un incontro tra sport, cultura e bellezza urbana” – afferma il presidente di Destination Verona Garda, Paolo Artelio –. “Porta il golf a un passo dal centro, tra storia e modernità, rendendo Verona un palcoscenico internazionale. Un evento, che dimostra la capacità organizzativa e l’ospitalità della città scaligera, anche nell’ottica delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Un segnale chiaro, che vede Verona pronta a giocare in squadra assieme agli altri territori nei Giochi di Milano Cortina 2026”. Nel cuore del centro storico, a pochi passi dal celebre balcone di Giulietta e dall'Arena, Due Torri Hotel - nel suo ruolo di hospitality partner ufficiale e club house di In City Golf 2025 - si conferma ancora una volta protagonista della scena cittadina. La vocazione dell’hotel ad accogliere eventi sportivi affonda le radici nella storia della città: fin dal Medioevo, infatti, il palazzo - un tempo nobile ostello - ospitava cavalieri, viaggiatori e partecipanti a tornei e manifestazioni pubbliche. Lo testimonia ancora oggi il grande affresco che domina la lobby: il celebre Torneo dei Cavalieri di Brandeburgo, opera del maestro Pino Casarini, che richiama il legame millenario tra Verona, l’ospitalità e le competizioni cavalleresche. Oggi, nel solco di quella tradizione, il Due Torri Hotel accoglierà, quindi, i protagonisti di una nuova sfida sportiva urbana: Southwest Greens Central Europe In City Golf Verona presented by Destination Verona Garda, evento internazionale, che porta il green tra le bellezze architettoniche della città scaligera. Perfetta icona dell’ospitalità all'italiana, il 5 stelle scaligero offrirà a giocatori, sponsor e media partner, un punto di riferimento esclusivo durante l’intero weekend dell’evento. Le sue sale storiche, cornice perfetta per momenti di networking, tra una buca e l'altra, accoglieranno infatti briefing e momenti di convivialità, confermando l’impegno dell’hotel nella promozione del territorio e delle sue eccellenze. "Siamo orgogliosi di accogliere ancora una volta un evento internazionale come In City Golf, che unisce sport, cultura e valorizzazione del territorio” ha dichiarato Silvano De Rosa, direttore del Due Torri. “Il nostro ruolo come hospitality partner riflette la vocazione dell’hotel a essere non solo un luogo di soggiorno, ma un vero punto di riferimento per la vita culturale ed esperienziale della città”. Programma provvisorio: Venerdì 26 settembre 2025, ore 19:30 - connect up presso il Museo Bisagno sabato 27 settembre 2025, ore 11:00 – brunch nella Club House del Due Torri Hotel Verona, con annuncio dei Flights ore 12:00 - inizio del torneo Southwest Greens Central Europe in City Golf Verona, presented by Destination Verona & Garda ore 17:00 circa - fine del torneo ore 19:30 - Gala Dinner al Due Torri Hotel Verona ore 20:00 - Cerimonia di premiazione al Due Torri Hotel Verona. Un evento, nuovo, che, innovativo, si presenta, onorando, nel verde, quanto la città scaligera, in fatto di straordinarie bellezze e di ospitalità, può e sa dare, nonché il golf e lo sport, del quale, lo stesso è importante parte.

Pierantonio Braggio







