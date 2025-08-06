Nel 2024, le imprese venete non hanno incassato un miliardo dallo Stato. In difficoltà, chi lavora con la Pubblica Amministrazione del Sud. CGIA Mestre, 9.8.25



“Al netto degli importi sospesi e non liquidabili, l’anno scorso, a livello nazionale, la nostra Pubblica Amministrazione (PA) ha ricevuto dai propri fornitori privati 198 miliardi di euro di richieste di pagamento. Di questo importo, entro marzo 2025, sono stati liquidati 189,85 miliardi. Pertanto, nelle transazioni commerciali tra pubblico e privati, questi ultimi non hanno incassato ben 8,15 miliardi. Di questo ammanco, tra gli 800 milioni e un miliardo di euro, sarebbero dovuti finire nelle casse delle imprese venete. In particolare di quelle che lavorano per committenti pubblici del Mezzogiorno. A stimarlo è l’Ufficio studi della CGIA, che ha estrapolato il dato nazionale dalla nota pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)[1] lo scorso 1° luglio. È evidente che a destare preoccupazione anche tra gli imprenditori veneti non siano soltanto i dazi imposti dall’Amministrazione Trump, ma anche quelli di natura interna, presenti nel nostro Paese che rallentano l’economia e ostacolano lo sviluppo. Alcuni esempi? Quando, ad libitum, la PA decide di non onorare gli impegni contrattuali sottoscritti o di liquidare i fornitori, con ritardi del tutto ingiustificati. E sebbene negli ultimi anni, soprattutto in Veneto, le aziendeenti pubblici della nostra regione abbiano ridotto notevolmente i tempi con cui saldano le fatture ricevute[2], facendolo con ampio anticipo rispetto ai limiti previsti dalla legge, questo malcostume, purtroppo, è ancora molto diffuso, soprattutto nel Mezzogiorno. Siamo maglia nera in Europa. La conferma giunge anche dalla lettura delle statistiche, che periodicamente pubblica l’Eurostat. Negli ultimi dati presentati ad aprile di quest’anno, l’Italia continua a essere maglia nera in Europa. Lo stock complessivo dei debiti commerciali di parte corrente è pari a 58,7 miliardi di euro. Sebbene l’importo sia leggermente in calo rispetto ai 59 miliardi riferiti al 2023, dal confronto con gli altri 27 paesi presenti in UE, il nostro score è il peggiore. In rapporto al Pil, nel 2024 i nostri debiti commerciali ammontano al 2,7 per cento[3]. Nessun altro paese può contare su un dato più negativo. Tra i principali competitor segnaliamo che in Germania l’incidenza è dell’1,8 per cento, in Francia dell’1,5 e in Spagna solo dello 0,7. La media UE27 è dell’1,6 per cento. Quando paga, però, i ritardi sono diminuiti. Se i mancati pagamenti sono ancora un grosso problema, quando paga, invece, adesso la PA lo fa con tempi molto più rapidi di un tempo. Nel 2024, per la prima volta dall’entrata in vigore della Direttiva UE contro i ritardi nei pagamenti avvenuta nel 2013, la media ponderata è scesa al di sotto dei 30 giorni. Certo, i vincoli imposti dall’UE per ottenere i finanziamenti del PNRR e l’introduzione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) - vale a dire lo strumento digitale che ha messo in chiaro le abitudini di pagamento della PA, consentendo di verificare puntualmente dinamiche e sanzioni da comminare agli enti ritardatari – hanno dato un contributo importante a rendere i Ministeri, le società pubbliche, le Regioni, le Aziende ospedaliere e i Comuni tutti più virtuosi. Soprattutto in Veneto che ormai da almeno cinque anni presenta delle performance straordinariamente positive. Molti fanno i “furbi” e risultano virtuosi anche se non lo sono. Tuttavia, la CGIA segnala almeno due “anomalie” che ormai sono diventate un modus operandi a cui ricorrono sia le piccole società pubbliche e le amministrazioni comunali minori, in particolar modo del Sud, sia la nostra PA a livello centrale. Questo comportamento sta consentendo a tutte le amministrazioni che fanno riscorso a questi due “escamotage” di ottenere un Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP)[4] annuo anticipato dal segno meno e quindi rispettoso dei limiti previsti dalla legge. La prima anomalia. Saldano le fatture di importo maggiore, ritardano intenzionalmente quelle minori. Come ha sottolineato anche la Corte dei Conti in una delle sue ultime relazioni[5], nelle transazioni commerciali la nostra PA sta adottando una prassi che definire “diabolica” è forse riduttivo salda le fatture di importo maggiore entro i termini di legge, mantenendo così l’ITP entro i limiti previsti dalla norma, ma ritarda intenzionalmente il saldo di quelle con importi minori, penalizzando, così, le imprese fornitrici di prestazioni di beni e servizi con volumi bassi cioè le piccole imprese. La seconda anomalia. Decidono i funzionari della PA quando le imprese devono emettere la fattura. Da qualche tempo, molti dirigenti pubblici, anche di società collegate alle regioni e agli enti locali, decidono unilateralmente quando i fornitori devono emettere la fattura. Se questi ultimi non si “attengono” a questa disposizione, lavorare in futuro per questo entesocietà pubblica sarà molto difficile. Dando l’autorizzazione all’emissione della fattura solo quando l’Amministrazione dispone dei soldi per liquidarla, queste realtà pubbliche riescono a “rispettare” i tempi di pagamento, “aggirando” così le disposizioni previste dalla legge. Una forma di abuso della posizione dominante che risulta essere decisamente “ripugnante”. Soluzione? Consentire la compensazione tra i debiti fiscali e i crediti commerciali. Per risolvere questa annosa questione, che sta mettendo a dura prova tantissime Pmi, per la CGIA c’è solo una cosa da fare: prevedere per legge la compensazione secca, diretta e universale tra i crediti certi liquidi ed esigibili maturati da una impresa nei confronti della PA e i debiti fiscali e contributivi che la stessa deve onorare all’erario. Grazie a questo automatismo risolveremmo un problema che ci trasciniamo da decenni che continua a minare la tenuta finanziaria di moltissime piccole e medie imprese. Alcune situazioni critiche: RAP Palermo, ASP Crotone, Comune di Cosenza, ATAC e, in particolare, ANAS e GSE. Nonostante i miglioramenti e il ricorso agli “escamotage” richiamati più sopra, molte PA continuano a pagare in grave ritardo. La CGIA ha l’impressione che la situazione peggiore interessi il Mezzogiorno e, in particolare, le società controllate dagli enti locali (aziende di trasporto pubblico, società di asporto rifiuti e di servizi idrici, etc.). I dati riportati più sotto sono impietosi. La Risorse Ambiente Palermo (RAP), è una Spa del Comune capoluogo di regione, che si occupa della raccolta di rifiuti e di igiene ambientale. Ebbene, nel 2024 ha saldato i propri fornitori con un ritardo di quasi 88 giorni. rispetto ai termini previsti dalla legge. Anche l’Azienda Sanitaria di Crotone – che “colpevolmente” non ha ancora aggiornato il dato sul proprio sito internet e riporta come ultimo ITP quello relativo al 2023 - ha onorato le scadenze di pagamento sempre con 88 giorni oltre i limiti di legge. Male anche il Comune di Cosenza, l’anno scorso ha registrato un ritardo medio di 57 giorni. In grossa difficoltà anche l’ATAC di Roma, con un saldo fattura che avviene dopo 48 giorni dalla data di scadenza e l’AMAT di Palermo (società di trasporto pubblico locale) con un ritardo di 45. Da segnalare anche la performance negativa dell’ANAS. Sebbene costituisca una delle stazioni appaltanti pubbliche più importante del Paese, l’anno scorso ha onorato i propri impegni con i fornitori con 15 giorni di ritardo. Il trend, purtroppo, sta proseguendo anche nei primi due trimestri del 2025. Preoccupante anche lo score relativo all’anno in corso di un’altra grande stazione appaltante che opera a livello nazionale, ovvero il Gestore dei Servizi Energetici GSE SpA che nel I trimestre ha liquidato con 16 giorni di ritardo e nel II trimestre con 14. Da disapprovare anche il comportamento di alcuni ministeri (in particolare Lavoro e Salute) che nel 2024 hanno liquidato le fatture ricevute mediamente con 13 giorni di ritardo.

__________________ [1] https:www.mef.gov.itfocusPagamenti-PA-piu-veloci-fatture-saldate-sotto-i-30-giorni. [2] Ricordiamo che dal 2013, a seguito del recepimento nel nostro ordinamento della normativa europea contro i ritardi di pagamento (Direttiva UE20117), i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali tra enti pubblici italiani e aziende private non possono superare di norma i 30 giorni (60 per alcune tipologie di forniture, in particolare quelle sanitarie).[3] Dato riportato anche dalla Banca d’Italia nella “Relazione annuale 2025, pag. 143.[4] Stabilisce il ritardoanticipo medio di pagamento ponderato tenuto dalla PA nelle transazioni commerciali con le imprese private. L’ITP è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Pertanto, se il dato medio annuale è anticipato dal segno meno, l’Amministrazione è virtuosa. Se, invece, l’indice è anticipato dal segno più, la stessa non lo è, rischiando così di subire dagli enti preposti delle sanzioni economiche.[5] Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2022, Volume I, I conti dello Stato e delle politiche di bilancio 2022, Tomo I, 28 giugno 2023.

Un tema, quello dei ritardati pagamenti, da parte della PA, che è già stato evidenziato, dettagliatamente, da CGIA Mestre, in passato, ma, che, nonostante diversi interventi-richiesta, non ha trovato soluzione, ancorché, comunque, debba essere risolto, nell’interesse stesso della PA. Risolto, in particolare, onde tale ritardo nei pagamenti non danneggi, anzitutto, la piccola impresa, più sensibile alla minima assenza di liquidità. Ad hoc, quanto scrive CGA Mestre, per rapidamente evitare i citati ritardi, evitando, al tempo, passaggi burocratici: ”prevedere, per legge, la compensazione secca, diretta e universale, tra i crediti certi liquidi ed esigibili, maturati da un’ impresa, nei confronti della PA, e i debiti fiscali e contributivi, che la stessa deve onorare all’erario”. Certo, ove si pensasse a dare forma a tale semplice, positivo procedimento, si dovrà creare una normativa snella, atta ad evitare ulteriori, inutili e ostacolanti passaggi.,

