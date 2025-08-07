Pubblicit

Domenica 10 Agosto 2025    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2025-08-10 Gardasee klassik 2025 | 15 - 18 settembre 2025 | Bardolin, Verona. Si accendono gli storici motori della 10ª Gardasee-incontro, sul Lago di Garda veronese 2025-08-10 Meloni, a Verona annata in chiaroscuro, con consumi e prezzi in altalena 2025-08-09 Griglie, per la più grande gara di barbercue di Verona. Aperte le iscrizioni, presso Flover, per il titolo di miglior ‘griller’. I partecipanti potranno tenere il barbecue Campingaz, su cui hanno gareggiato. I 7 giudici attribuiranno il loro super premio 2025-08-09 Nel 2024, le imprese venete non hanno incassato un miliardo dallo Stato. In difficoltà, chi lavora con la Pubblica Amministrazione del Sud. CGIA Mestre, 9.8.25 2025-08-09 REPORT POLIZIA LOCALE: CONTINUANO I CONTROLLI CONTRO GLI ACCAMPAMENTI ABUSIVI 2025-08-09 "The Quantum Effect" a Venezia 2025-08-09 Lago di Garda in Love. Un’estate d’amore 2025 2025-08-08 Popillia japonica, confermati i focolai nel veronese. Il presidente di Coldiretti Verona, Vantini: serve personale contro l’avanzata di emergenze fitosanitarie. 2025-08-08 IV Crociera fluviale, dalla Pianura dei Dogi, alle terre dei Gonzaga - 27 settembre 2025. Un contributo alla maggiore conoscenza del Basso Veronese, oggi denominato, appunto, Pianura dei Dogi 2025-08-07 Raccolta delle patate nel Veronese, verso la conclusione. Prime stime e bilanci della stagione, in corso. 2025-08-07 DVD-Destination Verona Garda annuncia il Southwest Greens Central Europe In City Golf, che si terrà a Verona, nei giorni 26 - 27 settembre 2025, portando con sé verdi tappeti… 2025-08-07 BARBISAN, “BENE L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER L’ULTIMO LOTTO DELLA TERZA CORSIA. CONFIDO CHE SI ARRIVI ANCHE ALLA REALIZZAZIONE DEL CASELLO DI BIBIONE” 2025-08-07 A questo link le immagini disponibili per la stampa 2025-08-07 CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE AI BASTIONI 2025-08-07 Veneto Agricoltura. Pesce azzurro: aumentano i quantitativi pescati in Veneto
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona



















Domenica 10 Agosto 2025
Meloni, a Verona annata in chiaroscuro, con consumi e prezzi in altalena

“Nei primi mesi della campagna, maggio e giugno, non c’era tantissima produzione e i consumi erano alti – spiega Francesca Aldegheri, presidente dei frutticoltori di Confagricoltura Verona -. Quindi il prezzo era soddisfacente. In luglio, invece, la maturazione dei meloni è esplosa, a causa delle alte temperature, mentre i consumi non sono stati altissimi. Il prezzo, quindi, ne ha risentito e si è abbassato di molto, tanto che alcuni agricoltori hanno abbandonato la coltura, non essendoci più vantaggio”. La speranza ora viene riposta nella raccolta autunnale dei frutti: “La coltivazione nei mesi tra settembre e ottobre, sta prendendo sempre più piede – riferisce la Presidente -, in quanto sta dando molte soddisfazioni anche grazie alla richiesta del prodotto all’estero. Viene eseguita in forma protetta, in serra, per garantire la giusta temperatura alle piante, che hanno bisogno di caldo per maturare”. La superficie in regione coltivata a melone, secondo i dati di Veneto Agricoltura, è stata di circa 900 ettari. Le superfici a melone sono concentrate per quasi l’80% nella provincia di Verona (670 ettari), seguita da Rovigo (110 ettari). Il resto viene spartito tra Padova, Vicenza e Venezia. Per quanto riguarda le angurie, note positive arrivano in merito alle superfici. “Nel Veronese quest’anno è stato registrato un aumento del 30% – spiega Aldegheri -. Il motivo sta negli ottimi prezzi ottenuti l’anno scorso dai cocomeri, che hanno incentivato gli agricoltori a riprendere la coltivazione. Peccato che anche per questi frutti le quotazioni, in luglio, abbiano subito un forte ribasso a causa dell’eccesso di produzione sul mercato. In fatto di produzione di angurie, Verona è la terza provincia del Veneto, dietro a Rovigo e Padova”. In agricoltura, quando si semina o si pianta, ovviamente, per ottenere verdura o frutta, mai si può fare previsioni e non resta che accettare quanto il tempo, temperature comprese, permette di raccogliere. La passione e la tenacia degli agricoltori sono gli unici motori, che spingono a dare continuità al lavoro in campagna.
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
Gardasee klassik 2025 | 15 - 18 settembre 2025 | Bardolin, Verona. Si accendono gli storici motori della 10ª Gardasee-incontro, sul Lago di Garda veronese
Lago di Garda in Love. Un’estate d’amore 2025
"The Quantum Effect" a Venezia
REPORT POLIZIA LOCALE: CONTINUANO I CONTROLLI CONTRO GLI ACCAMPAMENTI ABUSIVI
Nel 2024, le imprese venete non hanno incassato un miliardo dallo Stato. In difficoltà, chi lavora con la Pubblica Amministrazione del Sud. CGIA Mestre, 9.8.25
Griglie, per la più grande gara di barbercue di Verona. Aperte le iscrizioni, presso Flover, per il titolo di miglior ‘griller’. I partecipanti potranno tenere il barbecue Campingaz, su cui hanno gareggiato. I 7 giudici attribuiranno il loro super premio
IV Crociera fluviale, dalla Pianura dei Dogi, alle terre dei Gonzaga - 27 settembre 2025. Un contributo alla maggiore conoscenza del Basso Veronese, oggi denominato, appunto, Pianura dei Dogi
Popillia japonica, confermati i focolai nel veronese. Il presidente di Coldiretti Verona, Vantini: serve personale contro l’avanzata di emergenze fitosanitarie.
Veneto Agricoltura. Pesce azzurro: aumentano i quantitativi pescati in Veneto
CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE AI BASTIONI
A questo link le immagini disponibili per la stampa
BARBISAN, “BENE L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER L’ULTIMO LOTTO DELLA TERZA CORSIA. CONFIDO CHE SI ARRIVI ANCHE ALLA REALIZZAZIONE DEL CASELLO DI BIBIONE”
DVD-Destination Verona Garda annuncia il Southwest Greens Central Europe In City Golf, che si terrà a Verona, nei giorni 26 - 27 settembre 2025, portando con sé verdi tappeti…
Raccolta delle patate nel Veronese, verso la conclusione. Prime stime e bilanci della stagione, in corso.
Risultati di Banco BPM, nei primi sei mesi del 2025.
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

Pubblicit
  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 