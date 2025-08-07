Pubblicit

Domenica 10 Agosto 2025
Gardasee klassik 2025 | 15 - 18 settembre 2025 | Bardolin, Verona. Si accendono gli storici motori della 10ª Gardasee-incontro, sul Lago di Garda veronese

Nessuna fretta, nessun bisogno di scappare, ma, con massima semplicità, rallentare, viaggiando a bordo d’una lunga storia. Perché, anche le automobili antiche, parlano e sono storia. Farà da sfondo il Lago di Garda Veneto che, con le sue sponde, contornate da colline moreniche e un microclima e da pittoresco verde, regala già nell’entroterra un primo assaggio del Mediterraneo. Le stesse auto d’un tempo, ricordate, oggi come allora, per eleganza e capacità di distinguersi, tornano, da lunedì 15 a giovedì 18 settembre 2025 nella 10ª edizione di Gardasee Klassik – Gardasee = Lago di Garda – il tradizionale raduno di macchine d’epoca provenienti dalla Germania, ideato dalla sezione Nordrhein-Westfalen di ADAC - l’Automobile Club tedesco, col supporto organizzativo di Destination Verona Garda, in collaborazione di Garda Unico, assieme ai Comuni di Bardolino e Garda. La passione per l’automobile vintage si vede anche nei numeri degli gli abbonati ad ADAC, vantando più di 22 milioni di soci, di cui molti, possessori di oldtimers. L’iniziativa abbraccia il concetto di “escursionismo motorizzato” coniato negli anni ‘30 per indicare il piacere del viaggio, combinando natura e progresso. Ad oggi, sebbene fosse una forma per esaltare l’avanzamento tecnologico, diventa un modo per lasciarsi guidare alla riscoperta lenta del paesaggio. Attraverso 4 itinerari con partenza da Bardolino e l’ultimo da Garda, circa 60 macchine d’epoca avranno la possibilità di sostare tra i luoghi caratteristici del versante veronese e assaporare il gusto della tradizione presso giardini, cantine e ristoranti tipici. “Ospitare il Gardasee klassik sulle sponde venete del Lago di Garda significa celebrare un patrimonio che unisce bellezza e passione, oltre a saldare il legame tra i versanti veneto, trentino e lombardo” – afferma Paolo Artelio, Presidente di Destination Verona Garda –. “Le auto d’epoca, simboli di eleganza e memoria storica, trovano qui uno scenario unico, tra colline moreniche e scorci mediterranei. È un’occasione di incontro tra ospitalità e tradizione, valorizzando il territorio agli occhi di ospiti e appassionati internazionali. Il rombo dei classici motori diventa così colonna sonora di un viaggio lento, immerso nei profumi e nei colori gardesani. Un evento che conferma il Garda Veneto come palcoscenico ideale per eccellenze senza tempo”. Importante iniziativa, la quale, oltre a dare ulteriore impulso alla conoscenza del Garda veronese, con le sue bellezze e la sua ospitalità, crea cultura, presentando modelli tedeschi di tempi, che furono, che meritano di essere osservati ed ammirati. Willkommen am Gardasee! - Benvenuti, sul Garda!
Pierantonio Braggio
