La notte corre sui bastioni. Verona torna a brillare con il Trail delle Mura



Sabato 30 agosto torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate veronese. Partenza in notturna da Piazza San Zeno, due percorsi tra le vie del centro e le salite delle Torricelle

La notte veronese si prepara a diventare ancora una volta teatro di sport e paesaggio urbano. Sabato 30 agosto torna il Trail delle Mura, la corsa in notturna che attraversa alcuni dei luoghi più iconici della città, tra scorci storici, salite panoramiche e fortificazioni secolari. L’urban trail, organizzato da VRM Team asd e inserito nel Calendario Nazionale FIDAL, prenderà il via come da tradizione da Piazza San Zeno alle 20:30, per accompagnare i corridori in un percorso pensato per chi ama mettersi alla prova, ma anche per chi cerca un’occasione speciale per vivere Verona immersi nella storia e guidati dalle luci della città.



Dopo il successo dello scorso anno, infatti, l’organizzazione riconferma la formula con due percorsi anche per l’edizione 2025: la competitiva di 17 chilometri, che si arrampica fino alle Torricelle con un dislivello di circa 400 metri, e la Family Night Trail, percorso non competitivo di 8 chilometri pensato per tutti, da affrontare anche camminando, tra le vie del centro illuminate dalla sera.



Il percorso. Le prime falcate porteranno gli atleti nel cuore della città antica, attraversando Castelvecchio, il ponte sull’Adige e San Giorgio in Braida. Poi, via via che la notte avanza, si salirà lungo le celebri “lasagne” austriache, le antiche strade militari in pietra che serpeggiano tra i bastioni. Un tratto duro e affascinante, che conduce verso il Forte San Mattia, Sommavalle e Castel San Felice, passando per il Parco delle Mura, patrimonio UNESCO. Al termine della gara, piazza San Zeno si animerà con il tradizionale terzo tempo.



Trail nel rispetto dell’ambiente. Anche quest’anno, Trail delle Mura aderisce alla campagna “Io non getto i miei rifiuti” e rinnova l’impegno per un evento sostenibile. Durante la manifestazione non saranno infatti distribuiti bicchieri monouso lungo il percorso. I partecipanti dovranno quindi munirsi di borraccia o contenitore personale per idratarsi ai ristori, posizionati a San Mattia (km 4) e a Castel San Pietro (km 12,5).



Le iscrizioni sono aperte fino al 27 agosto sulla piattaforma Endu (https:www.endu.netiteventsasics-trail-delle-mura) e al Verona Marathon Hub. Poi ci si potrà iscrivere il giorno dell’evento allo stand in piazza San Zeno dalle 15:00 alle 20:00. Per la competitiva il costo è di 35 euro (40 euro il giorno dell’evento) per la non competitiva, 12 euro (15 euro il giorno della corsa). Il prezzo comprende, per la 8km, pacco gara con prodotti Mamma Emma e, per la 17km, anche gadget tecnico, medaglia Finisher e ricchi premi per assoluti e categorie da Ledlenser, Maurten e Mamma Emma. Sempre per la competitiva, è obbligatoria la lampada frontale.



Il Trail delle Mura gode del patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Verona e quest’anno è sostenuto da Bcc Veneto, Cerpelloni Srl, Mamma Emma, Zuegg, Ledlenser e Maurten.



Tutti i dettagli e i tracciati sono disponibili sul sito ufficiale: https:traildellemura.run







