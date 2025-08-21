Pubblicit

Domenica 24 Agosto 2025    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2025-08-23 Polizia Locale, Verona, ed interventi. Bivaccava nell'ascensore di Galtarossa: arrestato, per ordine del Gip, per una lunga serie di reati – Fuoriuscita autonoma di monopattino 2025-08-23 Bisinella (Fare con Tosi): “Verona ostaggio del degrado perché non si mettono in atto repressione ed allontanamenti costanti” 2025-08-23 BIVACCA NELL'ASCENSORE DI GALTAROSSA: ARRESTATO PER ORDINE DEL GIP PER UNA LUNGA SERIE DI REATI 2025-08-23 Lavori in Lungadige Porta Vittoria a Verona 2025-08-23 31. Film Festival della Lessinia 2025-08-23 ROMEO E GIULIETTA, TORNA LO SPETTACOLO ITINERANTE NEL CUORE DI VERONA 2025-08-23 Il Carnevale al rione Carega 2025-08-23 NESSUNO ESCLUSO Linguaggi dell’opera e accesso al sensibile 2025-08-23 Partiti i lavori di riqualificazione di Corso Porta Nuova in vista delle cerimonie olimpiche 2025-08-23 Lavori, in Lungadige Porta Vittoria a Verona, da lunedì 25 agosto, sino a domenica, 31 agosto 2025 2025-08-22 Veneto Agricoltura. Vendemmia 2025: in Veneto regna l’ottimismo. Le previsioni vendemmiali, presentate durante il secondo incontro del Trittico Vitivinicolo, proiettano la produzione regionale su livelli superiori rispetto a quelli del 2024. 2025-08-22 Fra Stati Uniti ed e Europea, accordo – al meglio possibile – sui dazi. Porte aperte, comunque, ad ulteriori trattative 2025-08-21 Nasce il Coro di Voci Bianche di Fondazione Arena. A settembre, le selezioni, per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Ad ottobre, prime lezioni dei corsi propedeutico ed avanzato. 2025-08-21 XXXI Film Festival della Lessinia. A Bosco Chiesanuova, Verona, la Montagna protagonista. 2025-08-21 Partiti i lavori di riqualificazione di Corso Porta Nuova in vista delle cerimonie olimpiche
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona



















Sabato 23 Agosto 2025
Il Carnevale al rione Carega

di Daniela Cavallo

Siamo in un momento storico in cui spesso gareggiamo per dimostrare qualcosa, facendo venire meno la qualità della vita, penalizzando la piacevolezza di stare in compagnia, rinunciando a cose semplici, ad una accoglienza quotidiana, ad un sorriso per strada, a coltivare la comunità di appartenenza come bene comune, cercando di giustificare lo “stare insieme” con uno scopo apparentemente “culturale”.
Così, a volte, forziamo la mano ad iniziative che sono solo modi per stare insieme tra abitanti, dandogli un valore culturale, denigrando il divertimento che altro non è che volgere altrove lo sguardo per un attimo, per scaricare la tensione di questa gara continua alle migliori prestazioni che dobbiamo correre nel quotidiano.
Questa riflessioni ci porta a comprendere che non si deve “gareggiare” con eventi o progetti culturali urbani, semplicemente dare valore di comunità ad esempio al centro storico di Verona magari a quelle porzioni fortemente identitarie come il rione Carega e magari riorganizzare, in un periodo più lungo, tutte quelle azioni che hanno a che fare con la tradizione del Carnevale: la Carega è cuore della città antica che, attraverso i suoi abitanti, chiede di essere vissuto nel suo carattere più accogliente.

Nelle azioni calate dall’alto della rigenerazione urbana spesso sembra che questa voglia coincidere, soprattutto nei centri storici, con la rigenerazione continua degli abitanti: allontanare gli abitanti nativi o “storici” dal centro per sostituirli con “occasionali” perché la città contemporanea rinnega di avere una memoria a lungo termine che invece è da conservare, un agire in difesa del diritto di abitare, di indossare un luogo, vestirsene, un habitus che magari continui a raccontare la storia.
Così “cucire” al rione Carega il Carnevale recuperando l’istinto ludico, il buon umore, tanto necessario alla qualità della vita, e la condivisione reale e non virtuale tra persone è azione semplice, ma importante: non vogliamo stabilire se sia “cultura”, ma gioia di vivere si.
Non si vuole attribuire autorevolezza culturale ad eventi futili, ma rivendicare il “carnascialesco”, quel vero, spontaneo divertimento salutare per gli abitanti, fin dal Medioevo, senza pretendere che sia tutto preso sul serio, per un bisogno necessario all’uomo di “allentare la presa” del quotidiano.
Quel divertimento carnascialesco che, nelle radici etimologiche è una “sovrabbondanza sanguigna”, un fiume di vitalità, un sorridere che è l’insieme delle debolezze e delle fragilità umane.
Un carnevale come verità, luogo e tempo autentico che è nel sangue degli abitanti del rione “Carega” a Verona, perché la città ha bisogno di autenticità, di ciò che è vero, non verosimile a se stessa: recuperare un quotidiano che sia naturale e spontaneo, non indotto da operazioni di marketing, ha bisogno di radici per crescere, di cura.

Nel Medioevo il quartiere Carega era famoso per le sue botteghe artigiane nelle quali lavoravano principalmente i fabbricanti di sedie, i cosiddetti "caregari", i calzolai e i conciatori di pelli detti "calegari". Probabilmente da queste professioni prende il nome questo quartiere.
Nel rione c'è vicolo “Cadrega", come attesta la lapide con il nome dove all’originale parola viene aggiunta una “d” perché con l'annessione della città al Regno d'Italia nel 1866 il funzionario, proveniente dalla Lombardia, preposto a italianizzare i toponimi, cambiò il nome nel suo dialetto lombardo aggiungendo la consonante.
Certo è che Piazzetta Cadrega e l’omonima via, nel centro storico di Verona, prendono il nome da “carega”, versione dialettale veronese di “cattedra” o “sedia” e toponimo che nel tempo si è esteso a tutta la zona. Qui, in epoca romana, fu collocato un cippo in pietra dedicato al magistrato veronese Cornelio Annone che, con il tempo e l’usura prese la forma di uno scranno. La stele, che si trovava fino alla metà del Settecento in piazzetta Ottolini, oggi conservata al Museo Lapidario Maffeiano, ricordava la forma di una seduta, di una cattedra, caratteristica che diede poi il nome allo slargo in cui venne eretta e alla attigua via.
Nel Medioevo la zona assunse anche il nome di rione “Caliari”, in quanto i conciatori di pelli, i cosiddetti “caliari”, possedevano fino al secolo scorso le loro botteghe proprio alla Carega al pittore Paolo Caliari (il Veronese) cognome che deriva dal mestiere omonimo, è intitolata la scuola Media del quartiere.
La maschera del rione Carega è legata alla figura di Teodorico sovrano del primo vero regno romano-barbarico, là dove la capitale del regno era Ravenna, ma per questioni strategiche Verona fu la città che il sovrano predilesse in Italia, tanto che risiedendovi a lungo, attuò nella città scaligera molti interventi urbanistici durante il suo dominio di cui oggi restano parte delle mura cittadine che chiudono l’ansa del fiume Adige poco più a sud delle mura di Gallieno includendo anche l’Arena, l’attuale Centro storico la leggenda racconta che la sua misteriosa scomparsa avvenne proprio a Verona.
Teodorico re degli Ostrogoti sconfisse Odoacre una prima volta presso l'Isonzo nel 488, infliggendogli poi il colpo definitivo proprio in territorio veronese, nella Campagna Minore (oggi Madonna di Campagna).
Secondo la tradizione, proprio in occasione del tremendo scontro tra gli eserciti di Odoacre e quello di Teodorico nacque uno tra i più tipici piatti della tradizione culinaria veronese: la Pastissada de' Caval, ossia lo stracotto di carne di cavallo. Conclusa la battaglia, sul campo restavano centinaia di cavalli, la popolazione affamata chiese al vincitore Teodorico il permesso di cibarsene, il nuovo sovrano lo concesse ma, data la grande abbondanza di carne, e la mancanza di frigoriferi, si cercò di prolungarne la durata immergendola in vino e spezie, successivamente cotta.

Il Carnevale diventa così strumento per diffondere la storia, le radici, il senso dell’abitare un luogo, appartenenza, identità…quanti concetti, magari poi conoscenza e addirittura Cultura, la questione è sempre “come” si fa. Provare per credere.
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
Lavori, in Lungadige Porta Vittoria a Verona, da lunedì 25 agosto, sino a domenica, 31 agosto 2025
Partiti i lavori di riqualificazione di Corso Porta Nuova in vista delle cerimonie olimpiche
NESSUNO ESCLUSO Linguaggi dell’opera e accesso al sensibile
ROMEO E GIULIETTA, TORNA LO SPETTACOLO ITINERANTE NEL CUORE DI VERONA
31. Film Festival della Lessinia
Lavori in Lungadige Porta Vittoria a Verona
BIVACCA NELL'ASCENSORE DI GALTAROSSA: ARRESTATO PER ORDINE DEL GIP PER UNA LUNGA SERIE DI REATI
Bisinella (Fare con Tosi): “Verona ostaggio del degrado perché non si mettono in atto repressione ed allontanamenti costanti”
Polizia Locale, Verona, ed interventi. Bivaccava nell'ascensore di Galtarossa: arrestato, per ordine del Gip, per una lunga serie di reati – Fuoriuscita autonoma di monopattino
Fra Stati Uniti ed e Europea, accordo – al meglio possibile – sui dazi. Porte aperte, comunque, ad ulteriori trattative
Veneto Agricoltura. Vendemmia 2025: in Veneto regna l’ottimismo. Le previsioni vendemmiali, presentate durante il secondo incontro del Trittico Vitivinicolo, proiettano la produzione regionale su livelli superiori rispetto a quelli del 2024.
Partiti i lavori di riqualificazione di Corso Porta Nuova in vista delle cerimonie olimpiche
XXXI Film Festival della Lessinia. A Bosco Chiesanuova, Verona, la Montagna protagonista.
Nasce il Coro di Voci Bianche di Fondazione Arena. A settembre, le selezioni, per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Ad ottobre, prime lezioni dei corsi propedeutico ed avanzato.
Zevio, Verona, ricorda Maria Callas (1923-1977), con l’opera “Cavalleria Rusticana”
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

Pubblicit
  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 