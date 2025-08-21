Pubblicit

Sabato 23 Agosto 2025    

Sabato 23 Agosto 2025
ROMEO E GIULIETTA, TORNA LO SPETTACOLO ITINERANTE NEL CUORE DI VERONA

Dal 26 agosto al 20 settembre al Teatro Nuovo e nei luoghi che hanno ispirato il dramma shakespeariano. Uno spettacolo allo stesso tempo intenso e divertente, dove il pubblico sarà chiamato a fare la propria parte.

La storia d’amore più famosa al mondo torna ad animare le serate dell’estate veronese. Dal 26 agosto al 20 settembre veronesi, visitatori e turisti saranno catapultati indietro nel tempo, quando i giovanissimi Romeo e Giulietta sfidavano ogni limite e pregiudizio in nome dell’amore più puro e totale.

Il Teatro Stabile di Verona propone da 36 anni lo spettacolo “Romeo e Giulietta - My heart is yours”, una riduzione emozionante e coinvolgente del celebre testo di William Shakespeare, con la regia di Paolo Valerio, che farà sognare, divertire ma anche riflettere.

Uno spettacolo che si rinnova di serata in serata grazie alla capacità di improvvisazione di attori professionisti ed appassionati, dove nulla è scontato e dove il pubblico potrà essere uno dei protagonisti della serata. Partendo dal Cortile della Casa di Giulietta, sotto al balcone più celebre del mondo, gli spettatori ripercorreranno le scene più famose della storia di Romeo e Giulietta, rese ancora più suggestive e partecipative dal racconto di Mercuzio in doppia lingua, italiana e inglese.

Dalla terrazza il pubblico segue gli attori nel teatro, scende giù per le antiche scale per poi uscire all’aperto e scoprire i luoghi del centro di Verona dove si sono svolte le vicende raccontate da Shakespeare. Terminato il giro, il pubblico si ritrova sul suggestivo palcoscenico ottocentesco del teatro insieme agli attori per il gran finale dello spettacolo.

Tutti giovani e appassionati gli attori in scena, Giacomo Zandonà nel ruolo di Romeo, Bianca Valerio nella parte di Giulietta (Letizia Bravi durante la terza settimana di repliche), Alessandro Dinuzzi sarà Mercuzio nella narrazione italiana mentre Giulio Macrì lo interpreterà nella versione inglese. I costumi sono di Chiara Defant.

L’edizione 2025 regala anche delle novità che verranno svelate durante il periodo di rappresentazione.

Lo spettacolo va in scena dal 26 agosto al 20 settembre alle ore 21, tutti i giorni esclusa la domenica, con partenza dal Cortile della Casa di Giulietta Ingresso dal Teatro Nuovo, Piazzetta Navona - Verona Capienza limitata - consigliato l’acquisto in prevendita.

Tariffe spettacolo
Intero 20 €
Ridotto (under 12) 13 €
Ridotto Verona Card - Ippogrifo Guide - Possessori biglietto Palazzo Maffei- Estate Teatrale Veronese - Abbonati Grande Teatro e Divertiamoci a Teatro 15€
Tessera ESU 5 € (solo presso le biglietterie del teatro e del Box Office)

Info e prevendite Online:
www.teatrostabileverona.it
www.boxol.it
Box Office, via Pallone 16, tel.045 8011154: dal lunedì al venerdì 9:3012:30 e 15:3019:00, sabato 9:3012:30
Biglietteria del Teatro Nuovo, Piazzetta Navona, tel. 045 8006100: dal lunedì al sabato 16:3019:30, martedì e venerdì anche dalle 11:00 alle 13:00
Ippogrifo Guide - ippogrifoinfoverona.it
