Verona Sette News
2025-09-04 31. Film Festival della Lessinia Successo di pubblico al Film Festival della Lessinia 2025-09-04 Le Manzane, 14ª ®️Vendemmia Solidale tra i filari della memoria e i semi di una scuola in Ghana 2025-09-04 Sei serate di magia e divertimento per bambini e famiglie al Parco del Giarol Grande (Porto San Pancrazio, Verona) 2025-09-04 AGSM AIM ENERGIA SI AGGIUDICA IMPORTANTI GARE PUBBLICHE NAZIONALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 2025-09-04 Al via la prevendita per “BANKSY e la Street Art” a Conegliano, che esporrà anche l’opera Forgive us our trespassing. 2025-09-04 A MIRA IL 17 SETTEMBRE L'EVENTO “DAL REALE AL VIRTUALE: PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE CON LE NUOVE TECNOLOGIE” ORGANIZZATO DAL VENETIAN CLUSTER DI VENEZIA 2025-09-03 Sabato 6 e domenica 7 settembre, Galleria Filippini, via Macello 5, Verona, si animerà nuovamente, con la riapertura del Mercato Coperto di Campagna Amica. 2025-09-03 Il Mercato coperto di Campagna Amica riapre le porte in Galleria Filippini, Verona. Da sabato 6 settembre, si ricomincia…, dopo la pausa estiva. 2025-09-03 Villafranca, Verona, e Destination Verona Garda inaugurano il nuovo Ufficio IAT, al Castello Scaligero. Con la gestione di Destination Verona & Garda Foundation, il Comune entra nella principale rete di informazione turistica del territorio, rafforzand 2025-09-03 Poste Vaticane, Poste Magistrali del Sovrano Ordine di Malta, Poste della Repubblica di San Marino e Poste Italiane: francobolli dedicati a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati 2025-09-02 Buone Vibrazioni, alla scoperta dei giovani veronesi e delle loro culture urbane 2025-09-02 ‘ROMEO E GIULIETTA -MY HEART IS YOURS’ PRESENTA LA SUA PROTAGONISTA FEMMINILE 2025-09-02 Successo per il Trail delle Mura: oltre 1.100 partecipanti tra competitiva e Family Night Trail 2025-09-02 BORGHI FLUVIALI TRA ADIGE E PO Progetti e iniziative di valorizzazione del Polesine, terra tra l’Adige e il Po 2025-08-31 Fondazione Arena di Verona ricorda Francesco Ernani
Gioved 4 Settembre 2025
AGSM AIM ENERGIA SI AGGIUDICA IMPORTANTI GARE PUBBLICHE NAZIONALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Verona, 4 settembre 2025 – AGSM AIM Energia, società commerciale del Gruppo AGSM AIM, si è recentemente aggiudicata alcune gare di rilievo nazionale per la fornitura di gas ed energia elettrica a Pubbliche Amministrazioni e utility.



In particolare, AGSM AIM Energia ha ottenuto sei lotti della gara Consip GN17 per la fornitura di gas naturale alla Pubblica Amministrazione nel biennio 2025-2026. Si tratta del Lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria), Lotto 2 (Provincia di Milano), Lotto 3 (Lombardia esclusa Provincia di Milano), Lotto 6 (Toscana, Umbria e Marche), Lotto 10 (Puglia e Basilicata) e Lotto 12 (Italia). La convenzione con Consip consentirà ad AGSM AIM Energia di soddisfare ordinativi per un volume complessivo di gas naturale pari a 577 milioni Smc, corrispondenti a un fatturato stimato di circa 620 milioni di euro. Novità significativa della convenzione è la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di sottoscrivere contratti della durata di 24 mesi, sempre a prezzo variabile, oltre alla durata già prevista di 12 mesi.



Un importante risultato è arrivato anche dalla gara indetta da Viveracqua, il consorzio che raggruppa dodici gestori idrici pubblici del Veneto. Ad AGSM AIM Energia è stato assegnato il Lotto 1 relativo alla fornitura di energia elettrica in bassa tensione, per un valore stimato di 151,5 milioni di euro e una fornitura pari a circa 150 GWh annui nel triennio 2026-2028. All’interno del contratto, i consorziati avranno la possibilità di approvvigionarsi di energia verde certificata.



Queste aggiudicazioni si completano con altre procedure competitive per la fornitura di energia elettrica a utility del nord Italia per ulteriori 20 GWh.



“L’ottenimento dei sei lotti Consip e degli altri importanti bandi nazionali rappresenta un risultato di grande rilievo, che premia il lavoro costante di tutta AGSM AIM Energia e conferma la capacità della società di proporsi come interlocutore affidabile e competitivo per le Pubbliche Amministrazioni e le utility in tutta Italia”, commenta Fabio Candeloro, Consigliere Delegato di AGSM AIM Energia.



“Questi successi consolidano la nostra posizione tra i principali player del mercato energetico italiano e testimoniano la solidità del percorso intrapreso dal Gruppo. Si tratta di traguardi che danno ulteriore impulso agli investimenti e ci motivano a proseguire con determinazione nel supportare istituzioni e territori nella transizione energetica”, dichiara Alessandro Russo, Consigliere Delegato di AGSM AIM.
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
