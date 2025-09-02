Pubblicit

Verona Sette News
La musica di Verona Beat risuona sotto le mura di Soave…

L'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Soave, Regina Minchio la vicepresidente dell'Associazione Pro Loco Soave APS, Elisa Quatrini il direttore artistico dell'evento, Giò Zampieri, e la presentatrice, Francesca Vitaliani, hanno annunciato, nella Sala Rossa della Provincia di Verona, la manifestazione “Soave - Verona Beat”, in programma, sabato 13 settembre, al Parco della Rimembranza. La manifestazione è uno degli appuntamenti dell’evento itinerante “Verona Beat”, che prende il nome, da una famosa canzone del gruppo "I Gatti di Vicolo Miracoli" e celebra l'epoca e i suoni della musica beat veronese degli anni ླྀ e ྂ, che ha animato la città e la provincia, facendo del territorio scaligero uno dei riferimenti nazionali di allora.
A Soave, quindi, il 13 settembre, saliranno sul palco ospiti speciali e alcune delle band storiche e dei protagonisti della musica di quegli anni, come: Mal dei Primitives Dino i FormulaTre, con il co-fondatore Gabriele Lorenzi i Nuovi Angeli con Paki Canzi e Marco Bonino Gian Pieretti i Delfini con Renzo Levi Minzi i Rokes i New Dada con Giorgio Fazzini e Gilberto Ziglioli Marco Bonino che porterà un omaggio ai Beatles i Riders Evasi Pop Crak Band e Dragon Fly. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Soave, con il patrocinio del Comune, dell’assessorato alla Cultura e Turismo e della Provincia di Verona, e con il contributo di Destination Verona Garda Foundation e della Camera di Commercio di Verona. Obiettivo della serata è valorizzare la storia musicale del territorio, nel contesto suggestivo del Parco della Rimembranza, sotto le mura di Soave, dove verranno allestiti anche alcuni stand enogastronomici. Per informazioni: Pro Loco Soave Aps, 375 840 7683.
Il progetto “Verona Beat” nasce, nel 1983, per iniziativa di Renato dei Kings. Successivamente, è stato ripreso da Giò Zampieri, che ha dato un nuovo impulso all’iniziativa, promuovendola in un "tour", che porta lo spirito e l'atmosfera della beat in diverse località, del veronese e del Veneto. Sarà, certamente interessante e piacevole, per giovani e non più giovani, udire o riudire una fresca musica dei tempi che furono, sorseggiando, da un calice di squisito ‘Soave’!
Pierantonio Braggio
Commenti
Altre notizie di Verona
