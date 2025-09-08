Isola della Scala, Verona, LVII Fiera del Riso, 19 settembre -12 ottobre 2025, festosamente dedicata al Riso Nano Vialone Veronese IGP - Indicazione geografica protetta. Oltre 500.000 piatti, serviti, ogni anno…



Con grande soddisfazione, annunciamo, la prossima 57ª Fiera del Riso Nano Vialone Veronese, riportando, di seguito l’annuncio ufficiale della stessa. Scriviamo “con grande soddisfazione”, perché, visiteremo l’importante evento, molto modestamente, per la 55ª volta. Fu, infatti, nel 1970, che gustammo il nostro primo piatto di Riso all’Isolana, preparato dal suo creatore – assieme al veronese grande cuoco veronese, Giorgio Gioco – dell’annuale evento, il cav. Pietro Secchiati, che ci ebbe a donare la bella commemorativa cartolina, sopra riprodotta. La quale presenta la ricetta, in seguito modificata, del grande e noto Piatto isolano. Al doveroso ricordo dei due grandi Maestri risottàri, aggiungiamo i nostri complimenti a tutti Coloro, che, in decenni, hanno collaborato e che, oggi, operano per la migliore riuscita dell’importante evento. Che, come tale ed oggi internazionalmente noto, se è sempre stato ed è gradito motivo d’incontro, contribuisce incisivamente alla diffusione del prezioso cereale isolano, in Italia e nel globo, creando, come più sotto leggiamo, economia, occupazione e animazione sociale. Dal semplice, modestissimo “bànchéto” – posto a sinistra di una povera strada, ghiaiosa, piena di pozzanghere e sferzata da burrascoso vento – dell’eroico cav. Secchiati, siamo, oggi, ad un valoroso, costruttivo e ufficialmente riconosciuto Ente Fiera, che, oggi, evidenzia l’Ente stesso: “sta preparandosi ad accogliere la 57ª edizione della Fiera del Riso, la manifestazione che celebra l’“oro bianco” della Pianura dei Dogi e il risotto italiano. L’appuntamento è fissato dal 19 settembre al 12 ottobre 2025, su un’area di oltre 90 mila metri quadrati, con il coinvolgimento di oltre 400 imprese italiane ed europee. I numeri raccontano la portata dell’evento: oltre mezzo milione di piatti serviti ogni anno, centinaia di aziende partecipanti, visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Nata per valorizzare il riso Nano Vialone Veronese IGP, la Fiera si è trasformata negli anni in un vero motore economico e sociale per l’intero territorio. Si conferma il percorso di rinnovamento iniziato lo scorso anno con: padiglioni climatizzati, casse automatizzate, prenotazioni online tramite app gratuita e un’offerta gastronomica che spazia tra tradizione e innovazione con oltre cinquanta piatti diversi. Non mancheranno musica e spettacoli, con concerti e intrattenimento tutte le sere, oltre a laboratori, visite guidate, mostre e attività culturali. Tra gli appuntamenti più attesi figurano “A cena con lo Chef”, con protagonisti Marcantonio Sagramoso, Igles Corelli e Giorgione (quest’ultimo già sold out) l’inaugurazione ufficiale con Radio Bruno, media partner della Fiera e il convegno del 29 settembre dal titolo “Riso, Territorio e Turismo Lento”, dedicato al ruolo della risicoltura nello sviluppo sostenibile e turistico. Ampio spazio sarà inoltre riservato alla cultura del riso, con convegni, presentazioni di libri e attività in collaborazione con le Strade del Riso e l’Ente Nazionale Risi. Oltre alla dimensione economica, la Fiera del Riso conferma la sua funzione sociale. Ogni anno offre infatti un’importante opportunità di lavoro a centinaia di ragazzi e persone del territorio, che trovano nell’evento un’occasione di formazione, crescita e inclusione. Roberto Venturi, presidente e Amministratore Delegato di Ente Fiera di Isola della Scala, sottolinea: «La Fiera del Riso si conferma anno dopo anno un punto di riferimento per un pubblico curioso, attento alla qualità e alle tradizioni. Oggi i visitatori non cercano soltanto un luogo dove gustare un buon risotto, ma vogliono vivere un’esperienza immersiva, fatta di cultura, intrattenimento e convivialità. È questo l’obiettivo che ci siamo posti con le novità di questa edizione. La nostra manifestazione, inoltre, sarà protagonista anche fuori dai confini locali: dopo la tappa a Trieste, in occasione dell’arrivo dell’Amerigo Vespucci e a Genova, saremo presenti a Risò, Festival Internazionale del Riso di Vercelli, con cui abbiamo avviato una partnership strategica. Crediamo sia fondamentale fare rete per valorizzare in modo sinergico il prodotto italiano, sinonimo di qualità e garanzia per i consumatori». Per il sindaco di Isola della Scala, Luigi Mirandola, «La manifestazione non ha mai smesso di puntare sulla qualità. Nel ’96 è stata ottenuta la prima IGP per il riso, il Nano Vialone Veronese. Nel 2016, l’aggiornamento della ricetta all’Isolana, da parte del Maestro indiscusso e amico della nostra comunità, Giorgio Gioco. Nel 2024 le DeCo per la cottura pilaf all’Isolana e il risotto all’Isolana, nel 2025 la DeCo per i Mastri risottari. Ogni risultato ottenuto è stato, per questa comunità, il nastro di partenza per un nuovo obiettivo, convinti che la tradizione, per essere mantenuta, vada vissuta ogni giorno, con passione, idee e competenza. Un grazie a tutti i cittadini isolani, alle associazioni, alle aziende, al consorzio e alle riserie per il supporto dato a Ente Fiera che, ogni anno, organizza questo grande evento, patrimonio della cultura culinaria italiana Il presidente della Provincia, Flavio Pasini, ha aggiunto: «La Fiera del Riso rappresenta da sempre un riferimento per le manifestazioni dedicate alla valorizzazione dei prodotti tipici della nostra pianura. Non sono la semplice ricorrenza e il nome di un evento a mantenere viva una tradizione e a decretarne il successo, ma la qualità di ciò che viene proposto, le iniziative che si offrono, la capacità di rafforzare i legami con chi vi partecipa e di aprirsi a nuove collaborazioni. In questo senso, la Fiera ha saputo tracciare un percorso: un modello da seguire per promuovere e consolidare il turismo gastronomico del nostro territorio». Il direttore di Ente Fiera, Daniele Pagliarini, annuncia un’attrazione speciale: «Quest’anno i visitatori potranno ammirare anche una vera risaia, per scoprire come cresce una spiga e seguire il ciclo di vita del riso. Abbiamo voluto ricreare un piccolo angolo di campagna dentro la Fiera: un’esperienza educativa e suggestiva, che permetterà di conoscere da vicino il lavoro dei risicoltori e comprendere quanto impegno e passione ci siano dietro a un chicco di riso. È un progetto che unisce tradizione e innovazione, pensato per le famiglie, le scuole e per tutti i visitatori che vorranno avvicinarsi a questo mondo». Grande idea, incisiva iniziativa, che, molto accortamente, fa sapere a chi il riso isolano gusta, da dove e come derivi il riso, l’impegno «Il Riso Nano Vialone Veronese IGP si conferma protagonista assoluto della 57^ Fiera del Riso. In tutti gli stand verranno preparati risotti con questa eccellenza del territorio, versatile e resistente alla cottura, ideale per ogni ricetta. Il Consorzio sarà presente con i concorsi Chicco d’Oro e Palio del Risotto ed altre iniziative volte a valorizzare l’oro bianco» – ha concluso il presidente Renato Leoni, portavoce di 23 riserie del territorio. La Fiera del Riso resta dunque un appuntamento centrale del calendario enogastronomico italiano: unisce gusto, cultura, spettacolo e opportunità, trasformando Isola della Scala in capitale del risotto per quasi un mese. Il Presidente di AGSM-AIM, Federico Testa, aggiunge: «La certificazione di Garanzia d’Origine green per la Fiera del Riso, per il secondo anno consecutivo, rappresenta un segnale concreto di attenzione alla sostenibilità ambientale. Il Gruppo Agsm Aim è lieto di contribuire a questo risultato, garantendo energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili certificate. La collaborazione con l’Ente Fiera di Isola della Scala conferma e dimostra l’impegno del Gruppo nel supportare attivamente le realtà del territorio che scelgono percorsi di responsabilità ambientale, in coerenza con gli obiettivi di transizione energetica e di sviluppo sostenibile che guidano le nostre strategie». Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: www.fieradelriso.it. L’evento è organizzato da: Ente Fiera di Isola della Scala, in collaborazione con: Comune di Isola della Scala e il Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese, con il patrocinio e il contributo della Regione del Veneto”.

Pierantonio Braggio







