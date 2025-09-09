Tra formazione e opportunità professionali, presentati i prossimi apputamenti della 5ª edizione di ‘Sei nel posto giusto’. Grande iniziativa, per un inserimento sereno e costruttivo dei giovani, nel mondo del lavoro.



“Presentati gli appuntamenti della quinta edizione di “Sei nel Posto Giusto”, il progetto promosso dal Comune di Nogara e Ball - Beverage Packaging Italia con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra amministrazioni, aziende, scuola e cittadini della Pianura veronese sul tema dell’occupazione giovanile e delle opportunità professionali nel territorio. “Il successo di questo progetto nasce da un’esigenza concreta del territorio: i giovani vogliono restare, costruire il proprio futuro qui, lavorare e crescere professionalmente senza dover andare altrove – ha spiegato il sindaco di Nogara Flavio Pasini -. Le aziende hanno capito questa necessità, così come le istituzioni, che devono continuare a collaborare per offrire opportunità reali e durature”. Alla conferenza stampa erano presenti il presidente della Provincia e sindaco di Nogara, Flavio Pasini, l’assessore al Commercio di Nogara, Francesca Forigo, i rappresentanti sindacali Raffaello Fasoli, Segretario Confederale CGIL Verona, Fabrizio Creston, Segretario Organizzativo Cisl Verona e Rino Davoli, Coordinatore regionale Ital Uil Veneto e Andrea Montuschi, consulente internazionale esperto in Employee Experience. Venerdì 17 ottobre il Teatro di Nogara ospiterà due momenti di formazione distinti, pensati per accompagnare studenti, docenti e imprese in un confronto concreto e formativo. La mattina, dalle 9:30 alle 11:30, si terrà l’incontro “Lavoro, regole del gioco e tutele: facciamo chiarezza!”, rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole superiori. “I due appuntamenti rappresentano momenti formativi di grande valore. Al mattino, gli studenti avranno l’occasione di conoscere più da vicino le dinamiche del mondo del lavoro, confrontandosi direttamente con i rappresentanti sindacali. Nel pomeriggio, aziende, docenti e giornalisti parteciperanno a un evento, dedicato alle risorse umane e al benessere professionale, guidato dall’esperto Andrea Montuschi. Saranno due momenti significativi di crescita per tutta la comunità”, evidenzia l’assessore Forigo. Un evento interattivo con la partecipazione dei rappresentanti sindacali, ideato per fornire ai ragazzi gli strumenti utili ad affrontare con maggiore consapevolezza il passaggio dalla scuola al lavoro. In un momento storico in cui i giovani si trovano spesso disorientati di fronte alle prime scelte professionali, questo appuntamento rappresenta un’occasione concreta per acquisire informazioni pratiche sui contratti, i diritti, i doveri e le competenze richieste oggi nel mondo del lavoro.“Viviamo un periodo di profonde trasformazioni sociali, ambientali e digitali – spiega il segretario CGIL Raffaello Fasoli -. In questo contesto è fondamentale ascoltare i giovani, dare loro spazio, voce e strumenti per diventare protagonisti attivi del cambiamento. Il sindacato, di fronte a iniziative come questa, non può che partecipare con entusiasmo e senso di responsabilità”. “La previdenza, e in particolare la pensione, è un mosaico che si costruisce con scelte consapevoli fin da giovani – commenta il Coordinatore Regionale Ital Uil Veneto Rino Davoli -. In un momento storico segnato dalla precarietà post-studio, è importante fornire ai ragazzi informazioni e strumenti per orientarsi nel mondo del lavoro e pianificare un futuro previdenziale dignitoso”. “Con gli studenti discuteremo delle opportunità che il territorio può offrire, aiutandoli a comprendere come il mondo del lavoro stia evolvendo – aggiunge il segretario CISL Verona Fabrizio Creston -. Oggi è possibile costruire un percorso professionale che concili benessere personale e obiettivi aziendali. La chiave è fornire loro gli strumenti giusti per affrontare il futuro con consapevolezza, sicurezza e positività.” Il pomeriggio sarà invece dedicato a insegnanti e aziende partner con l’incontro “Quel che i giovani non dicono, ma si aspettano davvero”, incentrato sui temi delle risorse umane e del benessere nei contesti professionali. L’evento, che sarà guidato da Andrea Montuschi, consulente internazionale esperto in Employee Experience, si aprirà con un’introduzione, sulle tendenze nel mondo del lavoro interpretate attraverso il linguaggio dell’arte, per poi svilupparsi in una sessione partecipativa con la tecnica del fishbowl, che permetterà a docenti e aziende di confrontarsi direttamente sul palco. “Per attrarre davvero i giovani, le aziende devono andare oltre la semplice offerta di stabilità e stipendio - commenta Andrea Montuschi -. I giovani cercano prospettive di crescita, ambienti dinamici e stimolanti, e formazione continua. Investire nell’Employee Experience significa creare contesti, in cui le persone possano esprimere il proprio potenziale e sentirsi parte attiva di un progetto condiviso”. Entrambi gli appuntamenti si inseriscono all’interno della quinta edizione di “Sei nel Posto Giusto”, un progetto consolidatosi come iniziativa di riferimento per la pianura veronese, capace di mettere in rete amministrazioni comunali, istituti scolastici e imprese del territorio, con l’obiettivo di supportare i giovani nella scelta del proprio futuro lavorativo. Il progetto, patrocinato da Confindustria Verona, ha coinvolto, nel tempo, oltre 1700 studenti, più di 600 candidati agli Open Day e quasi 30 aziende del territorio. All’edizione 2025 partecipano 15 amministrazioni comunali – Nogara, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Minerbe, Trevenzuolo, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà – e 15 aziende partner: Ball Beverage Packaging Italia, Fondazione Coca-Cola HBC Italia Srl, Eco Green Srl, Eurocoil Spa, Gruppo Tosano, Hinowa, Randstad, SicurPlanet, Sammartino Arti Grafiche, Forigo Roter Italia, S.I.L.C.A., Tech.PA Spa, Veka, Vuormar e Studio Tognetti. “Sei nel Posto Giusto” si conferma così come un laboratorio di idee, incontri e scambi, pensato per avvicinare i giovani al mondo del lavoro con strumenti concreti, orientamento mirato e una rete territoriale forte e coesa”. Sino dalla prima, iniziale presentazione di “Sei nel posto giusto”, abbiamo molto apprezzato l’iniziativa, di cui sopra, avendo personalmente provato, cosa significhi entrare in un’azienda, che pure ha le sue determinate esigenze, senza quella minima formazione “pratica”, che rende i primi contatti con il lavoro, più semplici e più sereni. Formazione, quella, intesa, come da quanto sopra esposto, per un buon rapporto fra lavoro e il giovane, che, per la prima volta, prende contatto, con lo stesso, è un’insostituibile premessa.

Pierantonio Braggio







