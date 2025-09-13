???????????????????????????? ????????????????: un veronese tra i dieci finalisti che si esibiranno a New York



New York, 15.09.2025. Tra i dieci finalisti che quest’anno porteranno la musica italiana oltreoceano c’è anche il veronese Mattia Pàttaro, in arte Colore, selezionato per la XVII edizione del NYCanta – Festival della Musica Italiana di New York, considerato uno dei festival internazionali più prestigiosi dedicati alla canzone italiana. L’appuntamento è per il 12 ottobre all’Oceana Theater di Brooklyn: lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Rai Italia, Rai 2 e in streaming su Rai Play, raggiungendo un pubblico mondiale.



Veronese, Colore vive dal 2020 in Florida, dove si è trasferito per amore, e dove non ha mai smesso di comporre e suonare: nel 2024 ha tenuto un concerto live nel rinomato rock club di Boca Raton.







Il prossimo 12 ottobre Colore salirà sul palco di New York con “Una schifosa canzone lenta”, brano di cui è autore e compositore. "Una canzone che suda, scritta di getto in pochi minuti", come spiega Colore, capace di "restituire la sensazione reale ed emotiva di una corsa appena terminata: intensa, istintiva e sorprendentemente viva".



Il percorso per conquistare un posto per la Grande Mela è arrivato al termine di una lunga e rigorosa selezione avvenuta sia in Italia che all’estero, sotto la direzione artistica di Ciro Barbato e la direzione organizzativa di Maria Puca che, con la Pleiadi Communication, hanno ascoltato 2147 brani di cui soltanto 219 hanno avuto accesso alle selezioni ufficiali del Festival che si sono articolate in 5 semifinali nazionali, mentre solo 35 artisti sono stati ammessi alla finale nazionale di Roma dalla quale sono usciti i dieci vincitori.





Un festival ponte tra Italia e mondo. NYCanta nasce con l’obiettivo di raccogliere i migliori artisti italiani emergenti, sia residenti in Italia che all’estero, offrendo loro l’opportunità di esibirsi in un contesto internazionale e di portare la musica italiana nel cuore di New York. In questo modo il festival celebra le radici culturali italiane e il loro dialogo con la scena musicale globale.



"Mi sono avvicinato a NY Canta perché ne conoscevo la serietà - racconta Colore -. Come la sto vivendo? Sente. Felice di aver avuto il privilegio di essere stato scelto in finale".





Giuria d’eccezione. La giuria di NYCanta è composta da nomi di assoluto rilievo: Roby Facchinetti (fondatore e compositore dei Pooh), Gaetano Curreri e gli Stadio, insieme a Leo Gassmann, Giusy Ferreri, e Renato Tanchis di Warner Music. A presiedere la giuria sarà Marino Bartoletti, celebre giornalista e volto storico della televisione italiana, grande conoscitore del Festival di Sanremo e autore de L’Almanacco del Festival di Sanremo, opera che raccoglie la storia della kermesse dalla prima edizione del 1954 fino a oggi.





Biografia dell’artista

Dietro il nome d’arte Colore (Mattia Pattaro), cantautore e produttore veronese, si cela un artista capace di unire cantautorato italiano e pop-rock inglese. Tra i suoi principali traguardi: ha scritto la colonna sonora del film Un Fantastico Via Vai di Leonardo Pieraccioni, ha aperto il concerto di Zucchero, ha duettato con Angelo Pintus nei palasport italiani e si è esibito all’Arena di Verona aprendo lo spettacolo Conti, Panariello, Pieraccioni.







