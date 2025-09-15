Tocatì: provvedimenti viabilistici



Modifiche viabilistiche, divieti di sosta e di transito istituiti per lo svolgimento dell'edizione 2025 del Tocatì



Dal 19 al 21 settembre 2025, in occasione della 23a edizione del Tocatì. Festival internazionale dei giochi in strada, le piazze di Veronetta si trasformeranno in uno spazio di incontro tra mondi lontani, legati da un filo invisibile fatto di gioco, memoria e comunità.



Quest'anno il Paese ospite è la Nuova Zelanda: danze, racconti, canti e i Ngā taonga tākaro, i giochi tradizionali Māori, daranno voce a una cultura viva, profondamente connessa alla terra, al tempo e agli antenati.



Il Tocatì è un avvenimento importante, che registra ogni anno una grande partecipazione di cittadini, famiglie e turisti. Per favorirne il regolare e sicuro svolgimento sono previste diverse modifiche alla sosta e alla viabilità, che invitiamo a leggere e osservare. È essenziale la collaborazione da parte di tutti.



Modifiche alla sosta e alla viabilità

Divieti di transito

Sono istituiti i seguenti divieti di transito



Dalle ore 16.00 del giorno 19 settembre 2025 alle ore 24.00 del giorno 21 settembre 2025 nelle seguenti vie e piazze: via XX Settembre, da corso Venezia a via dell’Artigliere via San Nazaro, da Largo San Nazaro a via XX Settembre via Arduino largo San Nazaro vicolo Porta Vescovo piazza XVI Ottobre (*) salita Santo Sepolcro, da via XX Settembre a via Caroto e dalla medesima a via Alto San Nazaro via Barana, da salita Santo Sepolcro a via Rosa Morando via Santa Toscana vicolo Madonnina, da via XX Settembre al civico n. 12 della medesima.



Dalle ore 00.00 alle ore 08.00 nei giorni 20 e 21 settembre 2025 nelle medesime vie è consentito il transito ai veicoli al servizio delle persone invalide, dei clienti diretti agli alberghi e dei titolari di posto auto eo garage.



Divieti di sosta

Sono istituiti i seguenti divieti di sosta



Dalle ore 00.00 del 18 settembre 2025 alle ore 24.00 del 22 settembre 2025 nell’area a parcheggio di via Bassetti, individuata all’altezza del civico n. 2 e adiacente alle Mura Magistrali, eccetto i veicoli degli organizzatori della manifestazione.



Dalle ore 12.00 del 19 settembre 2025 alle ore 06.00 del 22 settembre 2025 nell’area a parcheggio antistante il parco giochi di salita Santo Sepolcro, eccetto i veicoli degli organizzatori della manifestazione.



Dalle ore 00.00 del 15 settembre 2025 alle ore 24.00 del 25 settembre 2025 in piazzale Porta Vescovo, eccetto i veicoli degli organizzatori della manifestazione.



Dalle ore 08.00 del 19 settembre 2025 alle ore 06.00 del 22 settembre 2025 in via XX Settembre, da corso Venezia a via dell’Artigliere, ambo i lati via Arduino, da via XX Settembre a via Cantarane, ambo i lati via San Nazaro, da Largo San Nazaro a via XX Settembre, ambo i lati largo San Nazaro, su tutto lo slargo vicolo Porta Vescovo, ambo i lati piazza XVI Ottobre, su tutta la piazza salita Santo Sepolcro, da via XX Settembre a via Alto San Nazaro, ambo i lati via Santa Toscana, ambo i lati vicolo Madonnina, da via XX Settembre al civico n. 12 della medesima, ambo i lati via Dogana, n. 6 stalli blu lato sinistro di Porta dogana Corte Dogana, n. 3 stalli blu a sinistra del civico 6.



Modifiche viabilistiche

Sono istituite le seguenti modifiche viabilistiche



Dalle ore 16.00 del 19 settembre 2025 alle ore 24.00 del 21 settembre 2025, viene istituito il doppio senso di circolazione nelle strade laterali alle vie in cui sono posizionati i giochi del Tocatì, altrimenti non raggiungibili, di seguito elencate: vicolo Fontanelle San Nazaro via Arduino vicolo Madonnina vicolo Colombine via Maffi vicolo Vetri vicolo Storto vicolo Lungo vicolo Terrà.



Dalle ore 16.00 del 19 settembre 2025 alle ore 24.00 del 21 settembre 2025, viene istituito il senso unico di circolazione in via Cantarane nel tratto e con direzione compreso tra via San Cristoforo e via Santa Marta ai titolari di garageposto auto sarà comunicata la presente ordinanza a cura degli organizzatori della manifestazione.



Dalle ore 14.00 del 19 settembre 2025 alle ore 24.00 del 21 settembre 2025 e comunque fino al termine delle esigenze legate all’evento, viene sospesa la corsia preferenziale di via Muro Padri.



Parcheggi

Per i residenti sarà possibile parcheggiare gratuitamente al Parcheggio Centro, fino ad esaurimento posti, ritirando ticket all’ingresso e facendolo annullare, prima dell’uscita, alla sala controllo (presidiata h24) al piano terra della struttura.

Non saranno disponibili i parcheggi di via Bassetti (dalle ore 00.00 del 18 settembre 2025 alle ore 24.00 del 22 settembre 2025) e l’area antistante il parco giochi di salita Santo Sepolcro (dalle ore 12.00 del 19 settembre 2025 alle ore 06.00 del 22 settembre 2025).



Taxi

Postazioni: porta Vescovo

Punti di raccolta: largo San Nazaro e via dell’Artigliere



Informazioni

Numero Verde URP 800202525



da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13

martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17

Canale Telegram del Comune di Verona



Social media: Instagram, Facebook e X del Comune di Verona



Sito di ATV per deviazioni autobus: www.atv.verona.itlinee-orarideviazioni



Sito di AMT3 S.p.A. per parcheggi e sosta: www.amt3.it







