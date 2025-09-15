Pubblicit

Mercoled 17 Settembre 2025    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2025-09-17 Ugo Brusaporco, Verona, e le Serate del Vino… 2025-09-17 Con “Medieval Games”, due giornate di giochi, di storia e di spettacolo, tra le mura dell’antico Castello di Montorio, Verona 2025-09-16 Tocatì: provvedimenti viabilistici 2025-09-16 AL 59° MARMOMAC 1.400 AZIENDE DA 50 PAESI PER UN MERCATO DA 10 MILIARDI DI EURO 2025-09-16 Tosi (Fi): "Perplessità sul nuovo sistema alert di Aoui Verona, che rischia di spostare il problema sulle vittime, cioè medici, infermieri e operatori sociosanitari. Si ricorra a personale qualificato quale la vigilanza privata” 2025-09-16 Valeria Valbusa: dalla velocità alla poesia 2025-09-16 Da ottobre 2026, per il centenario della morte di Monet, uno spettacolo teatrale celebrerà uno tra gli artisti più influenti della storia dell’arte 2025-09-16 Al 59° Marmomac, 1.400 aziende da 50 Paesi, per un mercato da 10 miliardi di euro 2025-09-16 Francesco d’Assisi: il poeta sociale che ispira gli italiani. Il dialogo tra il vescovo di Verona, Domenico Pompili, e il giornalista Aldo Cazzullo. 2025-09-16 Coldiretti plaude la nuova legge che tutela la montagna. Al tradizionale convegno di Erbezzo, Verona. Vantini: ora presto i decreti attuativi… 2025-09-16 ARTE, SOAVE (VR) INVITO STAMPA - VENERDI' 26 SETTEMBRE, ORE 11 INCONTRO CON L’ARTISTA OMAR GALLIANI E PREVIEW DELLA SUA OPERA “…Apri gli occhi”, INSTALLAZIONE SITE SPECIFIC NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI PADRI DOMENICANI DAL 27 SETTEMBRE AL 30 NOVEMB 2025-09-16 ???????????????????????????? ????????????????: un veronese tra i dieci finalisti che si esibiranno a New York 2025-09-16 OTTOBRE SI TINGE DI ROSA 2025-09-16 L'abbonamento del bus? MEGLIO ONLINE! 2025-09-15 “Villa del Bene, Dolcè, Verona: grande successo del X Premio Internazionale di Fotografia “Agnese Meotti”
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Mercoled 17 Settembre 2025
Ugo Brusaporco, Verona, e le Serate del Vino…

Annuncia, facendo pensare a poesia, a buon vino e ad allegria, il noto esperto, in incontri culturali, Ugo Brusaporco: ”Tornanole Serate del Vino, al Sottoriva 23, Verona! La stagione 20252026 s’inaugura, giovedì 18 settembre, alle 20.30, nel mitico locale veronese, con i vini Zenato, il cui sito spiega: “1960, San Benedetto di Lugana. È qui, che inizia a battere il cuore di Sergio Zenato. La sua, è una storia fatta di passione e di lavoro di piena identità con il proprio territorio e con la sua gente di capacità imprenditoriale e d’apertura all’innovazione, con nuove tecniche di vinificazione e l’investimento, su vitigni autoctoni”. E ancora: “95 ettari nelle aree più vocate del Lugana e nella zona classica del Valpolicella. Due volti, l’uno bianco, l’altro rosso, entrambi emblemi di vini di qualità, che nascono dalla passione viscerale, per il territorio, dal rispetto del tempo, da una tradizione familiare, che da oltre sessant’anni, valorizza le varietà locali”. In questa, iniziale nostra serata, incontreremo questa storia, raccontata da quattro vini… Tutto comincerà, alle 20.30. Le prime parole toccheranno ai rappresentanti dell’Azienda, seguite da poesie di Berto Barbarani (1872-1945) e dal primo bicchiere di vino: un Lugana DOC- Metodo Classico Brut, prodotto, con uve Trebbiano di Lugana, in purezza, con tale metodo, profumo nitido e avvolgente, cipriato, derivato da una base viticola di ottima ricchezza. Nel piatto, pan sfoglia con burrata, acciughe e baby peperoni. Toccherà, poi, al Classico dei Classici: Lugana DOC Massoni Santa Cristina, prodotto al 100%, con uve Trebbiano di Lugana, vino, che illumina il calice, con il suo giallo paglierino, che bagnerà maccheroncini del corsaro, con gamberi al pesto di basilico. Cambia il panorama, con Valpolicella DOC Classico Superiore – dato dall’85% di uva Corvina, dal 10% di Rondinella e dal 5% di Corvinone – dal profumo delicato, che ricorda le mandorle e la viola e accompagnato da moscardini in umido, con piselli. Chiude lo scenario dei calici un Valpolicella Ripasso DOC Superiore, vino raffinato e concentrato, estremamente morbido e vellutato, dai profumi intensi di piccoli frutti rossi, offrendo al palato sentori fruttati e un tannino finissimo, con un’aura di cioccolato e di spezie: il confronto avviene, con ’l’Opera’, un formaggio speciale, a pasta dura, privo di lattosio, al 100% italiano, realizzato a Salizzole, in provincia di Verona, con latte prodotto, in esclusiva, dall'azienda Agricola Cazzola, nel rispetto del benessere dell’animale. Ecco, la storia dei vini che andremo ad incontrare, questo giovedì 18 settembre…, in Sottoriva. Nel corso della serata, come cennato, poesie di Barbarani, nume dell’antica via veronese, insieme ad altri versi e a racconti di vino, a cura di Maurizio Grassi. Non mancheranno quiz, con premi, e, quindi, un buon caffè… Attenzione: 38 euro è il prezzo e d’obbligo è la prenotazione, contattando lo 045 8009904. Si tratterà di un appuntamento da ricordare…! That's all folks! Ugo”. Un’importante idea, quella degli incontri citati, i quali consentono ai veronesi stessi di venire a conoscere, in ogni particolare, i vini nostrani e non, tutti di qualità, che, in tal modo, acquisiscono maggiore motivo d’essere abbinati a piatti ad hoc, se dovutamente degustati, cosa che permette di convincerci delle loro eccezionali proprietà. Non solo: l’iniziativa, valorizzando i vini, dà risalto ai territori di produzione, meritevoli d’essere riscoperti, per la loro paesaggistica bellezza, derivante, in gran parte, dalla coltivazione della vite, per le loro tradizioni e per la loro storia, generando al tempo, economia e conseguente benessere sociale.
Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
Con “Medieval Games”, due giornate di giochi, di storia e di spettacolo, tra le mura dell’antico Castello di Montorio, Verona
L'abbonamento del bus? MEGLIO ONLINE!
OTTOBRE SI TINGE DI ROSA
???????????????????????????? ????????????????: un veronese tra i dieci finalisti che si esibiranno a New York
ARTE, SOAVE (VR) INVITO STAMPA - VENERDI' 26 SETTEMBRE, ORE 11 INCONTRO CON L’ARTISTA OMAR GALLIANI E PREVIEW DELLA SUA OPERA “…Apri gli occhi”, INSTALLAZIONE SITE SPECIFIC NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI PADRI DOMENICANI DAL 27 SETTEMBRE AL 30 NOVEMB
Coldiretti plaude la nuova legge che tutela la montagna. Al tradizionale convegno di Erbezzo, Verona. Vantini: ora presto i decreti attuativi…
Francesco d’Assisi: il poeta sociale che ispira gli italiani. Il dialogo tra il vescovo di Verona, Domenico Pompili, e il giornalista Aldo Cazzullo.
Al 59° Marmomac, 1.400 aziende da 50 Paesi, per un mercato da 10 miliardi di euro
Da ottobre 2026, per il centenario della morte di Monet, uno spettacolo teatrale celebrerà uno tra gli artisti più influenti della storia dell’arte
Valeria Valbusa: dalla velocità alla poesia
Tosi (Fi): "Perplessità sul nuovo sistema alert di Aoui Verona, che rischia di spostare il problema sulle vittime, cioè medici, infermieri e operatori sociosanitari. Si ricorra a personale qualificato quale la vigilanza privata”
AL 59° MARMOMAC 1.400 AZIENDE DA 50 PAESI PER UN MERCATO DA 10 MILIARDI DI EURO
Tocatì: provvedimenti viabilistici
L'abbonamento del bus? MEGLIO ONLINE!
Tocatì: a Km zero. Coldiretti Verona proporrà prodotti di Aziende agricole locali
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

Pubblicit
  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 