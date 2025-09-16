Pubblicit

Verona Sette News
2025-09-18 Mondo del marmo, tra formazione, sostenibilità e innovazione. Confimi Apindustria Verona sarà presente alla nuova edizione di Marmomac, all'interno dello spazio del Distretto del Marmo e della Pietra del Veronese
Gioved 18 Settembre 2025
Mondo del marmo, tra formazione, sostenibilità e innovazione. Confimi Apindustria Verona sarà presente alla nuova edizione di Marmomac, all’interno dello spazio del Distretto del Marmo e della Pietra del Veronese

Le innovazioni del settore, l’evoluzione normativa e gli scenari di mercato saranno al centro della partecipazione di Confimi Apindustria Verona, alla nuova edizione di Marmomac, in programma a Verona Fiere dal 23 al 26 settembre. L’Associazione di categoria sarà presente al Padiglione 6 - Stand B5 di Verona Stone District, all’interno dello spazio espositivo del Distretto del Marmo e della Pietra del Veronese, che riunisce le aziende veronesi specializzate nella lavorazione della pietra naturale.
«Nel corso della fiera saremo a disposizione, per fornire consulenze e informazioni sui servizi offerti dalla nostra Associazione al mondo del marmo, all’insegna delle nuove opportunità di business e di formazione – afferma il presidente di Confimi Apindustria Verona Claudio Cioetto –. Il settore lapideo veronese sta confermando il suo prestigio a livello internazionale, trainando l’economia locale grazie a una filiera solida, resiliente, radicata nella tradizione e proiettata verso l’innovazione». Nei primi sei mesi del 2025, l’export del settore conferma una buona tenuta e una crescita costante sullo slancio di un ottimo 2024. «Il comparto lapideo di Confimi Apindustria Verona sostiene in particolare le imprese che si occupano di marmi, graniti, travertini e altre pietre naturali per l'edilizia e l'arredamento. Il marmo nel Veronese conta circa 400 aziende, con migliaia di addetti: questa prestigiosa manifestazione rappresenta un'occasione importante per essere al fianco delle nostre aziende associate», evidenzia Cioetto. Durante la manifestazione fieristica il punto informativo di Confimi Apindustria Verona sarà un riferimento per gli addetti ai lavori interessati ad approfondire alcuni temi di attualità: le opportunità legate alle comunità energetiche, le strategie e gli strumenti per l’export delle Pmi, la qualità e tracciabilità del marmo e la logistica legata alla pietra naturale. E ancora: l’ambito del design, dell’ingegneria e degli interni con un focus su come marmo e legno possano essere valorizzati nei progetti contemporanei, unendo estetica, funzionalità e sostenibilità. Nel corso della fiera verranno realizzate su questi focus delle interviste con esperti del settore, che verranno poi condivise sulle pagine social di Confimi Apindustria Verona, in particolare su LinkedIn e Facebook. «Marmomac è un evento strategico che, oltre a portare migliaia di visitatori e operatori da tutto il mondo, è da sempre un’occasione chiave per rafforzare i legami commerciali internazionali delle aziende del territorio. La filiera del marmo veronese resta una delle più riconosciute in Italia e all’estero, grazie a un mix vincente di artigianato, innovazione e tradizione: come Confimi Apindustria Verona siamo impegnati a fare squadra per accompagnare le Pmi verso nuove sfide e opportunità», sottolinea Andrea Borchia, presidente del Settore Lapideo. In questo senso, «il ruolo delle associazioni come la nostra e dei consorzi come Asmave, Val di Pan e Verona Stone District è determinante. Valorizzare la formazione, la sostenibilità e l’innovazione è la strada giusta per affrontare la concorrenza internazionale e difendersi dalla pressione dei dazi». Leggiamo, sopra: Il marmo, nel Veronese, conta circa 400 aziende, con migliaia di addetti… Due grandi indicazioni, legate ad un comparto, operante a livello internazionale, con un’export vivace, cui, molto saggiamente, Confimi Apindustria Verona intende essere a fianco e che la stessa, quindi, intende sostenere.
Pierantonio Braggio
