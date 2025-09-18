Nel 2025, il fisco ci “assorbe” 156 giorni di lavoro. Colpa, anche, di 162mila evasori veneti. Dal 1995 ad oggi, la pressione fiscale più bassa l’abbiamo avuta, con il governo Berlusconi II.



CGIA Mestre, 20.9.25. “Conteggiando anche i sabati e le domeniche, quest’anno, i contribuenti veneti hanno impiegato 156 giorni, per onorare tutte le richieste avanzate dal fisco. In altre parole, per rispettare le decine e decine di scadenze, previste dal calendario fiscale[1], le persone fisiche[2] e quelle giuridiche[3] hanno teoricamente lavorato per lo Stato sino all’inizio dello scorso mese di giugno[4]. Versamenti, che sono necessari per retribuire i dipendenti pubblici, per consentirci, quando è necessario, di essere curati da una struttura ospedaliera pubblica, di far frequentare ai nostri figli la scuola o l’università, di disporre di trasporti veloci ed efficienti e di vivere in tranquillità, perché la sicurezza di tutti noi è assicurata dalla presenza delle Forze dell’Ordine. Solo dal 6, giugno fino al prossimo 31 dicembre (209 giorni) gli italiani lavoreranno per sé stessi e per la propria famiglia. Quello realizzato dall’Ufficio studi della CGIA è un puro esercizio di scuola, che ci consente di misurare in un modo del tutto originale il peso fiscale, che grava sugli italiani[5]. Tasse al top, per colpa anche di 162mila evasori veneti. In Italia, purtroppo, i contribuenti onesti versano molte tasse, perché ci sono tante persone, che non le pagano o lo fanno solo parzialmente. Secondo le ultime stime dell’Istat riferite al 2022, infatti, sono quasi 2,5 milioni le persone fisiche, presenti in Italia, che sono occupate irregolarmente. Sono uomini e donne che lavorano completamente in nero o quasi quando operano in qualità di subordinati non sono sottoposti ad alcun contratto nazionale di lavoro. Se, invece, lavorano in proprio, ovviamente non possiedono la partita Iva. In valore assoluto il numero più elevato è concentrato in Lombardia con 379.800 unità. Seguono i 319.400 residenti nel Lazio e i 270.200 abitanti della Campania. In Veneto ne contiamo 161.800. Se, invece, calcoliamo il tasso di irregolarità, dato dal rapporto tra il numero di occupati irregolari e il totale degli occupati di ciascuna regione, in Calabria registriamo il tasso più elevato pari al 17,1 per cento. Seguono la Campania con il 14,2, la Sicilia con il 13,6 e la Puglia con il 12,6. Il Veneto ha un tasso del 7 per cento, nessun’altra regione d’Italia ha un dato inferiore al nostro. La media italiana è del 9,7 per cento. Negli ultimi 30 anni, meno tasse con Berlusconi. Analizzando l’andamento della pressione fiscale, registrato negli ultimi trent’anni, si evidenzia, come il 2005 sia stato l’anno, in cui, il carico tributario è risultato più contenuto. Sotto la guida dell’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, la pressione fiscale in Italia si attestò al 38,9 per cento del Pil, 3,8 punti in meno rispetto alla percentuale prevista nel 2025. Allora furono necessari 142 giorni per “liberarci” dal giogo fiscale, ben 14 giorni prima della scadenza prevista nel 2025. Si segnala, inoltre, che anche gli altri quattro anni di quella legislatura furono caratterizzati da livelli di pressione fiscale relativamente bassi soglie che, purtroppo, in tutto quest’ultimo trentennio abbiamo sempre superato. Il picco massimo di tassazione, invece, fu raggiunto nel 2013, durante il governo presieduto, dal prof. Mario Monti - sostituito a fine aprile da Enrico Letta - quando il carico fiscale complessivo sul Pil arrivò a toccare il 43,4 per cento: record negativo di sempre. La pressione fiscale sale, ma è solo un effetto statistico.

Nel Documento di Economia e Finanza del 2025, si stima una pressione fiscale per l’anno in corso del 42,7 per cento un livello in lieve aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al dato del 2024. Tuttavia, è necessaria una puntualizzazione: va ricordato che la Legge di Bilancio 2025 ha sostituito la decontribuzione a favore dei lavoratori dipendenti, con una analoga misura che combina gli sconti Irpef con il “bonus” a favore delle maestranze a basso reddito. Mentre la decontribuzione si traduceva in minori entrate fiscali-contributive, il “bonus” (che vale circa 0,2 punti percentuali di Pil) viene contabilizzato come maggiore spesa e quindi sfugge alla stima della pressione fiscale. Pertanto, se tenessimo conto di questo aspetto, nel 2025 la pressione fiscale sarebbe destinata a diminuire, sebbene di poco, attestandosi al 42,5 per cento. Attenzione alla corretta lettura dei dati. L’incremento della pressione fiscale è tornato a salire impetuosamente, a partire dal 2023. Tuttavia, affermare che in questi anni sia aumentato il peso del fisco sul contribuente sarebbe fuorviante. L’incremento della pressione fiscale, infatti, non è ascrivibile ad un aumento delle tasse, quanto a una pluralità di novità legislative di natura economica introdotte a livello politico. Pensiamo alla decontribuzione a favore dei redditi da lavoro dipendente resa più incisiva nel 2024 e all’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito Irpef. Nel 2025, con l’intento di ridurre il cuneo fiscale e a compensazione della decontribuzione, sono state aumentate le detrazioni Irpef ed è previsto un “bonus” (erogazione di una somma esente Irpef) per i redditi da lavoro dipendente sino a 20.000 euro.

Inoltre, il buon andamento delle entrate fiscali nel 2024 è stato determinato da fattori economici che hanno condizionato la crescita delle imposte sostitutive attinenti ai redditi da capitale. Non va nemmeno dimenticata la crescita registrata dalle retribuzioni grazie ai rinnovi contrattuali, alla corresponsione degli arretrati nel pubblico impiego e all’aumento del numero di occupati l’Irpef e i contributi previdenziali hanno subito un rialzo positivo. L’aumento del prelievo è stato insignificante. L’impatto sulla pressione fiscale, riconducibile all’aumento delle tasse, invece, è stato modestissimo. Ricordiamo, tra i principali inasprimenti fiscali introdotti dal Governo in carica, le seguenti misure: - incremento della tassazione sui tabacchi, dell’IVA su alcuni prodotti per l’infanziaigiene femminile e dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni per l’anno 2024 - rimodulazione delle detrazioni per le spese fiscali con l’introduzione di alcune limitazioni per redditi elevati, l’inasprimento della tassazione sulle cripto-attività, la riduzione delle detrazioni delle spese per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico per l’anno 2025. Tra i big dell’UE solo la Francia è più tassata di noi. Nel 2024[6] la Danimarca ha registrato la pressione fiscale più elevata dell’UE, con un valore pari al 45,4 per cento del Pil. Seguono la Francia con il 45,2, il Belgio con il 45,1, l’Austria con il 44,8 e il Lussemburgo con il 43. L’Italia si è posizionata al sesto posto con un tasso del 42,6 per cento del Pil. Rispetto ai nostri principali partner economici, abbiamo una pressione fiscale superiore a quella tedesca di 1,8 punti e a quella spagnola addirittura di 5,4. Solo la Francia sta peggio di noi: la pressione fiscale a Parigi è superiore alla nostra di 2,6 punti. La media UE, infine, è inferiore a quella italiana di 2,2 punti”.



[1] Per pagare gli acconti e i saldi Irpef, Ires, Irap, Iva, addizionali Irpef, contributi previdenziali, tasse locali, etc. [2] Lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi e altri percettori di redditi. [3] Società di capitali, cooperative, consorzi, etc. [4] Per la precisone fino al giorno 5. (5) Come si è giunti a stabilire che nel 2025 sono necessari 156 giorni per “liberarci” dal fisco italiano? La stima del Pil nazionale prevista per il 2025 è di 2.256 miliardi di euro tale importo è stato suddiviso per 365 giorni, ottenendo così un dato medio giornaliero di 6,2 miliardi di euro. Dopodiché, sono state estrapolate le previsioni relative alle entrate tributarie e contributive [5] che i percettori di reddito verseranno quest’anno che, si stima, dovrebbero ammontare a 962,2 miliardi di euro [5]. Infine, quest’ultimo dato è stato frazionato al Pil giornaliero. Pertanto, queste operazioni hanno consentito all’Ufficio studi della CGIA di determinare il cosiddetto tax freedom day dopo 156 giorni dall’inizio dell’anno, vale a dire il 6 giugno ultimo scorso. [6] Ultimo anno in cui i dati ci consentono di fare una comparazione a livello europeo.



Purtroppo, dati, che parlano chiaro. Il fatto è che 2.500.000 persone, delle quali 162.000 venete, prestano irregolarmente lavoro, e la cosa dev’essere, in qualche modo, risolta, per correttezza, nei riguardi di chi rispetta la norma. Ma, è altrettanto vero che la spesa pubblica dev’essere, continuamente, tenuta sotto osservazione e, quindi, contenuta, ripetiamo, non riducendo, ovviamente, i servizi sociali e, ove possibile, migliorandoli. Questo, dunque, per un tasso più accettabile di pressione fiscale, oggi, a circa il 42,6%, peraltro, fortemente migliore, di quella di anni recenti. La cosa, naturalmente, migliorerebbe ancora, se riuscissimo ad incrementare, dati geopolitico-economici permettendo, la crescita economica. Pierantonio Braggio







