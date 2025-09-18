UN TUFFO NEL MEDIOEVO TRA RIEVOCAZIONI, FIGURANTI E SAPORI ANTICHI. SABATO 27 E DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 A LAZISE L’ESPERIENZA IMMERSIVA TRA LE VIE DEL CENTRO E NEL “VILLAGGIO DELLE CITTA’ MURATE”.



Un intero fine settimana per varcare simbolicamente le antiche porte del Veneto medievale e rinascimentale. Lazise, uno dei borghi più suggestivi del Lago di Garda, ospiterà la prima edizione di “Città Murate Aperte – Un viaggio nel tempo alla scoperta della Storia”, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre. Una manifestazione che celebra le città fortificate della regione, unite in un percorso di promozione culturale, turistica ed enogastronomica che coinvolge oggi 34 Comuni aderenti all’Associazione Città Murate del Veneto.



Lazise non è stata scelta a caso per il debutto: finalista nazionale del contest “Il Borgo dei Borghi” con il suo castello scaligero, la Dogana Veneta e il centro storico affacciato sul lago, rappresenta la cornice ideale per accogliere un progetto che vuole dare nuova vita alla memoria, rafforzando l’identità territoriale e offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra rievocazioni, incontri e sapori antichi.



Il programma si aprirà sabato 27 settembre con il convegno internazionale alla Dogana Veneta, dedicato alla salvaguardia del patrimonio monumentale delle città murate, con la partecipazione di esperti, amministratori e studiosi. Nella stessa sede sarà allestita la mostra fotografica itinerante sulle Città Murate del Veneto, già apprezzata in occasione della tappa milanese, che offrirà una panoramica visiva sulle peculiarità architettoniche e storiche delle mura venete.



Domenica 28 settembre, dalle 10 alle 18, il cuore dell’evento si sposterà all’aperto. Il Villaggio delle Città Murate, allestito sul Lungolago Marconi e nelle vie del centro, accoglierà i visitatori con quindici casette in legno dedicate alla promozione turistica e alla degustazione di prodotti tipici come il mandorlato di Cologna Veneta, il prosciutto Veneto Dop di Montagnana o le sfogliatine di Villafranca. Sarà un’occasione per compiere un vero e proprio tour senza lasciare Lazise incontrando amministrazioni, associazioni e produttori. Sempre domenica mattina, alle ore 11:30, la Dogana Veneta farà da cornice alla presentazione ufficiale del kit “Un Viaggio nel Tempo”, strumento di marketing turistico che racchiude mappa, materiali informativi, un fumetto educativo e il “lasciapassare” per collezionare timbri e ricordi di viaggio in tutte le Città Murate del Veneto (negli uffici turistici IAT e nei punti indicati dalle diverse destinazioni). Un progetto che ha ricevuto l’apprezzamento del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e che rappresenta un tassello strategico per il rilancio del turismo culturale di prossimità. Il Kit verrà consegnato gratuitamente a chi ne farà richiesta nella casetta preposta del Villaggio delle Città Murate.



Il fascino della rievocazione storica sarà garantito dai 150 figuranti in costumi medievali e rinascimentali (provenienti da Verona, Bassano del Grappa, Montagnana, Chioggia e Monselice), che animeranno le vie del borgo con spettacoli, accampamenti e dimostrazioni di arti e mestieri d’epoca. Nel pomeriggio la grande sfilata storica attraverserà il centro e il lungolago, con musici e sbandieratori che renderanno omaggio alle autorità presenti.



«Lo consideriamo solo l’inizio di un percorso che, anno dopo anno, potrà estendersi a tutte le città aderenti, creando un calendario diffuso di iniziative culturali ed enogastronomiche – sottolinea Claudio Arzenton, presidente dell'Associazione Città Murate del Veneto –. L’obiettivo è riscoprire e valorizzare piccoli gioielli che custodiscono la memoria della nostra regione e che possono offrire molto in termini di cultura, turismo ed economia locale».



Il progetto non si limita all’evento di piazza. Alla base vi è una visione più ampia, nata nel 2020 con il format “Un Viaggio nel Tempo”, che punta a riscoprire le città murate del Veneto, alcune delle quali ancora poco note al grande pubblico. Si tratta di un itinerario pensato soprattutto per le famiglie, che con il “lasciapassare del viaggiatore” e le esperienze didattiche potranno trasformare la visita in un’avventura formativa e divertente.



«Siamo orgogliosi di ospitare questa prima edizione - evidenzia Damiano Bergamini, sindaco di Lazise -. Con “Città Murate Aperte” prende vita l’impegno a rafforzare le radici storiche e identitarie, ma anche a promuovere un turismo sostenibile e destagionalizzato, capace di portare benefici concreti alle comunità locali. Un viaggio tra mura, sapori e tradizioni che parte da Lazise, con la promessa di diventare un appuntamento fisso nel panorama culturale e turistico regionale».







