Luned 22 Settembre 2025
MARMOMAC, AL VIA DOMANI A VERONA LA 59ª EDIZIONE CON IL MINISTRO TOMMASO FOTI

La cerimonia inaugurale alle ore 11, nel padiglione 10. Partecipano il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e il presidente della Provincia di Verona, Flavio Massimo Pasini. A seguire il talk “La diplomazia del marmo” con il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il presidente di ITA-Italian Trade Agency, Matteo Zoppas.

Giovedì 25 la visita del viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini venerdì 26 in fiera il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Verona, 22 settembre 2025 – Da domani, per quattro giornate, l’eccellenza dell’industria tecno-lapidea mondiale torna protagonista a Marmomac. A Veronafiere, dal 23 al 26 settembre, va in scena la 59ª edizione del salone internazionale dedicato all’intera filiera della pietra naturale declinata in ogni suo aspetto: prodotto, tecnologia, cultura e formazione.
Quest’anno sono 1.400 le aziende espositrici provenienti da 50 Paesi, di cui il 66% estere, su una superficie di oltre 76.000 metri quadrati tra 12 padiglioni, 8 aree esterne e, per la prima volta, le Gallerie Mercatali. Un’offerta che fa di Marmomac il principale hub mondiale per il comparto tecno-lapideo.

L’inaugurazione. L’inizio della cerimonia inaugurale è previsto alle ore 11, nel padiglione 10, con ingresso dalla Porta Re Teodorico, in viale dell’Industria. Ai saluti istituzionali affidati al presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, al sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e al presidente della Provincia di Verona, Flavio Massimo Pasini, segue l’intervento del ministro per gli Affari Europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti.

Subito dopo, spazio al talk “La diplomazia del marmo”, moderato da Giuseppe De Filippi, vicedirettore del TG5, con la presentazione della ricerca Nomisma per Marmomac “Il settore lapideo italiano: scenari, tendenze e opportunità sui mercati internazionali”, a cura di Emanuele Di Faustino, responsabile Industria, Retail e Servizi di Nomisma. Ne discutono il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, la presidente di Milanez&Milaneze, Flávia Milaneze, il presidente di Confindustria Marmomacchine, Gianluca Pellegrino, il presidente di ITA-Italian Trade Agency, Matteo Zoppas, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il ministro Tommaso Foti.

Al programma dell’evento inaugurale, per Veronafiere partecipano anche l’amministratrice delegata, Barbara Ferro, e il direttore generale, Adolfo Rebughini. Tra le altre presenze istituzionali italiane ed estere si segnalano: l’assessore regionale all’Industria della Regione Sardegna, Emanuele Cani, il ministro dell’Industria e del Commercio del Rajasthan, Rajyavardhan Singh Rathore, il console generale dell'India a Milano, Lavanya Kumar, e il console generale del Brasile a Milano, Hadil da Rocha Vianna.
