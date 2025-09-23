La veronese Easytech premiata, da Regione Veneto, per il sistema domotico, che permette di consumare il 100% di energia del fotovoltaico, senza batterie



“Easytech si è aggiudicata la nona edizione del Premio Compraverde Veneto – Imprese 2025, il riconoscimento voluto da Regione del Veneto e Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Il Premio Compraverde Veneto - Imprese 2025 è un’iniziativa rivolta alle imprese virtuose, che pongono la sostenibilità al centro delle proprie strategie. Il riconoscimento mira a valorizzare le aziende, che si distinguono per l’adozione di pratiche innovative e responsabili, di favorire il cambiamento degli appalti pubblici e nei sistemi produttivi, anche qualificando le proprie catene di fornitura, con prodotti, processi e competenze green. Easytech Srl, unica azienda veronese ad aggiudicarsi il premio, è stata fondata, nel 2014, come start up innovativa dall’architetto Saverio Antonini e dall’ingegner Mirco Chiozzini. Oggi è un’azienda che ha sviluppato partnership con aziende strategiche del settore tecnologico ed edilizia del Nord Est. “Ci siamo posti come obiettivo – spiega Saverio Antonini – di diventare punto di riferimento nel comparto dell’edilizia per il contenimento dei consumi e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, specializzandoci nel settore dell’efficientamento energetico e del riscaldamento in particolare. Il nostro focus primario è sempre stato quello di realizzare sistemi capaci di rispondere in maniera efficace ed efficiente alle nuove sfide energetiche, abbassando in primis i consumi degli edifici e cercando di sfruttare quanto più possibile le risorse gratuite delle rinnovabili”. Da questo presupposto è nato il modello CALDO SYSTEM, premiato appunto dalla Regione, il primo sistema domotico con riscaldamento a rilascio dinamico, capace di portare l’autoconsumo del fotovoltaico fino al 100% senza l’utilizzo di batterie. Si tratta di un sistema domotico, creato per gestire l’impiantistica full electric delle abitazioni di nuova generazione. “Grazie alla ricerca e alle competenze sviluppate – sottolinea Mirco Chiozzini – semplifichiamo i processi e i tempi di posa degli impianti in edilizia, creiamo edifici realmente sostenibili e innovativi, aumentiamo il benessere e la sicurezza di chi ci vive. Siamo riusciti nell’obiettivo di realizzare un impianto Zero Carbon che permette il controllo completo da remoto tramite app: tutti gli impianti della casa sono parte di un unico sistema e la gestione delle temperature è indipendente in ogni ambiente. Questo, unito al fatto che riusciamo a sfruttare fino al 100% di energia autoprodotta, dimezza i consumi e abbatte le bollette”. Il premio è sostenuto da camere, Confindustria, Confartigianato e CNA Veneto”. Un premio, dunque, meritato, non solo, perché innovativo, per il mondo della teconologia, ma, anche perché attento ad un migliore vivere, in casa e in azienda, al risparmio d’energia e alla sostenibilità.

Pierantonio Braggio







