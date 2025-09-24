Pubblicit

Gioved 25 Settembre 2025    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2025-09-25 A Verona, insediamento della ‘pastora’ Kirsten Thiele, nella Comunità evangelica luterana di Verona-Gardone, Brescia 2025-09-25 Il Popolo del Grano scende in piazza. Manifestazioni in tutta Italia, contro le speculazioni di veri e propri trafficanti, che mettono a rischio il Granaio Italia - Coldiretti Verona, 25.9.25 2025-09-25 RIQUALIFICAZIONE DI VERONETTA, I LAVORI PROCEDONO SECONDO CRONOPROGRAMMA 2025-09-25 I risultati del 102° Arena di Verona Opera Festival: con 35 milioni di euro è incasso record 2025-09-25 Dinamiche e prospettive della pesca veneta: il report di veneto agricoltura. I mercati ittici performano, il granchio blu mette a dura prova venericoltura ed imprese. 2025-09-25 La veronese Easytech premiata, da Regione Veneto, per il sistema domotico, che permette di consumare il 100% di energia del fotovoltaico, senza batterie 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-25 2025-09-24 Flover Farm, Bussolengo, Verona, ed il Campo delle Zucche. Grande gara di grigliata, mai realizzata a Verona. Laboratori, esposizioni e intrattenimento per le famiglie 2025-09-24 I risultati del 102° Arena di Verona Opera Festival: con 35 milioni di euro è incasso record 2025-09-24 LA COPERATIVA SOCIALE SAN GIOVANNI CALABRIA COMPIE 50 ANNI 2025-09-24 A MARMOMAC 2025 VA IN SCENA LA DIPLOMAZIA DEL MARMO CON 1.400 AZIENDE DA 50 PAESI 2025-09-24 Al via la Festa dell’Uva. Dal 2 al 6 ottobre cinque giorni tra tradizione, vino e musica 2025-09-24 Montagne e fiabe protagoniste in Piazza dei Signori
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Gioved 25 Settembre 2025
Il Popolo del Grano scende in piazza. Manifestazioni in tutta Italia, contro le speculazioni di veri e propri trafficanti, che mettono a rischio il Granaio Italia - Coldiretti Verona, 25.9.25

“Il popolo del grano scende in piazza con una grande mobilitazione da Nord a Sud del Paese che vedrà migliaia di agricoltori della Coldiretti manifestare per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti, che utilizzano le importazioni di prodotto straniero, per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione. Speculazioni che rischiano di far drasticamente diminuire le capacità produttive del Paes, in un settore strategico per l’approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale. Venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 9, gli agricoltori, provenienti da tutta Italia, invaderanno pacificamente, con cartelli, bandiere e striscioni, le città simbolo della cerealicoltura nazionale, da Bari, capoluogo del Granaio d’Italia, la Puglia, a Palermo, in Sicilia. Ma, presidi sono previsti anche a Firenze, Cagliari e Rovigo. A rischio è la sopravvivenza di oltre centotrentamila aziende agricole impegnate nella coltivazione, ma anche un patrimonio territoriale di 1,2 milioni di ettari minacciati dall’abbandono e dalla desertificazione”. Perfette considerazioni: non è giusto e tantomeno che un tradizionale, genuino prodotto agricolo del nostro Paese, debba assistere a traffici, che, se mortificano ed umiliano il nostro mondo agricolo, impoverendolo – e impoverendo l’Italia – lo inducono a pensare, persino, all’abbandono delle terre… Occorrono misure urgenti ed incisive, a difesa del Popolo del Grano.
Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
La veronese Easytech premiata, da Regione Veneto, per il sistema domotico, che permette di consumare il 100% di energia del fotovoltaico, senza batterie
Dinamiche e prospettive della pesca veneta: il report di veneto agricoltura. I mercati ittici performano, il granchio blu mette a dura prova venericoltura ed imprese.
I risultati del 102° Arena di Verona Opera Festival: con 35 milioni di euro è incasso record
RIQUALIFICAZIONE DI VERONETTA, I LAVORI PROCEDONO SECONDO CRONOPROGRAMMA
A Verona, insediamento della ‘pastora’ Kirsten Thiele, nella Comunità evangelica luterana di Verona-Gardone, Brescia
Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026: programma eventi ‘Il sesto cerchio’
Montagne e fiabe protagoniste in Piazza dei Signori
Al via la Festa dell’Uva. Dal 2 al 6 ottobre cinque giorni tra tradizione, vino e musica
A MARMOMAC 2025 VA IN SCENA LA DIPLOMAZIA DEL MARMO CON 1.400 AZIENDE DA 50 PAESI
LA COPERATIVA SOCIALE SAN GIOVANNI CALABRIA COMPIE 50 ANNI
I risultati del 102° Arena di Verona Opera Festival: con 35 milioni di euro è incasso record
Flover Farm, Bussolengo, Verona, ed il Campo delle Zucche. Grande gara di grigliata, mai realizzata a Verona. Laboratori, esposizioni e intrattenimento per le famiglie
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

Pubblicit
  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 