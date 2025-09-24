Il Popolo del Grano scende in piazza. Manifestazioni in tutta Italia, contro le speculazioni di veri e propri trafficanti, che mettono a rischio il Granaio Italia - Coldiretti Verona, 25.9.25



“Il popolo del grano scende in piazza con una grande mobilitazione da Nord a Sud del Paese che vedrà migliaia di agricoltori della Coldiretti manifestare per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti, che utilizzano le importazioni di prodotto straniero, per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione. Speculazioni che rischiano di far drasticamente diminuire le capacità produttive del Paes, in un settore strategico per l’approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale. Venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 9, gli agricoltori, provenienti da tutta Italia, invaderanno pacificamente, con cartelli, bandiere e striscioni, le città simbolo della cerealicoltura nazionale, da Bari, capoluogo del Granaio d’Italia, la Puglia, a Palermo, in Sicilia. Ma, presidi sono previsti anche a Firenze, Cagliari e Rovigo. A rischio è la sopravvivenza di oltre centotrentamila aziende agricole impegnate nella coltivazione, ma anche un patrimonio territoriale di 1,2 milioni di ettari minacciati dall’abbandono e dalla desertificazione”. Perfette considerazioni: non è giusto e tantomeno che un tradizionale, genuino prodotto agricolo del nostro Paese, debba assistere a traffici, che, se mortificano ed umiliano il nostro mondo agricolo, impoverendolo – e impoverendo l’Italia – lo inducono a pensare, persino, all’abbandono delle terre… Occorrono misure urgenti ed incisive, a difesa del Popolo del Grano.

Pierantonio Braggio








