Gioved 2 Ottobre 2025    

2025-10-02 XVI Ottobre Musicale 2025 "Terenzio Zardini"- Chiesa di San Bernardino, Verona 2025-10-02 Biosicurezza negli allevamenti avicoli 2025-10-02 Mai così tante guerre, nel mondo. Il Report annuale di UAB, Università autonoma, Barcellona, Spagna. Ce ne parla Stefano Leszczynski, Città del Vaticano, in Vatican News, 1.10.25 2025-10-01 Progetto “Il Sesto Cerchio”, il 5 ottobre 2025 alle ore 17:00, performance Go Wild For Life in Piazza dei Signori. Attività e azioni collettive, ideate e coreografate da Chiara Frigo, in programma Verona, in ottobre e novembre 2025. 2025-10-01 Fondazione Cariverona: esiti dei bandi “Capitale Naturale” e “Format 2025”. 2025-10-01 Vino, Vinitaly.USA: la corsa del Prosecco negli Usa, da zero a 500 mln di dollari in 15 anni. Da solo o mixato, supera lo Champagne. A Chicago (5-6 ottobre) la principale fiera, dedicata al vino italiano negli USA 2025-10-01 Il concorso Miss Lessinia, nel nuovo Distretto del Commercio, Tregnago, Verona 2025-10-01 Esu ed Università di Verona: mense e alloggi. Il resoconto di cinque anni di lavoro 2025-10-01 2° Report 2025 “Economia, agricoltura e agroalimentare” di Confagricoltura Verona, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Studi Cgia di Mestre 2025-09-30 ARTVERONA 2025. MANIFESTAZIONE D’ARTE DIFFUSA GRAZIE AI TANTI SPAZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE 2025-09-30 DA PARCHEGGIO A PIAZZA PEDONALE: VERONA RESTITUISCE BELLEZZA E VIVIBILITÀ A PIAZZETTA BRA MOLINARI 2025-09-30 ArtVerona, la 20ª edizione dal 10 al 12 ottobre con 143 espositori 2025-09-30 AGRIFESTIVAL DI NATURASI’ 2025-09-30 VINO, STUDIO NEUROMARKETING: I CONSUMATORI PREMIANO LA BOTTIGLIA TRADIZIONALE 2025-09-30 Seconda edizione di Poeti sociali al via. Mercoledì 1° ottobre appuntamento con lo scrittore Javier Cercas in dialogo con il vescovo Domenico Pompili. Da giovedì 2 circa 50 appuntamenti con linguaggi e percorsi diversi. Le parole del direttore artistico.
Biosicurezza negli allevamenti avicoli

Oggi, 2 ottobre alle 17.00, nella sede di Coldiretti Verona in Viale del Lavoro 52, il secondo della serie di incontri formativi programmati dalla Consulta Avicola di Coldiretti Veneto sul territorio regionale per rafforzare la consapevolezza e la preparazione degli allevatori sul tema cruciale della biosicurezza, con particolare attenzione agli aspetti gestionali e comportamentali all’interno degli allevamenti. Il percorso formativo -–che in queste settimane sta toccando alcune delle aree a più alta densità zootecnica del Veneto, tra cui Verona, Padova, Vicenza e Rovigo – si propone come strumento di aggiornamento e prevenzione in vista dell’arrivo della stagione autunno-invernale, periodo in cui il rischio sanitario legato alla diffusione di patologie infettive negli allevamenti aumenta in modo significativo. “L’obiettivo di queste rii – spiega Cristina Zen, presidente della Consulta Avicola Coldiretti Veneto – è quello di mantenere sempre alto il livello di attenzione degli operatori del settore, offrendo strumenti concreti per una gestione responsabile e sicura delle aziende avicole. La biosicurezza non è solo una questione di normative, ma è prima di tutto una cultura, una prassi quotidiana che va condivisa e costantemente aggiornata”. Per questo motivo, la Consulta ha coinvolto come relatore tecnico il dottor Salvatore Catania, direttore della sezione di Verona dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che interverrà portando un contributo scientifico e operativo sulle buone pratiche da adottare e sulle misure di prevenzione da potenziare in modo mirato nei prossimi mesi. Gli incontri rappresentano anche un’occasione per un confronto diretto tra gli allevatori, i tecnici e i rappresentanti del sistema Coldiretti, in un’ottica di collaborazione e miglioramento continuo delle condizioni di sanità animale e sicurezza alimentare. La prossima tappa veronese del ciclo di incontri sarà nell’Auditorium comunale di Isola Rizza lunedì 7 ottobre, sempre alle 17.00. Incontri importanti, dal contenuto informativo e formativo, essenziale, per la realizzazione di una prevenzione pronta e costruttiva.
Pierantoinio Braggio
