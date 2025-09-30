Biosicurezza negli allevamenti avicoli



Oggi, 2 ottobre alle 17.00, nella sede di Coldiretti Verona in Viale del Lavoro 52, il secondo della serie di incontri formativi programmati dalla Consulta Avicola di Coldiretti Veneto sul territorio regionale per rafforzare la consapevolezza e la preparazione degli allevatori sul tema cruciale della biosicurezza, con particolare attenzione agli aspetti gestionali e comportamentali all’interno degli allevamenti. Il percorso formativo -–che in queste settimane sta toccando alcune delle aree a più alta densità zootecnica del Veneto, tra cui Verona, Padova, Vicenza e Rovigo – si propone come strumento di aggiornamento e prevenzione in vista dell’arrivo della stagione autunno-invernale, periodo in cui il rischio sanitario legato alla diffusione di patologie infettive negli allevamenti aumenta in modo significativo. “L’obiettivo di queste rii – spiega Cristina Zen, presidente della Consulta Avicola Coldiretti Veneto – è quello di mantenere sempre alto il livello di attenzione degli operatori del settore, offrendo strumenti concreti per una gestione responsabile e sicura delle aziende avicole. La biosicurezza non è solo una questione di normative, ma è prima di tutto una cultura, una prassi quotidiana che va condivisa e costantemente aggiornata”. Per questo motivo, la Consulta ha coinvolto come relatore tecnico il dottor Salvatore Catania, direttore della sezione di Verona dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che interverrà portando un contributo scientifico e operativo sulle buone pratiche da adottare e sulle misure di prevenzione da potenziare in modo mirato nei prossimi mesi. Gli incontri rappresentano anche un’occasione per un confronto diretto tra gli allevatori, i tecnici e i rappresentanti del sistema Coldiretti, in un’ottica di collaborazione e miglioramento continuo delle condizioni di sanità animale e sicurezza alimentare. La prossima tappa veronese del ciclo di incontri sarà nell’Auditorium comunale di Isola Rizza lunedì 7 ottobre, sempre alle 17.00. Incontri importanti, dal contenuto informativo e formativo, essenziale, per la realizzazione di una prevenzione pronta e costruttiva.

Pierantoinio Braggio








