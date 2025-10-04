Pubblicit

Luned 6 Ottobre 2025    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2025-10-06 Torna il Festival della Geografia, riflettori puntati sul valore dell’acqua e del paesaggio 2025-10-06 Ottobre Rosa con AVIS Verona: in regalo la spilla simbolo della solidarietà per dire “grazie” alle donatrici 2025-10-06 La Fondazione Sportiva Marcantonio Bentegodi celebra 50 anni della sede di Via Trainotti 2025-10-06 "Risonanze: Comunità Sonore per vivere meglio" Teatro Filarmonico di Verona 2025-10-06 Propeller incontra l’ITS, realtà formativa di successo  nella logistica sostenibile 2025-10-06 Malcesine d’autunno: ottobre di tradizioni, cultura e sport tra lago e montagna 2025-10-06 Concorso “Con ali di carta”, al via la quarta edizione Tema di quest’anno il mare e i suoi abissi 2025-10-06 Wine Spectator: svelata a Vinitaly.USA, la lista di Operawine 2026: selezionate 150 cantine tra Legacy lcon”, “Classic” e “New Voices” 2025-10-06 “Arena per Tutti “2025, a cura di Fondazione Arena, Verona. Sold out tutti i percorsi multisensoriali. 1.426 i partecipanti totali. Il progetto di accessibilità più importante d’Europa, realizzato da Fondazione Arena e Müller, cresce del 42%. Il 37% sono 2025-10-05 Solo un veneto su 2 è felice del proprio lavoro. Ma, per benessere aziendale, invece, ci supera solo la Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano. CGIA Mestre, 4.10.25 2025-10-05 Venretoagricoltura: export vinicolo italiano: Veneto leader, con record storico. Il fatturato proveniente da vini fermi e spumanti è quasi alla pari, gli Stati Uniti si confermano mercato di riferimento 2025-10-05 Chiusura della Comunità Montana della Lessinia: l’Ente Parco raccoglie l’eredità Con il passaggio dei beni immobili e dei dipendenti, si conclude un percorso iniziato nel 2014 2025-10-05 Sicurezza urbana: nuovi maxicontrolli sui bus veronesi. Record di identificati e di sanzionati, da Parte di Polizia Locale, agenti del Reparto Territoriale, verificatori Atv ed operatori dell’Agenzia di vigilanza privata 2025-10-04 Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona. Premiati i vincitori del 1° Concorso fotografico “Verona da conoscere”. Il comunicato del Comune di Verona. 2025-10-04 Comune di Verona ed Amia: da dicembre, nuovi ispettori ambientali saranno operativi, in collaborazione con la Polizia Locale, ad evitare abbandoni di rifiuti, fuori dai cassonetti e per strada. Potranno sanzionare, direttamente comportamenti scorretti
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Luned 6 Ottobre 2025
Concorso “Con ali di carta”, al via la quarta edizione Tema di quest’anno il mare e i suoi abissi

Verona, 4 ottobre 2025

Con l’autunno prende il via la quarta edizione del concorso “Con Ali di Carta: la narrazione che cura”. Aprono il 6 ottobre le candidature al progetto nato dall’iniziativa della pediatra Milena Brugnara e della filosofa Irene Monge, promosso dall’Uoc Pediatria C dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Verona, diretta dal professor Giorgio Piacentini. Il termine per la presentazione delle opere sarà il 30 marzo 2026, mentre a maggio avranno luogo le premiazioni.

La partecipazione al concorso è gratuita e può essere individuale o con progetti di classe. Sul sito Aoui, sezione Notizie, è consultabile il regolamento e le modalità di presentazione dei lavori.

Chi può partecipare. Il concorso è aperto a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, singolarmente o con progetti di classe. Ogni autore potrà presentare fino a due elaborati, senza limiti di provenienza geografica o nazionalità. Sono previste tre fasce di età: Colibrì (età 3-6 anni), Pettirossi (età 7-12 anni) Gabbiani (età 13-18 anni).

Tema. Dopo aver attraversato le sfumature della notte nella scorsa edizione, quest’anno i partecipanti saranno chiamati a esplorare la sfera marina. Il titolo scelto per la quarta edizione è “Il mare e i suoi abissi: esploratori, sirene e tesori nascosti”.

La giuria. Gli elaborati saranno valutati da una commissione di 16 membri, provenienti dal mondo sanitario, giornalistico, letterario e artistico. Oltre ai premi assegnati alle opere selezionate, la giuria conferirà anche menzioni speciali. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato come segno di riconoscimento per l’impegno e la creatività.
Fanno parte della giuria: Caterina Compri, grafica, illustratrice, Chiara Raineri, illustratrice, autrice, Francesca Corso, illustratrice, autrice, Elisabetta Damini, infermiera professionale e illustratrice, Valentina Burati, giornalista, Gianpaolo Trevisi, poliziotto e scrittore, Sabrina Ginocchio, autrice, Claudia Spelta, docente di lettere SIO, Francesca Mazzola, giornalista, Carlotta Poli, docente di lettere e latino SIO, Daniela Fornaro, poetessa, Virginia Vinco, giornalista, Elisa Pasetto, giornalista, Domenica Currò, medico pediatra, Laura Fabbri, psicologa e psicoterapeuta, e Nicolò Pozzato, digital marketing specialist.

Un ponte ospedale-città. L’iniziativa è nata come spazio creativo per bambini e ragazzi, dove scrittura e disegno diventano strumenti di espressione e consapevolezza. Pensato in origine per chi viveva direttamente l’esperienza della malattia, si è poi aperto anche a compagni, amici e familiari, creando un terreno comune di confronto, proprio su richiesta dei partecipanti stessi. In questo modo la narrazione ha dato vita a un ponte tra ospedale e città, capace di unire chi affronta la sofferenza e chi la conosce attraverso le parole e i colori dei coetanei. Forte del successo delle scorse edizioni, quest’anno il progetto si arricchisce con laboratori nelle corsie ospedaliere e nelle scuole.

Il concorso si svolge con il patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona, della Regione Veneto, dell’Università di Verona e della Società Letteraria di Verona.

Per informazioni e adesioni: conalidicartaaovr.veneto.it
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
“Arena per Tutti “2025, a cura di Fondazione Arena, Verona. Sold out tutti i percorsi multisensoriali. 1.426 i partecipanti totali. Il progetto di accessibilità più importante d’Europa, realizzato da Fondazione Arena e Müller, cresce del 42%. Il 37% sono
Wine Spectator: svelata a Vinitaly.USA, la lista di Operawine 2026: selezionate 150 cantine tra Legacy lcon”, “Classic” e “New Voices”
Malcesine d’autunno: ottobre di tradizioni, cultura e sport tra lago e montagna
Propeller incontra l’ITS, realtà formativa di successo  nella logistica sostenibile
"Risonanze: Comunità Sonore per vivere meglio" Teatro Filarmonico di Verona
La Fondazione Sportiva Marcantonio Bentegodi celebra 50 anni della sede di Via Trainotti
Ottobre Rosa con AVIS Verona: in regalo la spilla simbolo della solidarietà per dire “grazie” alle donatrici
Torna il Festival della Geografia, riflettori puntati sul valore dell’acqua e del paesaggio
Sicurezza urbana: nuovi maxicontrolli sui bus veronesi. Record di identificati e di sanzionati, da Parte di Polizia Locale, agenti del Reparto Territoriale, verificatori Atv ed operatori dell’Agenzia di vigilanza privata
Chiusura della Comunità Montana della Lessinia: l’Ente Parco raccoglie l’eredità Con il passaggio dei beni immobili e dei dipendenti, si conclude un percorso iniziato nel 2014
Venretoagricoltura: export vinicolo italiano: Veneto leader, con record storico. Il fatturato proveniente da vini fermi e spumanti è quasi alla pari, gli Stati Uniti si confermano mercato di riferimento
Solo un veneto su 2 è felice del proprio lavoro. Ma, per benessere aziendale, invece, ci supera solo la Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano. CGIA Mestre, 4.10.25
COMPLETATI I LAVORI AL NUOVO PARCHEGGIO TRA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E SALITA SANTA LUCIA
Vino, al via domenica 5 ottobre la seconda edizione di Vinitaly.USA con wine2wine Business Forum.
Avis in bici: tappa a Legnago dei donatori trentini tra applausi, sorrisi e confronto
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

Pubblicit
  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 