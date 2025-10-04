Pubblicit
Le Grandi Serate del Vino, per fare meglio conoscere lo straordinario prodotto veronese, abbinato a gastronomia tradizionale ad hoc, e il suo verde territorio. Cultura: lettura di poesie, ‘n dialèto véronése, di Berto Barbarani, nonché racconti, in tema d Ugo Brusaporco: studio di vini e di gastronomia ad hoc, in Sottoriva 23, Verona, la sera del 9 ottobre 2025… Una speciale rassegna, “dall'Amarone, al Valpolicella Superiore, passando, per il Réciòto, frutto di selezione rigorosa delle uve e di attento processo di vinificazione, capolavoro di equilibrio, intensità e profondità, che riflette la ricchezza di un territorio unico e l'artigianalità di una produzione, che pone al centro qualità e carattere”, spiegano i Marion. Non mancherà un buon Teròldego rosso, veneto. I piatti: tortino di patate con speck, funghi e crema di gorgonzola, maccheroncini con ragù di “mùsso” e formaggio a pasta dura di Salizzole, con miele. Il lato culturale, che non può mai mancare, sarà dato, dalla lettura di poesie, ‘n dialèto véronése e da racconti di Maurizio Grassi. Importante incontro, quindi, su prenotazione, allo 045 8009904.
