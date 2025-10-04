2025-10-07 Le Grandi Serate del Vino, per fare meglio conoscere lo straordinario prodotto veronese, abbinato a gastronomia tradizionale ad hoc, e il suo verde territorio. Cultura: lettura di poesie, ‘n dialèto véronése, di Berto Barbarani, nonché racconti, in tema d 2025-10-06 Torna il Festival della Geografia, riflettori puntati sul valore dell’acqua e del paesaggio 2025-10-06 Ottobre Rosa con AVIS Verona: in regalo la spilla simbolo della solidarietà per dire “grazie” alle donatrici 2025-10-06 La Fondazione Sportiva Marcantonio Bentegodi celebra 50 anni della sede di Via Trainotti 2025-10-06 "Risonanze: Comunità Sonore per vivere meglio" Teatro Filarmonico di Verona 2025-10-06 Propeller incontra l’ITS, realtà formativa di successo nella logistica sostenibile 2025-10-06 Malcesine d’autunno: ottobre di tradizioni, cultura e sport tra lago e montagna 2025-10-06 Concorso “Con ali di carta”, al via la quarta edizione Tema di quest’anno il mare e i suoi abissi 2025-10-06 Wine Spectator: svelata a Vinitaly.USA, la lista di Operawine 2026: selezionate 150 cantine tra Legacy lcon”, “Classic” e “New Voices” 2025-10-06 “Arena per Tutti “2025, a cura di Fondazione Arena, Verona. Sold out tutti i percorsi multisensoriali. 1.426 i partecipanti totali. Il progetto di accessibilità più importante d’Europa, realizzato da Fondazione Arena e Müller, cresce del 42%. Il 37% sono 2025-10-05 Solo un veneto su 2 è felice del proprio lavoro. Ma, per benessere aziendale, invece, ci supera solo la Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano. CGIA Mestre, 4.10.25 2025-10-05 Venretoagricoltura: export vinicolo italiano: Veneto leader, con record storico. Il fatturato proveniente da vini fermi e spumanti è quasi alla pari, gli Stati Uniti si confermano mercato di riferimento 2025-10-05 Chiusura della Comunità Montana della Lessinia: l’Ente Parco raccoglie l’eredità Con il passaggio dei beni immobili e dei dipendenti, si conclude un percorso iniziato nel 2014 2025-10-05 Sicurezza urbana: nuovi maxicontrolli sui bus veronesi. Record di identificati e di sanzionati, da Parte di Polizia Locale, agenti del Reparto Territoriale, verificatori Atv ed operatori dell’Agenzia di vigilanza privata 2025-10-04 Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona. Premiati i vincitori del 1° Concorso fotografico “Verona da conoscere”. Il comunicato del Comune di Verona. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su