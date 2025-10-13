Pubblicit
Mercoled 15 Ottobre 2025
Mercoled 15 Ottobre 2025
Mancano 100 giorni a Motor Bike Expo 2026 – 23 - 25 gennaio Aperta la prevendita dei biglietti ad un prezzo speciale! Nel calendario dei motociclisti c’è una data, che determina l’inizio della nuova stagione e che attrae oltre 170.000 appassionati e più di 700 aziende, che, da venerdì 23 a domenica 25 gennaio renderanno Verona la città delle moto. È il fine settimana di Motor Bike Expo, appuntamento imperdibile, per gli amanti delle due ruote. MBE è un’esperienza da vivere, da sempre sinonimo di passione condivisa è il luogo dove scoprire le novità del mercato in un contesto divertente e conviviale. Sono presenti, in esposizione, le maggiori Case motociclistiche e i produttori di accessori e abbigliamento, ma anche tanto spazio alla personalizzazione, all’avventura, al viaggio e al mondo racing. Oltre alla parte dinamica che vedrà show, esibizioni e demo ride. A cento giorni dall’apertura, gli Oganizzatori di MBE danno il via alla prevendita online. È, quindi, possibile acquistare il biglietto, ad un prezzo scontato di 18.-€ (+ d.d.p.), fino al 14 novembre. Un evento specializzato, frequentatissimo e sempre molto atteso, per visitare il quale, bisogna non perdere un minuto. Il preacquisto dei biglietti è, quindi, di grande aiuto, in tal senso.
