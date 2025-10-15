CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA AL ROSSETTI DI TRIESTE



DI MAURO BONATO

“Cantando sotto la pioggia” è uno dei titoli più amati in assoluto che aprirà la Stagione dei Musical al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia:” basato sull’omonimo e fortunatissimo film della Metro-Goldwyn-Mayer. La nuova edizione dello spettacolo, firmata da Luciano Cannito - e interpretata da un cast di alto livello, capitanato da Flora Canto, Lorenzo Grilli e con la partecipazione di Martina Stella nel divertente ruolo della diva Lina Lamont - sarà in scena alla Sala Assicurazioni Generali da giovedì 16 a domenica 19 ottobre.

Il nome di Luciano Cannito, autorevole regista e coreografo, è garanzia nel panorama italiano, di produzioni musicali di primo livello come lo sono state negli anni passati “Sette spose per sette fratelli”, “Cabaret”, “Rocky. Il Musical”.

E si annuncia sfavillante la sua messinscena di “Cantando sotto la pioggia”, dove strepitose coreografie (basti ricordare quella iconica con la pioggia vera e il tip tap nelle pozzanghere del protagonista) si sposano ad una storia romantica e intrigante e a una colonna sonora che tutti conoscono. Cannito vi ha lavorato con una rodata squadra di collaboratori e con un cast molto dotato, in cui brillano Lorenzo Grilli che interpreterà il divo Don Lockwood (ruolo che fu del mitico Gene Kelly), Flora Canto - che sarà una dolce Kathy Selden - e Martina Stella, spiritosa ed irresistibile nel ruolo della diva fanatica Lina Lamont.

Il musical è tratto dall’omonimo film del 1952 e parla del grande cinema di Hollywood degli anni Venti, quando l’avvento dei film sonori annunciava un’epocale rivoluzione tecnologica e artistica e la conseguente fine del cinema muto.

Lockwood e Lamont sono una coppia di stelle del muto, ogni loro apparizione è un trionfo clamoroso: ma il tentativo di “restare al passo” e di recitare in un film sonoro naufraga in un tonfo altrettanto clamoroso, giacché la voce della bella Lina è stridula e sgraziata.

A salvare tutti sarà la voce celestiale di Kathy Selden e l’invenzione del primo doppiaggio… ci si metteranno poi di mezzo l’amore fra Kathy e Don, la gelosia di Lina, la fantasia dell’acrobatico amico Cosmo… e le gocce di vera pioggia, che cadono sulla scena assieme alle note di musiche indimenticabili.

Impreziosiscono lo spettacolo, le scene che sono firmate dal maestro Italo Grassi e i costumi di Silvia Califano.

La direzione musicale è affidata a Ivan Lazzara, mentre il disegno luci è curato dal visionario Valerio Tiberi.

Di “Cantando sotto la pioggia” si occuperà anche il primo appuntamento del ciclo di conversazioni “Peter Brown presents” che lo Stabile organizza in collaborazione con la British School del Friuli Venezia Giulia.

Il professor Brown - coinvolgendo anche alcuni degli interpreti dello spettacolo - racconterà la storia e i retroscena di questo musical. L’appuntamento è alle 17.30 del 17 ottobre alla Sala Bartoli, a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Lo spettacolo va in scena fino al 19 ottobre: solo la domenica la replica è pomeridiana alle ore 16.







