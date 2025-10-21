Nasce a Bruxelles CR.EU., la nuova alleanza europea per le industrie culturali e creative. Per l’Italia presenti il Venetian Cluster di Venezia e Basilicata Creativa.



Venezia , 22 ottobre 2025 - È ufficialmente operativo a Bruxelles CR.EU – Creativity Europe, il Metacluster europeo delle Industrie Culturali e Creative, l’alleanza transnazionale che riunisce i principali attori del settore provenienti da dieci Paesi europei: Italia, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Lituania, Romania, Grecia, Bulgaria e Ungheria. L’obiettivo di CR.EU è rafforzare il dialogo tra i territori regionali europei e le istituzioni dell’e Europea, fungendo da antenna di ascolto e piattaforma di cooperazione per raccogliere esigenze, promuovere lo scambio di buone pratiche e favorire la coesione e la competitività di un comparto strategico ma ancora frammentato. «Con CR.EU – spiega Raffaele Vitulli neoeletto Presidente del Metacluster, abbiamo costruito una piattaforma stabile di cooperazione tra i cluster culturali e creativi europei con l’obiettivo di sostenere la creatività e la cultura come leve di innovazione e sviluppo sociale ed economico dei territori». «La Commissione Europea – afferma Gian Angelo Bellati, General Director del Metacluster e Presidente del Venetian Cluster - attendeva da tempo una rete così ampia e rappresentativa. CR.EU apre una sede a Bruxelles per avviare un confronto costante con la Commissione e con gli stati membri, per rafforzare le politiche europee a sostegno delle industrie culturali e creative.» La rete strategica CR.EU intende promuovere innovazione, sostenibilità, crescita occupazionale e internazionalizzazione, consolidando il ruolo delle industrie culturali e creative come motore per la trasformazione verde e digitale in tutti i paesi europei. Il 20 ottobre si è tenuta a Bruxelles la prima Assemblea Generale di CR.EU, durante la quale sono stati eletti i membri del direttivo e avviati i lavori per la definizione dei servizi e delle attività che coinvolgeranno istituzioni, imprese e stakeholder nei prossimi mesi







