UN MULINO BIANCO AL ROSSETTI DI TRIESTE



DI MAURO BONATO

Tre importanti appuntamenti con il teatro contemporaneo al Rossetti di Trieste.

Babilonia Teatro, Davide Enia, Niccolò Fettarappo sono le tre punte di diamante del teatro di ricerca che raccontano il nostro presente e coinvolgono il pubblico attraverso modalità diverse.

È questo il quadro che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Festil offre al pubblico da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre, creando - all’interno della stagione alla Sala Bartoli - una sorta di intrigante parentesi intitolata “Festil per Scena Contemporanea” e selezionata e composta in sinergia con Tommaso Tuzzoli.



Si succederanno tre spettacoli “Mulino Bianco” di Babilonia Teatro, “Autoritratto” di Davide Enia e “Apocalisse tascabile” di Niccolò Fettarappa: tre eccellenze del palcoscenico contemporaneo, che conquistano per i temi trattati, per i linguaggi scenici scelti, oltre che - naturalmente - per la rilevanza di artisti e creatori.



Si parte con “Mulino Bianco” - il 27 e 28 ottobre - che fin dal titolo evoca una sorta di cartolina patinata, da spot pubblicitario: invece gli artisti di Babilonia Teatro attraverso lo sguardo tagliente di due bambini, pongono l’uditorio davanti alle proprie responsabilità in merito a quello che sarà il mondo futuro. Attraverso la visione dissacrante e ricorrendo a nuovi codici visuali «“Mulinobianco” si interroga sulla relazione che abbiamo instaurato con il pianeta che abitiamo, a quanto pare l'unico abitato, nonché l'unico abitabile nell'intero universo» raccontano gli autori, Enrico Castellani e Valeria Raimondi. «Due bambini soli sulla scena parlano ad una platea di adulti. Due bambini ci raccontano il loro punto di vista sul futuro del mondo. Ci consegnano un mazzo di fiori finti, senza chiarire se siamo chiamati a riconoscere che anche i polimeri sintetici possono essere belli o se vogliono ricordarci che le piante torneranno presto ad essere le sole padrone del mondo». Il risultato in scena, a detta della critica è prodigioso, come ci si può attendere da una compagnia che ha già meritato il Premio Scenario e il prestigioso Leone d’argento della Biennale di Venezia.



“Mulino Bianco” va in scena lunedì 27 ottobre alle 21.30 e martedì 28 ottobre alle 19.30



MULINO BIANCO

di Enrico Castellani e Valeria Raimondi

con Ettore Castellani e Orlando Castellani

e con Valerio Raimondi, Enrico Castellani, Luca Scotton

video Francesco Speri

luci e audio Luca Scotton

produzione Babilonia Teatri e La Corte Ospitale

coproduzione Operaestate Festival Veneto

in collaborazione con Dialoghi- Residenze delle Arti Performative e Villa Manin 2021







