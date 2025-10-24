Pubblicit

Luned 27 Ottobre 2025    

Verona Sette News
2025-10-27 Innovazione, tecnologie e intelligenza artificiale: Confindustria Verona, alla Fiera A&T Nordest di Vicenza, accompagnando le imprese alla scoperta delle soluzioni più innovative.
Luned 27 Ottobre 2025
Innovazione, tecnologie e intelligenza artificiale: Confindustria Verona, alla Fiera A&T Nordest di Vicenza, accompagnando le imprese alla scoperta delle soluzioni più innovative.

“Anche quest’anno, Confindustria Verona è tra i patrocinatori della fiera A&T Nordest, la manifestazione dedicata a innovazione, tecnologie e competenze per la crescita delle imprese manifatturiere in programma dal 28 al 30 ottobre presso la Fiera di Vicenza. In particolare, durante i giorni della manifestazione, l’associazione scaligera sarà impegnata su diversi fronti per supportare le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale e di adozione dell’Intelligenza Artificiale. Grazie alla collaborazione diretta con il Digital Innovation Hub Speedhub e le Reti Innovative Regionali RIAV e Rivelo sono due le iniziative proposte: una serie di tre percorsi guidati tra le aziende espositrici per scoprire le soluzioni più innovative, e un evento per approfondire come l’IA possa generare valore in settori chiave come agroalimentare e logistica. Percorsi tematici guidati per un’esperienza completa in fiera. Per accompagnare le imprese nella scoperta delle soluzioni più innovative, Speedhub propone tre percorsi tematici esclusivi che consentiranno ai visitatori di vivere un’esperienza strutturata e mirata all’interno della fiera. I percorsi, dedicati a Artificial Intelligence & Data Strategy, Smart Manufacturing e Digital Logistics, si svolgeranno tutti i giorni di fiera (28, 29 e 30 ottobre) e offriranno la possibilità di incontrare espositori selezionati, approfondendo applicazioni concrete delle tecnologie 4.0 e 5.0: Artificial Intelligence & Data Strategy – L’IA come leva per l’innovazione di prodotto e di processo: dal controllo qualità basato su visione artificiale alla manutenzione e all’analisi predittiva Smart Manufacturing – Le tecnologie dell’Industria 4.0 che rivoluzionano tempi e modelli produttivi attraverso automazione e digitalizzazione Digital Logistics – La logistica 4.0 e le supply chain digitali per una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile. Ogni visita guidata durerà circa un’ora ed è possibile partecipare anche a più percorsi nella stessa giornata. Evento – “L’Intelligenza Artificiale come strumento di crescita per le filiere del territorio: l’esperienza delle RIR”. Il 30 ottobre alle ore 12.00, nell’ambito della fiera, si terrà l’incontro dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale come motore di sviluppo per le filiere produttive. Promosso da Rete Innovativa Alimentare Veneto e Rete Innovativa Veneta per la Logistica, in collaborazione con Speedhub, l’evento approfondirà come l’IA possa generare valore in settori chiave come agroalimentare e logistica, migliorando tracciabilità, pianificazione e gestione delle risorse. L’incontro vedrà il contributo delle Reti Innovative Regionali, del mondo accademico, con la partecipazione dell’Università di Verona e di aziende del territorio, che porteranno esperienze concrete di trasformazione digitale”. Iniziativa importante, quella sopra descritta, che è invito a prendere diretto contatto, con quel sempre più innovativo, che il progresso impone, per mantenere l’attività d’impresa aggiornata e, quindi, all’altezza dei tempi. Per ulteriori informazioni e per partecipare, contattare innovazioneconfindustria.vr.it o tel.: 045 8099445.
Pierantonio Braggio





