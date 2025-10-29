Pubblicit

2025-10-30 Da Picasso a Van Gogh. Capolavori dal Toledo Museum of Art | In mostra a Treviso 2025-10-30 Chiara Tosi confermata alla presidenza del Club scaligero Nel 2026 Verona sarà sede del Convegno Nazionale 2025-10-30 VIA XX SETTEMBRE, IL CANTIERE PROCEDE SPEDITO: SI RIAPRE FINO A VICOLO TERRÀ 2025-10-29 FONDAZIONE AGSM AIM LANCIA IL BANDO “ENERGIE PER LA CULTURA” 2025 2025-10-29 Mattia Colore apre il concerto di Nek al The Parker di Fort Lauderdale 2025-10-29 Quando la montagna cammina con la luna 2025-10-29 VERONAFIERE, FIRMATO OGGI PROTOCOLLO D’INTESA CON MIMIT IL MADE IN ITALY “PRENDE CASA” IN FIERA A VERONA 2025-10-29 Quirinale cerimonia Airc, invitati anche tre medici Aoui 2025-10-29 INAUGURATA ALLA CAMERA LA MOSTRA SU PROSDOCIMI CON IL PRESIDENTE FONTANA. LA DEPUTATA BOSCAINI, PROMOTRICE DELL’ESPOSIZIONE: “RENDIAMO ONORE A UN MAESTRO E GRANDISSIMO ARTISTA” 2025-10-29 DA PERUGINA® NERO® ARRIVANO “LE CREMOSE”: TRE NUOVE TAVOLETTE DAL RIPIENO MORBIDO E GOLOSO 2025-10-29 Sabato 1 novembre “ Talent show in Fiera” 2025-10-29 Commemorazione dei Defunti, di Tutti i Santi e dei Caduti in Guerra 2025-10-29 Commemorazione dei Defunti. Cimitero monumentale, Verona. Modifiche alla circolazione 2025-10-29 International Propeller Clubs Port of Verona, nuovo direttivo. Chiara Tosi, riconfermata alla presidenza del Club scaligero. Nel 2026, a Verona il Convegno nazionale 2025-10-29 Taste of Earth: sapori, “Bóìdo có’ la péarà”, cultura e spettacoli, alla “Fiera di Isola della Scala”, dal 7 al 23 novembre 2025
Gioved 30 Ottobre 2025
Chiara Tosi confermata alla presidenza del Club scaligero Nel 2026 Verona sarà sede del Convegno Nazionale

E' avvenuto l’insediamento del nuovo direttivo dell’International Propeller Clubs Port of Verona, associazione culturale che promuove l’incontro tra persone che operano nei trasporti e nella logistica. Rinnovata la fiducia per la presidenza a Chiara Tosi e dell’intero direttivo uscente. Tra le new entry Filippo Bonini coordinatore dei giovani scaligeri, Maurizio Alfeo e Andrea Maria Cavedini.


Chiara Tosi avvocato e giornalista è dal 2022 presidente di Propeller Verona e dal 2024 responsabile nazionale dei Club interni. “La nomina coincide con un periodo di particolare attività - dichiara Chiara Tosi – con progetti innovativi che coinvolgono i giovani. Come l’incontro con gli studenti della Fondazione ITS che ha sede a Consorzio Zai e fa parte di uno degli otto Istituti tecnologici superiori in Veneto con 450 allievi distribuiti fra Verona, Padova e Vicenza con un tasso di occupazione del 95%. Gli stessi studenti hanno partecipato al convegno di respiro nazionale che si è tenuto nei giorni scorsi al Quadrante Europa. Si è parlato di logistica delle opere d’arte e della grande sfida che questo settore, che per il nostro paese vale circa 400 milioni di euro all’anno, deve affrontare per le barriere normative e burocratiche. Una boccata di ossigeno è però derivata dai benefici fiscali introdotti dal Decreto Economia con la riduzione dell’IVA al 5 %.

Il 2026 sarà un anno impegnativo – annuncia la presidente - che vedrà Verona sede del convegno nazionale dei ventisei club sparsi in tutta la penisola con la collaborazione di Consorzio Zai, primo interporto italiano e secondo in Europa”.
