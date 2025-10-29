Chiara Tosi confermata alla presidenza del Club scaligero Nel 2026 Verona sarà sede del Convegno Nazionale



E' avvenuto l’insediamento del nuovo direttivo dell’International Propeller Clubs Port of Verona, associazione culturale che promuove l’incontro tra persone che operano nei trasporti e nella logistica. Rinnovata la fiducia per la presidenza a Chiara Tosi e dell’intero direttivo uscente. Tra le new entry Filippo Bonini coordinatore dei giovani scaligeri, Maurizio Alfeo e Andrea Maria Cavedini.





Chiara Tosi avvocato e giornalista è dal 2022 presidente di Propeller Verona e dal 2024 responsabile nazionale dei Club interni. “La nomina coincide con un periodo di particolare attività - dichiara Chiara Tosi – con progetti innovativi che coinvolgono i giovani. Come l’incontro con gli studenti della Fondazione ITS che ha sede a Consorzio Zai e fa parte di uno degli otto Istituti tecnologici superiori in Veneto con 450 allievi distribuiti fra Verona, Padova e Vicenza con un tasso di occupazione del 95%. Gli stessi studenti hanno partecipato al convegno di respiro nazionale che si è tenuto nei giorni scorsi al Quadrante Europa. Si è parlato di logistica delle opere d’arte e della grande sfida che questo settore, che per il nostro paese vale circa 400 milioni di euro all’anno, deve affrontare per le barriere normative e burocratiche. Una boccata di ossigeno è però derivata dai benefici fiscali introdotti dal Decreto Economia con la riduzione dell’IVA al 5 %.



Il 2026 sarà un anno impegnativo – annuncia la presidente - che vedrà Verona sede del convegno nazionale dei ventisei club sparsi in tutta la penisola con la collaborazione di Consorzio Zai, primo interporto italiano e secondo in Europa”.







