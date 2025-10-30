Alla Fiera della Polenta, Vigasio, Verona, Zuin si aggiudica il “Talent Show in Fiera”. Al giovane di Pressana, Verona, la prima edizione il secondo posto, a Bazzan, il terzo, ad Angelica Venturi…



La Fiera della Polenta di Vigasio ha inaugurato il suo primo "Talent Show in Fiera", un appuntamento inedito, che ha portato sul palco tredici concorrenti tra cantanti, ballerini e cabarettisti, regalando al pubblico una serata di emozioni, risate e talento puro. A condurre l’evento Denis Zorzi, ideatore e organizzatore del concorso, affiancato da Georgia Passuello di Radio Bruno, i quali, con simpatia e professionalità hanno accompagnato le esibizioni fino alla proclamazione dei vincitori. La Giuria ha valutato ogni concorrente, con un punteggio da 1 a 10, tenendo conto non solo della bravura tecnica, ma anche della presenza scenica e dell’originalità delle performance. Ad aggiudicarsi la prima edizione è stato Francesco Zuin, Pressana, giovanissimo talento di soli 14 anni, studente del Liceo Economico Sociale di Legnago. Francesco, che canta, fin da bambino e studia canto da cinque anni, ha interpretato “Feeling Good”, nello stile di Michael Bublé, esibendosi con sicurezza ed energia, sorprendeni, per la sua età. “Per il mio futuro sogno un lavoro stabile, magari nel mondo della musica”, ha dichiarato emozionato dopo la vittoria. Il secondo posto è andato al cabarettista Claudio Bazzan, 55 anni, ingegnere informatico di Verona, nei panni del suo esilarante personaggio “Petunio”, un tipo eccessivamente felice, che si indispettisce quando le sue battute non vengono comprese. Sul palco della Fiera, ha presentato la sua personale "classifica dei dieci libri più venduti", conquistando pubblico e giuria, con ironia e giochi di parole. Petunio è, dal 2018, il simpatico ego di Claudio, che lo aiuta ad "evadere dal lavoro". Terza classificata la 24enne Angelica Venturi di Povegliano Veronese, che ha emozionato tutti, con “Someone Like You”, di Adele, brano che ha interpretato con intensità e tecnica. Angelica si è avvicinata al canto, solo due anni fa, grazie a un regalo dei colleghi parrucchieri, che le hanno donato lezioni di canto per il compleanno. Sul palco si sono esibiti anche molti altri artisti, che hanno reso indimenticabile la serata:Il gruppo "Social Dance Lab", con una coinvolgente versione bachata di “Espresso Macchiato”, ha aperto la gara, regalando energia e inclusione l’imitatore di Vasco Manuele Pironato ha fatto cantare tutta la sala con “Albachiara” la coppia Alessandra Azzolina e il figlio Nicola Pasetto hanno portato due esibizioni distinte, con Nicola,che ha scatenato il pubblico sulle note di “Occidentali’ s Karma”, completo di scimmione danzante direttamente da Tu, si que vales e Rai 1, Umberto Lo Sapio ha presentato “Viva la vita” di Francesco Gabbani il duo comico “Ciano e i Maturlani” ha divertito il pubblico, con la canzone ironica “Se è molla…”, dedicata al cambio di stagione. Pubblico e giuria hanno apprezzato la qualità delle esibizioni e la varietà del programma, che ha unito musica, ballo e comicità in un mix perfetto per tutte le età. “Questo primo Talent Show è stato una scommessa vinta”, ha commentato l’organizzatore Denis Zorzi –. È bello vedere quanta passione e talento ci siano, nel nostro territorio. Torneremo con una seconda edizione ancora più ricca”. Fiera della Polenta, non è solo ottima Polenta, buoni piatti e vino, ma anche, grande motivo di presentare musica e canto, nonché personaggi, che, a musica e canto, dedicano tutti se stessi, creando serenità.

Pierantonio Braggio








