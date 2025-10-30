Pubblicit

Domenica 2 Novembre 2025    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2025-11-02 Alla Fiera della Polenta, Vigasio, Verona, Zuin si aggiudica il “Talent Show in Fiera”. Al giovane di Pressana, Verona, la prima edizione il secondo posto, a Bazzan, il terzo, ad Angelica Venturi… 2025-11-01 Dal pre-Covid, il Veneto è cresciuto del 5,1%. Quest’anno, a Venezia, crescita record. A livello nazionale, fa meglio solo Firenze. Nota di CGIA Mestre, 1.11.25. 2025-11-01 La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in visita all’Associazione Dindrome di Down - AGbD, Verona, da oltre quarant’anni, al fianco di bimbi e di ragazzi, con un cromosoma in più 2025-10-31 I “cartoni per bevande vanno nella carta”: a Verona parte la campagna di comunicazione, per informare i cittadini, sul corretto conferimento. Comieco e Amia Verona, insieme, per valorizzare la nuova filiera locale del riciclo a km zero 2025-10-31 Cerimonia a ricordo di Santa Vincenza Maria Poloni: scoprimento d’una lapide commemorativa, domenica 2 novembre, alle ore 15.45, in via G. Marconi 19, Verona, sull’entrata dell’ex Ricovero, ora, di proprietà dell’Istituto Assistenza Anziani 2025-10-31 Banco BPM supera ampiamente i requisiti patrimoniali, fissati dalla Banca Centrale Europea, per il 2026 2025-10-31 Veronafiere, nuovo modello di collaborazione tra mondo fieristico e marketing sportivo 2025-10-30 Il Natale diffuso a Verona: adotta una piazza. Scadenza domande prorogata al 5 novembre 2025 2025-10-30 VERONAFIERE FIRMA ACCORDO CON INFRONT 2025-10-30 Aperto il nuovo ambulatorio di Radiologia interventistica 2025-10-30 Amia, Verona: gestione dei rifiuti in centro: operativo, da ieri, il servizio di raccolta porta, a porta, dedicato alle attività commerciali, nella zona, che comprende Corte Farina, Via Leoni, San Pietro Incarnario, via Dogana. 2025-10-30 Fondazione Agsm Aim lancia il bando “Energie per la cultura” 2025: 80.000 euro, a sostegno di progetti culturali,, per i giovani, tra i 12 e i 24 anni 2025-10-30 Commemorazione dei Defunti. Cimitero monumentale, Verona. Modifiche alla circolazione 2025-10-30 UN AUTORITRATTO AL ROSSETTI DI TRIESTE 2025-10-30 Da Picasso a Van Gogh. Capolavori dal Toledo Museum of Art | In mostra a Treviso
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Domenica 2 Novembre 2025
Alla Fiera della Polenta, Vigasio, Verona, Zuin si aggiudica il “Talent Show in Fiera”. Al giovane di Pressana, Verona, la prima edizione il secondo posto, a Bazzan, il terzo, ad Angelica Venturi…

La Fiera della Polenta di Vigasio ha inaugurato il suo primo "Talent Show in Fiera", un appuntamento inedito, che ha portato sul palco tredici concorrenti tra cantanti, ballerini e cabarettisti, regalando al pubblico una serata di emozioni, risate e talento puro. A condurre l’evento Denis Zorzi, ideatore e organizzatore del concorso, affiancato da Georgia Passuello di Radio Bruno, i quali, con simpatia e professionalità hanno accompagnato le esibizioni fino alla proclamazione dei vincitori. La Giuria ha valutato ogni concorrente, con un punteggio da 1 a 10, tenendo conto non solo della bravura tecnica, ma anche della presenza scenica e dell’originalità delle performance. Ad aggiudicarsi la prima edizione è stato Francesco Zuin, Pressana, giovanissimo talento di soli 14 anni, studente del Liceo Economico Sociale di Legnago. Francesco, che canta, fin da bambino e studia canto da cinque anni, ha interpretato “Feeling Good”, nello stile di Michael Bublé, esibendosi con sicurezza ed energia, sorprendeni, per la sua età. “Per il mio futuro sogno un lavoro stabile, magari nel mondo della musica”, ha dichiarato emozionato dopo la vittoria. Il secondo posto è andato al cabarettista Claudio Bazzan, 55 anni, ingegnere informatico di Verona, nei panni del suo esilarante personaggio “Petunio”, un tipo eccessivamente felice, che si indispettisce quando le sue battute non vengono comprese. Sul palco della Fiera, ha presentato la sua personale "classifica dei dieci libri più venduti", conquistando pubblico e giuria, con ironia e giochi di parole. Petunio è, dal 2018, il simpatico ego di Claudio, che lo aiuta ad "evadere dal lavoro". Terza classificata la 24enne Angelica Venturi di Povegliano Veronese, che ha emozionato tutti, con “Someone Like You”, di Adele, brano che ha interpretato con intensità e tecnica. Angelica si è avvicinata al canto, solo due anni fa, grazie a un regalo dei colleghi parrucchieri, che le hanno donato lezioni di canto per il compleanno. Sul palco si sono esibiti anche molti altri artisti, che hanno reso indimenticabile la serata:Il gruppo "Social Dance Lab", con una coinvolgente versione bachata di “Espresso Macchiato”, ha aperto la gara, regalando energia e inclusione l’imitatore di Vasco Manuele Pironato ha fatto cantare tutta la sala con “Albachiara” la coppia Alessandra Azzolina e il figlio Nicola Pasetto hanno portato due esibizioni distinte, con Nicola,che ha scatenato il pubblico sulle note di “Occidentali’ s Karma”, completo di scimmione danzante direttamente da Tu, si que vales e Rai 1, Umberto Lo Sapio ha presentato “Viva la vita” di Francesco Gabbani il duo comico “Ciano e i Maturlani” ha divertito il pubblico, con la canzone ironica “Se è molla…”, dedicata al cambio di stagione. Pubblico e giuria hanno apprezzato la qualità delle esibizioni e la varietà del programma, che ha unito musica, ballo e comicità in un mix perfetto per tutte le età. “Questo primo Talent Show è stato una scommessa vinta”, ha commentato l’organizzatore Denis Zorzi –. È bello vedere quanta passione e talento ci siano, nel nostro territorio. Torneremo con una seconda edizione ancora più ricca”. Fiera della Polenta, non è solo ottima Polenta, buoni piatti e vino, ma anche, grande motivo di presentare musica e canto, nonché personaggi, che, a musica e canto, dedicano tutti se stessi, creando serenità.
Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in visita all’Associazione Dindrome di Down - AGbD, Verona, da oltre quarant’anni, al fianco di bimbi e di ragazzi, con un cromosoma in più
Dal pre-Covid, il Veneto è cresciuto del 5,1%. Quest’anno, a Venezia, crescita record. A livello nazionale, fa meglio solo Firenze. Nota di CGIA Mestre, 1.11.25.
Veronafiere, nuovo modello di collaborazione tra mondo fieristico e marketing sportivo
Banco BPM supera ampiamente i requisiti patrimoniali, fissati dalla Banca Centrale Europea, per il 2026
Cerimonia a ricordo di Santa Vincenza Maria Poloni: scoprimento d’una lapide commemorativa, domenica 2 novembre, alle ore 15.45, in via G. Marconi 19, Verona, sull’entrata dell’ex Ricovero, ora, di proprietà dell’Istituto Assistenza Anziani
I “cartoni per bevande vanno nella carta”: a Verona parte la campagna di comunicazione, per informare i cittadini, sul corretto conferimento. Comieco e Amia Verona, insieme, per valorizzare la nuova filiera locale del riciclo a km zero
VIA XX SETTEMBRE, IL CANTIERE PROCEDE SPEDITO: SI RIAPRE FINO A VICOLO TERRÀ
Chiara Tosi confermata alla presidenza del Club scaligero Nel 2026 Verona sarà sede del Convegno Nazionale
Da Picasso a Van Gogh. Capolavori dal Toledo Museum of Art | In mostra a Treviso
Commemorazione dei Defunti. Cimitero monumentale, Verona. Modifiche alla circolazione
Fondazione Agsm Aim lancia il bando “Energie per la cultura” 2025: 80.000 euro, a sostegno di progetti culturali,, per i giovani, tra i 12 e i 24 anni
Amia, Verona: gestione dei rifiuti in centro: operativo, da ieri, il servizio di raccolta porta, a porta, dedicato alle attività commerciali, nella zona, che comprende Corte Farina, Via Leoni, San Pietro Incarnario, via Dogana.
Aperto il nuovo ambulatorio di Radiologia interventistica
VERONAFIERE FIRMA ACCORDO CON INFRONT
Il Natale diffuso a Verona: adotta una piazza. Scadenza domande prorogata al 5 novembre 2025
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

Pubblicit
  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 