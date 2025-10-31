La mostra “CONFINI” a Villa Manin è già un successo



Era stata annunciata come una mostra unica, di respiro internazionale CONFINI DA GAUGUIN A HOPPER a Villa Manin (Passariano di Codroipo), per quei 130 capolavori di grandi artisti dell’Ottocento e del Novecento e provenienti dai più importanti musei europei e americani e così sta avvenendo. Il pubblico sta rispondendo in maniera entusiastica come all’evento da non perdere.







In 20 giorni esatti di apertura, sono stati 12.952 i visitatori che hanno visitato la mostra allestita negli spazi appena restaurati dell’Esedra di levante del magnifico complesso dogale. Di questi il 39 % avendo prenotato l’ingresso mentre il 61 % senza una prenotazione.



Domenica 2 novembre è stata la giornata di maggior afflusso di questi primi 20 giorni di apertura con ben 2060 ingressi e la necessità di tenere aperta la mostra un’ora in più per accontentare il maggior numero di persone che pazientemente si sono messe in coda per circa un’ora di attesa.







Oltre che dall’Italia con 62 province diverse, le prenotazioni sono arrivate anche da Stati esteri, soprattutto dalle vicine Slovenia, Croazia, Austria e Germania.







Molti sono i segnali importanti del gradimento del pubblico della mostra, innanzitutto l’eccezionale numero di cataloghi venduti: al bookshop ne è disponibile una versione grande e una versione media, in 20 giorni in totale sono state vendute 2000 copie, il che significa una vendita ogni 6,5 persone entrate, una percentuale davvero alta e difficilmente riscontrabile in altre mostre in Italia.







Per quanto riguarda l’esperienza di visita, è da notare che addirittura, una persona su tre sceglie di noleggiare l’audioguida (non compresa nel prezzo del biglietto), che è poi il racconto “personale” della mostra fatto dal curatore Marco Goldin - e da lui registrata - il quale così commenta questi primi risultati: “Al di là della felicità per numeri subito molto importanti, e ancor di più trattandosi di una sede assai decentrata rispetto ai normali flussi com’è Villa Manin, quello che mi preme sottolineare è il gradimento del pubblico verso il progetto espositivo, e per il numero di capolavori che sono compresi nella mostra, provenienti da decine di musei di tutto il mondo. Il segno che le persone sanno perfettamente riconoscere la qualità e la preziosità di un lavoro durato anni e che ha infine riunito, nella rinnovata Esedra di levante, oltre cento dipinti a rappresentare l’idea del confine in pittura tra Ottocento e Novecento.”



Sottolineano questi primi successi anche gli amministratori che la mostra l’hanno fortemente voluta: Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia: "Il successo di pubblico della mostra 'Confini da Gauguin a Hopper' è un risultato che ci riempie di orgoglio e che conferma il ruolo centrale della cultura per il nostro territorio. Aver superato il traguardo degli oltre 12.000 ingressi in così poco tempo testimonia non solo la straordinaria qualità dell'esposizione, ma anche la capacità della nostra regione e di Villa Manin di attrarre eventi di respiro internazionale. Questa mostra, che incarna perfettamente il tema della nostra cultura di frontiera, dimostra che il 'confine' non è un limite, ma una straordinaria opportunità di dialogo e crescita. Stiamo trasformando il Friuli Venezia Giulia in un polo d'arte riconosciuto a livello europeo, e il caloroso riscontro dei visitatori è la migliore ricompensa per questo impegno."







"Siamo estremamente soddisfatti dell'affluenza di pubblico registrata finora per la mostra 'Confini da Gauguin a Hopper'. Il traguardo dei 12.952 visitatori in così poco tempo conferma la qualità eccelsa dell'esposizione e l'enorme interesse che l'arte di questo livello suscita. Un successo che premia gli sforzi della Regione e di Erpac FVG, dimostrando una volta di più come la cultura sia un motore straordinario per il nostro territorio. La mostra non è solo una produzione artistica di risonanza internazionale, ma anche un potente veicolo di promozione della nostra Regione. Un risultato che ci spinge a investire ancora di più in iniziative di questo calibro." Mario Anzil, vicepresidente e assessore alla Cultura e allo Sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.







È motivo di grande soddisfazione la straordinaria risposta di pubblico che sta tributando il successo della mostra “Confini da Gauguin a Hopper” a Villa Manin. I numeri registrati finora testimoniano come la Regione Friuli Venezia Giulia e Erpac FVG siano stati capaci di proporre un evento di respiro internazionale e di altissimo livello culturale.



Questa affluenza massiccia non è solo un dato statistico positivo, ma il segno tangibile della grande risonanza emotiva e intellettuale che il tema del “confine” – inteso non come limite geografico, ma come soglia interiore, artistica e umana – ha saputo generare nel visitatore.



La mostra, curata magistralmente da Marco Goldin e promossa in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito di “GO!2025&Friends”, si conferma un pilastro del nostro impegno per la valorizzazione del patrimonio e per la promozione di una cultura di frontiera che sia opportunità di dialogo e riflessione, proiettando Villa Manin e l’intera regione verso il futuro. Concludo manifestando tutto il mio orgoglio per essere alla guida di una struttura – Erpac FVG - che sa porsi come interlocutore dei più importanti musei al mondo e che ha la capacità organizzativa di tradurre in realtà un progetto così ambizioso. Grazie anche alla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha investito risorse che ora genereranno un volano con un moltiplicatore significativo per l’economia regionale. Lydia Alessia-Vernì, direttrice generale di ERPAC FVG, Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia.















INFO UTILI:







ORARIO MOSTRA



da martedì a domenica: ore 9.30 - 18.00



chiuso il lunedì e il 24 dicembre



(vendita dei biglietti sospesa 75 minuti prima della chiusura della mostra)







SERVIZIO PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI



(dal lunedì al venerdì: ore 9-13)



TEL 0422 429999



bigliettolineadombra.it



www.lineadombra.it







BIGLIETTI



Intero € 15



Ridotto € 11 oltre i 65 anni, titolari di Disability Card, FVG Card, Touring Club, FAI



Ridotto € 8







