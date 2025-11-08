Pubblicit

2025-11-10 Agricoltura e sviluppo rurale, al centro del Convegno di Valgatara, Verona, organizzato da Coldiretti e BCC Valpolicella Benaco. 2025-11-10 Fondazione Arena di Verona. I risultati dello studio economico Nomisma, sull’impatto economico, sociale e turistico dell'Arena Opera Festival. 2 miliardi di euro di indotto e 206 milioni di imposte versate a Stato, Regioni e Comuni 2025-11-10 La 128ª edizione di Fieracavalli è in programma a Verona dal 5 all’ 8 novembre 2026. Fieracavalli 2025 chiude con oltre 140mila visitatori. Edizione più internazionale di sempre, con presenze da 79 paesi 2025-11-10 Record alla XXVII Fiera della Polenta, Vigasio, Verona: 130.000 i visitatori e 325 i quintali di polenta servita… 2025-11-10 Veneto: paghiamo più stipendi, che pensioni. Ma il sorpasso si avvicina. CGIA Mestre, 8.11.25 2025-11-09 Peserico 2025-11-09 “Al lavoro si va in bici”, seconda edizione Quest’anno sono 30 i dipendenti premiati 2025-11-09 TEATRO RISTORI VOCI NEGATE DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025, ORE 17  2025-11-09 Venerdi 7 Novembre al Liston 12 l’Associazione Giuseppe Barbieri ha presentato il progetto Traforo 2027 che riassume le proposte elaborate in un anno di lavoro sul riassetto viabilistico della città di Verona. 2025-11-09 "CARATTERI. Calligrafia e tipografia: Corea del Sud e Stati Uniti" inaugura a Venezia, al Museo Correr | dallƎ novembre 2025 allཇ gennaio 2026 2025-11-09 Pescantina promuove la sicurezza con una serie di incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani. 2025-11-09 Errieri Rizzardi, Bardolino, Lago di Garda, Verona, è il vincitore italiano del Global Best of Wine Tourism. 2025-11-09 “Un mare dentro” al Teatro Ristori: due serate per “entrare” nel carcere tra cultura, lavoro e storie di rinascita. A Verona, l’11 e il 18 novembre, riflettori sui temi della giustizia e del reinserimento sociale. Un percorso condiviso da Fondazione Cari 2025-11-08 Un francobollo, dedicato a Il Sole 24 ORE, il grande quotidiano italiano, che informa su economia e finanza, nazionali ed internazionali, spiegando ed insegnando, nonché, facendo, indirettamente comprendere, che senza economia e finanza, non può esserci b 2025-11-08 Il Ministro Matteo Salvini, alla Fiera della Polenta di Vigasio, Verona
Record alla XXVII Fiera della Polenta, Vigasio, Verona: 130.000 i visitatori e 325 i quintali di polenta servita…

Ancora un record di presenze alla Fiera della Polenta di Vigasio, che ha chiuso, domenica scorsa, i battenti della sua 27ª edizione, con 130.000 visitatori. Una manifestazione che ha fatto registrare il tutto esaurito nei fine settimana, in cui era aperta, anche a pranzo, nei quali, numerosa, in particolare, è stata la presenza di famiglie. Le 12 cucine, attive, nel quartiere fieristico, hanno servito 150 pietanze scelte dagli ospiti, in buona parte utilizzando i due totem, i quali hanno permesso di smaltire l’afflusso alle casse. Notevole è stato poi la presenza di pubblico anche nei giorni delle estrazioni, il lunedì, martedì e, da questa edizione anche, il mercoledì, in cui ogni sera, il premio più ambito era una tv da 55 pollici. Il tutto ha fatto impiegare 325 quintali di polenta, servita con vari abbinamenti. Come sempre gettonatissimo il classico piatto di polenta e baccalà, m, molto successo hanno riscontrato anche spezzatino con cervo e capriolo, baccalà mantecato, gnocchi con farina di mais, le pizze, di cui è stata apprezzata la leggerezza, mntre, per quanto riguarda i dolci, ha dominato la sbrisolona, con la grappa e la monoporzione amor di polenta.
“Un bilancio estremamente positivo e di questo devo ringraziare tutto lo staff, sia di cucina, che di sala, con un centinaio di ragazzi, impegnati ai tavoli, così come la Sicur One, che ha garantito il servizio di sorveglianza e sicurezza, per il grande impegno profuso, nel corso dei 25 giorni della kermesse», commenta, soddisfatto, Umberto Panarotto, presidente di Vigasio Eventi, Associazione che organizza la manifestazione, precisando che “quest’anno, abbiamo portato la capienza giornaliera a 4. 500 persone, proprio, per poter soddisfare il grande afflusso di pubblico previsto. Il Palaspettacoli ha fatto poi registrare sempre il tutto esaurito, sia con le commedie, così come, con le serate con i DJ Yano e W Master oltre che con i musical. Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori,” come sempre, abbiamo riscontrato presenze da tutto il Veneto e di molti turisti stranieri che, anche grazie al tempo favorevole, soggiornanti sul lago di Garda e in città in concomitanza, con la nostra fiera”. Il valore aggiunto , conclude Panarotto, “è sicuramente la qualità del polenta, riprodotta senza ibridi, ma anche tutte le altre eccellenze veronesi proposte, utilizzando sempre prodotti di alta qualità. Ancora una volta, poi, la polenta, messa in vendita, è andata tutta esaurita: segno evidente che è molto apprezzata da chi vuole gustare anche a casa, in maniera particolare nel periodo invernale, uno dei piatti tipici della nostra tradizione”. Grande successo, dunque, basato sulla degustazione tradizionale, d’un ottimo prodotto locale, frutto del lavoro della terra di Vigasio di esperti coltivatori, sulla particolareggiata organizzazione, da parte di VigasioEventi, nonché sul costruttivo appoggio del Comune di Vigasio.
Pierantonio Braggio
