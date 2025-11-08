Pubblicit

Luned 10 Novembre 2025    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2025-11-10 Agricoltura e sviluppo rurale, al centro del Convegno di Valgatara, Verona, organizzato da Coldiretti e BCC Valpolicella Benaco. 2025-11-10 Fondazione Arena di Verona. I risultati dello studio economico Nomisma, sull’impatto economico, sociale e turistico dell'Arena Opera Festival. 2 miliardi di euro di indotto e 206 milioni di imposte versate a Stato, Regioni e Comuni 2025-11-10 La 128ª edizione di Fieracavalli è in programma a Verona dal 5 all’ 8 novembre 2026. Fieracavalli 2025 chiude con oltre 140mila visitatori. Edizione più internazionale di sempre, con presenze da 79 paesi 2025-11-10 Record alla XXVII Fiera della Polenta, Vigasio, Verona: 130.000 i visitatori e 325 i quintali di polenta servita… 2025-11-10 Veneto: paghiamo più stipendi, che pensioni. Ma il sorpasso si avvicina. CGIA Mestre, 8.11.25 2025-11-09 Peserico 2025-11-09 “Al lavoro si va in bici”, seconda edizione Quest’anno sono 30 i dipendenti premiati 2025-11-09 TEATRO RISTORI VOCI NEGATE DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025, ORE 17  2025-11-09 Venerdi 7 Novembre al Liston 12 l’Associazione Giuseppe Barbieri ha presentato il progetto Traforo 2027 che riassume le proposte elaborate in un anno di lavoro sul riassetto viabilistico della città di Verona. 2025-11-09 "CARATTERI. Calligrafia e tipografia: Corea del Sud e Stati Uniti" inaugura a Venezia, al Museo Correr | dallƎ novembre 2025 allཇ gennaio 2026 2025-11-09 Pescantina promuove la sicurezza con una serie di incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani. 2025-11-09 Errieri Rizzardi, Bardolino, Lago di Garda, Verona, è il vincitore italiano del Global Best of Wine Tourism. 2025-11-09 “Un mare dentro” al Teatro Ristori: due serate per “entrare” nel carcere tra cultura, lavoro e storie di rinascita. A Verona, l’11 e il 18 novembre, riflettori sui temi della giustizia e del reinserimento sociale. Un percorso condiviso da Fondazione Cari 2025-11-08 Un francobollo, dedicato a Il Sole 24 ORE, il grande quotidiano italiano, che informa su economia e finanza, nazionali ed internazionali, spiegando ed insegnando, nonché, facendo, indirettamente comprendere, che senza economia e finanza, non può esserci b 2025-11-08 Il Ministro Matteo Salvini, alla Fiera della Polenta di Vigasio, Verona
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Luned 10 Novembre 2025
Agricoltura e sviluppo rurale, al centro del Convegno di Valgatara, Verona, organizzato da Coldiretti e BCC Valpolicella Benaco.

Agricoltura e sviluppo rurale, al centro del Convegno di Valgatara, Verona, organizzato da Coldiretti e BCC Valpolicella Benaco.

“L'agricoltura e le sue sfide normative saranno al centro del convegno intitolato "Gestione dei rifiuti agricoli e piano di sviluppo rurale", in programma, per Giovedì 13 novembre 2025, alle ore 18:00, nel Teatro Parrocchiale di Valgatara. L'evento, che si inserisce nella tradizionale Giornata del Ringraziamento, è promosso da Coldiretti Verona in stretta collaborazione con BCC Valpolicella Benaco, l'Amministrazione Comunale di Marano Valpolicella, il Consorzio Tutela Vini Valpolicella e il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona. Il dibattito, moderato da Giorgio Girardi, responsabile Area economica di Coldiretti Verona, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Marano di Valpolicella, Giuseppe Zardini, del Presidente BCC Valpolicella Benaco, Daniele Maroldi, del Presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella, Christian Marchesini e di Nicola Mori del Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona. “Da quasi trent’anni organizziamo con Coldiretti Verona questo momento dedicato agli agricoltori dei nostri Comuni - dice il presidente di Valpolicella Benaco Banca, Daniele Maroldi – cercando di intercettare le richieste che ci arrivano e di proporre tematiche che siano di interesse diffuso. Tra i compiti della nostra Bcc c’è quello di formare e di informare e far conoscere gli adempimenti normati vi per una corretta gestione dei rifiuti agricoli rientra tra questi obiettivi”. Il convegno si focalizzerà su due tematiche di forte attualità per gli operatori del settore. Giovanni Tommasi, direttore Elite Ambiente affronterà nel dettaglio la delicata questione della gestione dei rifiuti agricoli (RENTRI). A seguire, Davide Manfrin, Responsabile area tecnica Coldiretti Verona, illustrerà le opportunità offerte dai Bandi Csr Regione Veneto, fondamentali per l'accesso ai fondi per lo sviluppo rurale. Le conclusioni saranno affidate ad Alex Vantini, presidente provinciale Coldiretti Verona, che afferma: “Coldiretti sta affrontando gli argomenti al centro dell’incontro di Valgatara, su tutto il territorio perché sono strategici, per la nostra agricoltura. Dobbiamo garantire alle nostre imprese non solo di operare nel pieno rispetto delle normative ambientali, ma anche di cogliere tutte le opportunità di investimento e crescita che l'Europa e la Regione mettono a disposizione per un futuro sostenibile e innovativo”. "Gestione dei rifiuti agricoli e piano di sviluppo rurale", due grandi temi, fra i tanti, che l’agricoltura si trova, ogni giorno, ad affrontare, temi, che, tuttavia, con la saggezza e l’esperienza dell’Agricoltore, troveranno corretta soluzione.

Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
Veneto: paghiamo più stipendi, che pensioni. Ma il sorpasso si avvicina. CGIA Mestre, 8.11.25
Record alla XXVII Fiera della Polenta, Vigasio, Verona: 130.000 i visitatori e 325 i quintali di polenta servita…
La 128ª edizione di Fieracavalli è in programma a Verona dal 5 all’ 8 novembre 2026. Fieracavalli 2025 chiude con oltre 140mila visitatori. Edizione più internazionale di sempre, con presenze da 79 paesi
Fondazione Arena di Verona. I risultati dello studio economico Nomisma, sull’impatto economico, sociale e turistico dell'Arena Opera Festival. 2 miliardi di euro di indotto e 206 milioni di imposte versate a Stato, Regioni e Comuni
“Un mare dentro” al Teatro Ristori: due serate per “entrare” nel carcere tra cultura, lavoro e storie di rinascita. A Verona, l’11 e il 18 novembre, riflettori sui temi della giustizia e del reinserimento sociale. Un percorso condiviso da Fondazione Cari
Errieri Rizzardi, Bardolino, Lago di Garda, Verona, è il vincitore italiano del Global Best of Wine Tourism.
Pescantina promuove la sicurezza con una serie di incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani.
"CARATTERI. Calligrafia e tipografia: Corea del Sud e Stati Uniti" inaugura a Venezia, al Museo Correr | dallƎ novembre 2025 allཇ gennaio 2026
Venerdi 7 Novembre al Liston 12 l’Associazione Giuseppe Barbieri ha presentato il progetto Traforo 2027 che riassume le proposte elaborate in un anno di lavoro sul riassetto viabilistico della città di Verona.
TEATRO RISTORI VOCI NEGATE DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025, ORE 17 
“Al lavoro si va in bici”, seconda edizione Quest’anno sono 30 i dipendenti premiati
Peserico
Monte Veronese DOP e miele della Lessinia, protagonisti alla 127ª Fieracavalli 2025.
Eccellenti risultati, dei primi 9 mesi del 2025, di Banco BPM
La Repubblica di San Marino celebra il centenario della sua prima emissione di monete, in oro…
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

Pubblicit
  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 