Agricoltura e sviluppo rurale, al centro del Convegno di Valgatara, Verona, organizzato da Coldiretti e BCC Valpolicella Benaco.



“L'agricoltura e le sue sfide normative saranno al centro del convegno intitolato "Gestione dei rifiuti agricoli e piano di sviluppo rurale", in programma, per Giovedì 13 novembre 2025, alle ore 18:00, nel Teatro Parrocchiale di Valgatara. L'evento, che si inserisce nella tradizionale Giornata del Ringraziamento, è promosso da Coldiretti Verona in stretta collaborazione con BCC Valpolicella Benaco, l'Amministrazione Comunale di Marano Valpolicella, il Consorzio Tutela Vini Valpolicella e il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona. Il dibattito, moderato da Giorgio Girardi, responsabile Area economica di Coldiretti Verona, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Marano di Valpolicella, Giuseppe Zardini, del Presidente BCC Valpolicella Benaco, Daniele Maroldi, del Presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella, Christian Marchesini e di Nicola Mori del Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona. “Da quasi trent’anni organizziamo con Coldiretti Verona questo momento dedicato agli agricoltori dei nostri Comuni - dice il presidente di Valpolicella Benaco Banca, Daniele Maroldi – cercando di intercettare le richieste che ci arrivano e di proporre tematiche che siano di interesse diffuso. Tra i compiti della nostra Bcc c’è quello di formare e di informare e far conoscere gli adempimenti normati vi per una corretta gestione dei rifiuti agricoli rientra tra questi obiettivi”. Il convegno si focalizzerà su due tematiche di forte attualità per gli operatori del settore. Giovanni Tommasi, direttore Elite Ambiente affronterà nel dettaglio la delicata questione della gestione dei rifiuti agricoli (RENTRI). A seguire, Davide Manfrin, Responsabile area tecnica Coldiretti Verona, illustrerà le opportunità offerte dai Bandi Csr Regione Veneto, fondamentali per l'accesso ai fondi per lo sviluppo rurale. Le conclusioni saranno affidate ad Alex Vantini, presidente provinciale Coldiretti Verona, che afferma: “Coldiretti sta affrontando gli argomenti al centro dell’incontro di Valgatara, su tutto il territorio perché sono strategici, per la nostra agricoltura. Dobbiamo garantire alle nostre imprese non solo di operare nel pieno rispetto delle normative ambientali, ma anche di cogliere tutte le opportunità di investimento e crescita che l'Europa e la Regione mettono a disposizione per un futuro sostenibile e innovativo”. "Gestione dei rifiuti agricoli e piano di sviluppo rurale", due grandi temi, fra i tanti, che l’agricoltura si trova, ogni giorno, ad affrontare, temi, che, tuttavia, con la saggezza e l’esperienza dell’Agricoltore, troveranno corretta soluzione.



Pierantonio Braggio







