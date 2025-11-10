Il ‘Sesto Cerchio’, con l’azione performativa Sci Clubbing a Verona - venerdì 14 e sabato 15 - negli spazi di Habitat 83 e Giardino Giusti, nell'ambito della Cultural Olympiad.



“Nel mese di novembre, il progetto ‘Il Sesto Cerchio’ ritorna a Verona, dopo le prime attività

svolte lo scorso mese tra spettacoli teatrali e performance, e dopo le tappe di ottobre nella

provincia di Sondrio e in Valtellina. Il progetto prosegue il suo percorso con due appuntamenti - venerdì 14 e sabato 15 novembre - dedicati all’azione performativa Sci Clubbing, che prenderà vita negli spazi di Habitat 83 e Giardino Giusti. Sci Clubbing, con ideazione e coreografia di Chiara Frigo, consulenza drammaturgica di Riccardo de Torrebruna, curatela di Nicoletta Scrivo e partecipazione di Sharing Training Verona è un’azione performativa itinerante, fuori dai centri cittadini, tra i paesaggi delle periferie urbane e dei territori montani attraversati dalle Olimpiadi invernali. In ogni tappa, una sola regola: il pubblico è invitato a interagire con performer, oggetti, iPod e cuffie. Ogni incontro è irripetibile: il paesaggio cambia, le storie si moltiplicano, ma al centro resta l’essenza della proposta artistica e il dialogo con i contesti attraversati, per

rallentare e fare esperienza della forza trasformativa dello sport e dell’arte. Si configura come

un'esperienza artistica e relazionale incentrata sull'ascolto, la condivisione e l'incontro. Il

pubblico e i performer si connettono attraverso il movimento e la musica, veicolati da iPod e

cuffie, dando vita a un dialogo intimo e profondo. Ogni scambio si trasforma così in un’occasione

di relazione unica. Pensato come performance tout public, il progetto coinvolge bambini,

adolescenti e adulti in un percorso intergenerazionale, inclusivo e partecipato. «Sci Clubbing - dichiara la coreografa Chiara Frigo - si inserisce in un percorso artistico che porto avanti da oltre quindici anni, in cui spesso i ruoli di performer e spettatore si intrecciano e in cui l’arte diventa un atto capace di rigenerare città e società. Uniti, per un momento e legati insieme nel movimento, in Sci Clubbing danzatorə e spettatoriə si impegnano in incontri singolari e ogni assolo diventa un dialogo serrato, un'interazione che è allo stesso tempo unica ed intima». Gli appuntamenti con Sci Clubbing a Verona si terranno venerdì 14 novembre alle ore 20:00 negli spazi di Habitat 83, un centro culturale dedicato all'arte contemporanea che apre le proprie stanze e accoglie l’azione performativa nel dialogo con la mostra Fuori dalle orbite di Giovanni Morbin. Per l’occasione alle 19:30 e alle 21:00 sono previste due visite guidate della mostra personale di Giovanni Morbin condotte da Rosa Mantovani. Dopo la performance e DJ set di Zubamy (Giacomo Ceschi). Sabato 15 novembre Sci Clubbing si muoverà alle ore 16:00 nel salone principale di Appartamento Novecento di Giardino Giusti. I due appuntamenti sono ad ingresso libero su prenotazione: 1411 ad Habitat 83 https:sciclubbinghabitatottantatre.eventbrite.com 1511 a Giardino Giusti https:sciclubbinggiardinogiusti.eventbrite.com. Sci Clubbing ed i luoghi, in città: Parco San Giacomo, Piazza Santa Toscana, Lungadige Attiraglio, Habitat e Giardino Giusti. Da dicembre le nuove tappe. Il Sesto Cerchio è un articolato programma di eventi artistico-culturali, attività

educative e incontri, che si svolgeranno - in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - tra la provincia di Sondrio e la città di Verona da ottobre 2025 a giugno 2026. L’iniziativa rientra nell’ambito della Cultural Olympiad di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici e valorizzerà il dialogo tra arte, cultura e sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali ospitati rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026. Il programma include produzioni originali e debutti pensati per le comunità, in particolare per i giovani, con l’obiettivo di unire la Provincia di Sondrio, protagonista con Bormio e Livigno di numerose gare olimpiche, e Verona, che ospiterà le cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi. Il progetto è ideato dall’Associazione Culturale ZEBRA Impresa Sociale e dall’Associazione Culturale MITMACHER. Alle due realtà fanno riferimento le figure dei direttori artistici di progetto: Chiara Frigo, Giovanna Scardoni, Nicoletta Scrivo e Stefano Scherini. La produzione esecutiva è di Associazione Culturale ZEBRA. Il progetto Il Sesto Cerchio nasce in collaborazione con il Comune di Verona, Comune di Sondrio, APF Valtellina e la Civica Scuola di Musica Danza e Teatro della Provincia di Sondrio, e si realizza con il contributo della Provincia di Sondrio, della Fondazione Cariverona e di AGSM-AIM. Fondamentale è anche la collaborazione con i partner di comunicazione: Valtellina Taste of Emotion, Visit Verona.it, Destination Verona & Garda Foundation e Pleiadi, che accompagnano e sostengono la diffusione del progetto. Completano la rete di sinergie importanti realtà culturali e creative come Alice nella Città, Sharing Training Verona, Dance Well Verona, Rete Scuola e Territorio, Associazione Le Fate ETS, Centro Culturale 6 Maggio 1848, insieme agli spazi Habitat 83 e del Giardino Giusti, che arricchiscono il percorso con competenze, prospettive e luoghi di grande valore”. Importante iniziativa, informativa e realizzante, che mira alla stretta collaborazione – nel caso, fra Sondrio e Verona – creando amicizia ed armonia, attraverso sport, arte, oggi, nelle antiche stanze Giusti, dalle quali straordinario è ammirare il verde, antico Giardino, caratterizzato, per lo più, da preziosi, guardiani cipressi e da quasi pettinato Boxus sempervivens.

Pierantonio Braggio







