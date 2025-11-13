Il 30 novembre 2025, al Castello di Bevilacqua, Verona, grande evento, sul “Radicchio Rosso di Verona”.



“Verona, novembre 2025 – Il Consorzio del Radicchio Rosso di Verona IGP presenta il XXV Concorso Gastronomico Interregionale “Radicchio d’Argento”, un appuntamento, che da venticinque anni valorizza l’eccellenza del Radicchio IGP di Verona, simbolo della tradizione agricola, culturale e culinaria della Pianura veronese. L'evento sarà presentato ufficialmente, nella conferenza stampa di giovedì 27 novembre 2025, alle ore 11:45, nella Sala Rossa del Palazzo della Provincia, in via Santa Maria Antica 2, Verona. ll Concorso enogastronomico, preceduto da un Convegno, si svolgerà, domenica 30 novembre 2025 presso il Castello di Bevilacqua, Verona, con ritrovo alle ore 9:30. Il tema scelto per questa edizione è “Neuroscienze e Alimentazione – Come alimentare il nostro cervello? Mens sana, in corpore sano”. La giornata inizierà, con una visita guidata al Monastero di San Salvaro, Padova, cui seguirà una tavola rotonda tematica, condotta da esperti del settore scientifico e gastronomico tra cui Michele Antonelli, psichiatra e scrittore, Maurizio Drago, giornalista enogastroturista, Enzo Gambin, direttore scientifico di AIPO Verona, Alessandro Norsa, psicologo, antropologo e scrittore, Cristiana Furiani, presidente del Consorzio Radicchio IGP di Verona, e Luca Valdetara, responsabile divisione DOP-IGP di CSQA Certificazioni. Al termine della tavola rotonda è previsto l’aperitivo del Viandante. A partire dalle ore 12:30, il rientro al Castello di Bevilacqua darà inizio al Concorso Gastronomico “Radicchio d’Argento”, durante il quale i giovani chef degli istituti alberghieri regionali e nazionali presenteranno piatti originali ispirati al Radicchio di Verona IGP. La giuria premierà le creazioni migliori in termini di gusto, estetica, innovazione e rispetto della tradizione. I piatti saranno accompagnati da prodotti tipici locali e vini selezionati delle cantine del territorio, e a tutti gli ospiti sarà offerto un cadeau ricordo a cura del Consorzio. Il Concorso “Radicchio d’Argento” è organizzato dall’Associazione Pro Loco Carpanea Casaleone, in collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Radicchio di Verona IGP e la Confraternita del Radicchio IGP di Verona, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Verona e della Camera di Commercio di Verona, e con la collaborazione dell’Associazione Cuochi Scaligeri. La manifestazione mira a valorizzare la cultura culinaria locale, promuove l’utilizzo dei prodotti tipici certificati e sostiene i giovani talenti della ristorazione, unendo passione, tradizione e innovazione per favorire un turismo enogastronomico sostenibile e la tutela del Radicchio Rosso di Verona IGP, considerato l’Oro Rosso della Pianura Veronese”. Un grande evento, che mira a una sempre maggiore conoscenza, in cucina, del Radicchio Rosso di Verona, coltivato, da secoli, nel Basso Veronese, oggi, Pianura dei Dogi, che con il suo particolare, purpureo colore, venato di eburneo bianco, rende preziose insalate e pietanze, non solo italiane, ma, anche estere. Un grazie, per il tutto al Consorzio del Radicchio Rosso di Verona, Legnago, e all’attiva signora, Enrica Claudia De Fanti, che da decenni, impegnata anche nella Confraternita del Radicchio Rosso, è infaticabile organizzatrice di eventi promotori della Pianura dei Dogi e dei suoi tradizionali prodotti. Nella foto: Dipinto "Il Radicchio Rosso di Verona", del M° Luciano Pelizzari.

Pierantonio Braggio







