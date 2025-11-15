Pubblicit

Verona Sette News
2025-11-17 Gli Oblivion inaugurano la Stagione al Cinema Teatro Astra con un tutto esaurito. Tuttorial in scena venerdì 22 novembre, ore 21
Gli Oblivion inaugurano la Stagione al Cinema Teatro Astra con un tutto esaurito. Tuttorial in scena venerdì 22 novembre, ore 21

Irriverente, moderno e capace di parlare a tutte le generazioni. Il Cinema Teatro Astra inaugura la Stagione 2025-2026 con lo spettacolo che più ne rappresenta lo spirito. Tuttorial - Guida contromano alla contemporaneità alzerà il sipario lupatotino venerdì 21 novembre, ore 21:00 con gli amatissimi Oblivion, interpreti di una brillante parodia che gioca con il mondo social, le notizie lampo e la cultura dell’istantaneo. E visto il grande successo della prima data, sold out già da tempo, l’Astra accoglierà il gruppo comico anche venerdì 17 aprile 2026, sempre alle 21:00, con una serata fuori abbonamento.

Per un weekend, quindi, il teatro lupatotino si trasformerà in una realtà nativa, dove personaggi di ogni epoca trascorrono le giornate a intrattenere i loro follower in cambio del tanto desiderato successo. Galileo Galilei, oggi acclamata star di Tik Tok, e Leonardo da Vinci, alla disperata ricerca di like, condivide la scena con le creature tipiche delle modernità, come l’infaticabile Rider e il pavido Leone da Tastiera. E mentre Marco Mengoni finisce per cantare all’Ikea, gli Oblivion proiettano il pubblico in un futuro surreale in cui tutti cercano di insegnare, spiegare, apparire e monetizzare attraverso contenuti digitali. Una corsa al successo che non risparmia nessuno e che i cinque artisti - Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli - raccontano con un’energia contagiosa. Dai litigi tra Bell e Meucci sull’invenzione del telefono, alla satira di costume, fino alla politica e all’attualità, gli Oblivion danno vita ad una folle playlist teatrale dove torna in scena anche una vecchia conoscenza del gruppo, il caro Alessandro Manzoni, questa volta deciso ad ambientare i suoi Promessi Sposi nelle serie TV più famose di tutti i tempi.

Tra nostalgia e modernità, giocoleria e cabaret, intrattenimento leggero e satira sociale, gli Oblivion arrivano a San Giovanni Lupatoto con il virtuosismo dei loro arrangiamenti, effetti sonori avveniristici e quella naturale inclinazione a rompere gli schemi. Sul palcoscenico cantano, suonano e percuotono, diventando così l’orchestra di loro stessi in un anti musical a metà tra avanspettacolo e dj-set. E così il pubblico, promettono, uscirà dal teatro «più saggio di Siri, più fluido di D’Annunzio, più caldo del riscaldamento globale». Tuttorial si fa specchio ironico e divertito della società iper-digitale per raccontarla, infine, con la leggerezza del gioco, la precisione del mestiere teatrale e l’energia di cinque straordinari performer.

Gli Oblivion, gruppo teatrale e musicale attivo da oltre quindici anni, è conosciuto per aver rivoluzionato la scena comica italiana con una formula unica che unisce canto, teatro e satira. Hanno raggiunto la notorietà con I Promessi Sposi in dieci minuti, parodia del romanzo manzoniano che li ha portati prima sul web e poi in televisione, con la partecipazione a Zelig. Da allora calcano i principali palcoscenici italiani con spettacoli in cui la musica diventa linguaggio teatrale e la comicità si fa riflessione sul presente. Il loro lavoro, che unisce virtuosismo vocale, scrittura comica e cultura pop, si muove tra la tradizione del teatro musicale e la sperimentazione contemporanea. Molto attivi anche sui social, gli Oblivion hanno saputo trasformare il digitale in un’estensione del loro linguaggio scenico, creando format, parodie e contenuti che dialogano con un pubblico trasversale.
