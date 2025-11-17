GRANDI NOVITà PER LA STAGIONE DEL VERDI A TRIESTE



DI MAURO BONATO

Grandi novità al Teatro Verdi di Trieste. Mercoledì prossimo, con una conferenza stampa verrà presentato l’importante ed innovativo esperimento, che consentirà al pubblico durante i tre week end dal 28 novembre al 14 dicembre, di godere di ben due nuove e diverse produzioni dei celeberrimi titoli sotto l’egida di Figaro, entrambe disegnate in ogni dettaglio da Pier Luigi Pizzi, vero Magister europeo dell’opera contemporanea al suo debutto a Trieste.

L’apertura della stagione sarà con “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini intrecciato con “Le Nozze di Figaro” di Mozart entrambe dirette dal Direttore Musicale Enrico Calesso, ormai simbolo della rinascita musicale del teatro dopo gli unanimi e ripetuti consensi sia in campo sinfonico sia sull’Olandese wagneriano. L’ottimo cast vede poi spiccare la star triestina Giorgio Caoduro in uno dei ruoli che lo hanno reso celebre nel mondo e la bellissima Ekaterina Bakanova, oggi tra le voci più richieste a livello internazionale.



Dopo questa maratona d’opera nel mondo brillante di Rossini e Mozart a gennaio ’26 arriverà poi una delle prime novità della stagione, la nuova collaborazione con il corpo di ballo dell’Opera di Roma grazie al trittico SERATA PETIT WHEELDON PASTOR con tre coreografie di eccellenze assolute della danza come Roland Petit, Christopher Wheeldon e Krzysztof Pastor su musiche di Mahler, Ezio Bosso, Vivaldi, Fauré e la chiusa col celebre Bolero di Ravel. Sul palco per l’apertura del trittico con La Rose Malade la Direttrice del Ballo e Étoile Eleonora Abbagnato, volto popolare nel mondo della cultura italiana.

Dal 30 di gennaio ’26 si torna all’opera con un titolo raro per l’Italia, “L’Ascesa e Caduta della Città di Mahagonny” di Weill nella lodata produzione del Regio di Parma firmata da Henning Brockhaus con le scene di Margherita Palli, per l’occasione con la bacchetta di Beatrice Venezi e un cast di pregio impreziosito dal decano del Bel Canto Chris Merrit, a nuova vita proprio sul repertorio di Weill.

A febbraio invece un “Trovatore” stellare grazie a voci di primissimo piano nei rispettivi ruoli: Anna Pirozzi come Leonora, Yusif Eyvazov come Manrico, Carlo Lepore come Ferrando e il baritono Ariunbaatar Ganbaatar come Conte di Luna, senza dimenticare la stimata bacchetta verdiana di Renato Palumbo e la lodata regia di Louis Désiré nella co-produzione francese di Opéra de Saint-Étienne e Opéra de Marseille.

Con l’allestimento triestino firmato da Alberto Triola torna in città ad aprile “Madame Butterfly” di Puccini e si avrà con essa il debutto su repertorio pucciniano dello stimato direttore Giulio Prandi, fino ad oggi noto per la sua eccellenza in ambito antico e sacro. Per il titolo le tre ottime voci di Olga Maslova, Antonio Poli e Ambrogio Maestri.

Dall’8 maggio il nuovo allestimento, in co-produzione con il Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia – Il Rossetti, del “Roméo et Juliette” di Gounod. La regia è di Paolo Valerio, personalità stimata a livello internazionale e al contempo nome di spicco in regione in quanto già Direttore del Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia. Sul podio il giovane direttore Leonardo Sini, vera rivelazione degli ultimi anni da Berlino, Dresda fino a Tokyo. Il cast è guidato da due eccellenze vocali come l’armena Nina Minasyan e Galeano Salas. Lo stesso allestimento sempre con la regia di Paolo Valerio, sarà alla base della produzione del dramma shakespeariano in prosa per la prima volta al Verdi, così che la città possa godere di un intero mese dedicato alle diverse declinazioni in arte del celebre dramma.

A giugno la stagione chiuderà con la quarta produzione dei laboratori cittadini delle Noghere per una nuova “Elektra” di Rid Strauss con il podio di Enrico Calesso, che, come per l’Olandese di Wagner, ha lavorato in ben due stagioni sinfoniche sul repertorio tedesco con la nostra orchestra per giungere a questo appuntamento, che sarà imperdibile non solo per gli amanti dell’opera, ma anche per il folto e giovane pubblico delle stagioni sinfoniche del Verdi. La regia verrà svelata nel corso dell’anno e per essa il team artistico guidato da Paolo Rodda, è alla ricerca di una proposta che intrecci l’intensa interpretazione straussiana di Calesso con un’idea registica in impeccabile armonia con essa, al fine di creare uno spettacolo davvero imperdibile ed innovativo. Il maestro trevigiano, infatti, curerà personalmente la versione orchestrale di Elektra, partendo da quella già approntata nel 2023 in Germania andando a ripristinare la quasi totalità degli strumenti speciali previsti nella partitura straussiana originale e rinforzando legni e archi. Il cast vocale è guidato da una vera esperta del ruolo, già conosciuta in città grazie all’Olandese di Wagner, Elena Batoukova-Kerl, nonché da un’altra eccellenza nel repertorio operistico tedesco Simone Schneider.

STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO 2025-2026

28, 30 novembre e 5, 7, 11, 13 dicembre 2025

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

di Gioachino Rossini

Maestro Concertatore e Direttore ENRICO CALESSO

Regia, scene e costumi PIER LUIGI PIZZI

NUOVO ALLESTIMENTO DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

Personaggi e interpreti principali

Figaro ALESSANDRO LUONGO

Rosina ANNALISA STROPPA

Il Conte d’Almaviva MARCO CIAPONI

Bartolo MARCO FILIPPO ROMANO

*****

29 novembre, 4, 6, 10, 12, 14 dicembre 2025

LE NOZZE DI FIGARO

di Wolfgang Amadeus Mozart

Maestro Concertatore e Direttore ENRICO CALESSO

Regia, scene e costumi PIER LUIGI PIZZI

NUOVO ALLESTIMENTO DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

Personaggi e interpreti principali

Figaro SIMONE ALBERGHINI

Susanna CAROLINA LIPPO

Conte di Almaviva GIORGIO CAODURO

Contessa di Almaviva EKATERINA BAKANOVA

Marcellina ANNA MARIA CHIURI

*****

9, 10, 11, 13 gennaio 2026

SERATA PETIT WHEELDON PASTOR

BALLETTO

LA ROSE MALADE

Musica di Gustav Mahler

Coreografia ROLAND PETIT

WITHIN THE GOLDEN HOUR

Musica di Ezio Bosso, Antonio Vivaldi

Coreografia CHRISTOPHER WHEELDON

PROUST, OU LES INTERMITTENCES DU CŒUR – PAS DE DEUX LE COMBAT DES ANGES

Musica di Gabriel Fauré

Coreografia ROLAND PETIT

BOLERO

Musica di Maurice Ravel

Coreografia KRZYSZTOF PASTOR



Direttrice del Ballo e Étoile interprete di La Rose Malade ELEONORA ABBAGNATO

Étoiles, Primi Ballerini, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma

Allestimento del Teatro dell’Opera di Roma

ORCHESTRA E TECNICI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

*****

30, 31 gennaio, 1, 6, 7, 8 febbraio 2026

AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY

(Ascesa e caduta della città di Mahagonny)

di Kurt Weill

Maestro Concertatore e Direttore BEATRICE VENEZI

Regia HENNING BROCKHAUS

Scene MARGHERITA PALLI

Costumi GIANCARLO COLIS

Maestro del Coro PAOLO LONGO

COPRODUZIONE FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA E FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA

Personaggi e interpreti principali

Leokadja Begbick ALISA KOLOSOVA

Fatty der Prokurist CHRIS MERRITT

Dreieinigkeitsmoses RUBEN AMORETTI

*****

27, 28 febbraio, 1, 6, 7, 8 marzo 2026

IL TROVATORE

di Giuseppe Verdi

Maestro Concertatore e Direttore RENATO PALUMBO

Regia LOUIS DÉSIRÉ

Scene e Costumi DIEGO MÉNDEZ CASARIEGO

ALLESTIMENTO IN COPRODUZIONE TRA OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE E OPÉRA DE MARSEILLE

Personaggi e interpreti principali

Manrico YUSIF EYVAZOV

Leonora ANNA PIROZZI

Il conte di Luna ARIUNBAATAR GANBAATAR

Ferrando CARLO LEPORE

*****

2, 3, 4, 10, 11, 12 aprile 2026

MADAMA BUTTERFLY

di Giacomo Puccini

Maestro Concertatore e Direttore GIULIO PRANDI

Regia ALBERTO TRIOLA

Scene EMANUELE GENUIZZI e STEFANO ZULLO

ALLESTIMENTO DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

Personaggi e interpreti principali

Madama Butterfly (Cio-Cio-San) OLGA MASLOVA

F.B. Pinkerton ANTONIO POLI

Sharpless AMBROGIO MAESTRI

******

8, 10, 14, 16, 22, 24 maggio 2026

ROMÉO ET JULIETTE

di les Gounod

Maestro Concertatore e Direttore LEONARDO SINI

Regia PAOLO VALERIO

NUOVO ALLESTIMENTO DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE IN COPRODUZIONE CON IL TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – IL ROSSETTI

Personaggi e interpreti principali

Juliette NINA MINASYAN

Roméo GALEANO SALAS

Mercutio CHRISTIAN FEDERICI

Tybald PIERLUIGI D’ALOIA

Frère Laurent LUCA DALL’AMICO

*****

19, 20, 21, 26, 27, 28 giugno 2026

ELEKTRA

di Rid Strauss

Maestro Concertatore e Direttore ENRICO CALESSO

NUOVO ALLESTIMENTO DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE

Personaggi e interpreti principali

Elektra ELENA BATOUKOVA-KERL

Chrysothemis SIMONE SCHNEIDER

Maestro del Coro PAOLO LONGO

ORCHESTRA, CORO E TECNICI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE







