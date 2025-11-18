Pubblicit

Mercoled 19 Novembre 2025    

Opere | Testate | Redazione | Contatti
 HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti
Verona Sette News
2025-11-19 Il Cenacolo dell’Impresa 2025: “Oltre l’Impresa: la leadership, fuori dai confini aziendali” 2025-11-19 Ieri sera, la premier Meloni, ospite di CGIA Mestre 2025-11-19 Veronella, Verona, XII Festa della “Vérza Móréta”, sino al 30 novembre 2025… 2025-11-19 MERCATINI DI NATALE IN BRA, PRIMA VOLTA CON LO SFONDO DELL’ARENA 2025-11-19 Verona Mineral Show: a Veronafiere minerali, fossili e preziosi 2025-11-19 Cibotto “straniero a sé stesso” È la tesi del curatore della mostra, Francesco Jori. 2025-11-19 Protocollo d’Intesa tra Confimi Apindustria Verona e UniCredit Spa 2025-11-19 Ieri sera, la premier Meloni, ospite di CGIA Mestre 2025-11-19 A Veronafiere, dal 21 al 23 novembre, Verona Mineral Show 2025… 2025-11-19 Fondazione Arena, Verona - Serata evento – 18.11.2025 – ‘La cultura come valore’, al Teatro Filarmonico. Il Progetto 67 Colonne va verso quota 10 milioni. L’Arena moltiplica il valore degli investimenti. Ora, statuto speciale e nuove risorse, per garantir 2025-11-18 Protocollo d’Intesa tra Confimi Apindustria Verona e UniCredit Spa 2025-11-18 UN MAGICO INVERNO. Bianche emozioni dalla Collezione Salce 2025-11-18 “Terzo tempo teatrale”, quando il sipario rimane aperto: la Compagnia Rapisarda apre al dialogo con il pubblico 2025-11-18 Gli Oblivion inaugurano la Stagione al Cinema Teatro Astra con un tutto esaurito. Tuttorial in scena venerdì 22 novembre, ore 21 2025-11-18 Cadis 1898 - Cantina di Soave, Verona, ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2025. Approvato il bilancio: ai soci, distribuiti 60,5 milioni di euro
ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca  
sul sito su
Verona
Vicenza
Venezia
Rovigo
Treviso
Padova
Udine
Cult
Pordenone
In Piazza
Trieste
Cagliari
Obiettivo Territorio

Estero
Budapest

Info Verona

















Mercoled 19 Novembre 2025
Veronella, Verona, XII Festa della “Vérza Móréta”, sino al 30 novembre 2025…

La Festa ha avuto i sui inizi, nel novembre 2013, per dare luce ad un prodotto agricolo particolare, denominato Verza Móréta”, che, molto in uso, già, nel 1800, veniva, persino, esportato in Germania. Dal 2013, la verza ha fatto grandi passi avanti, ed è oggetto di grande richiesta, non solo da parte di ristoratori, ma, anche di visitatori della Fiera in corso, nella quale, accanto alla brassicacea, dominano piatti tipici locali, pólénta brùstolà, compresa, resi straordinari da buon vino veneto. Non mancheranno, nelle diverse serate, spettacoli, concerti ed incontri. La Festa - Sagra di qualità – organizzata dalla Pro Loco Veronella APS – presidente, l’attivo Vanni Soave – sarà aperta nei giorni 20, 21, 22, 23 e 27, 28, 29, 30 novembre, in via Corte Grade, Veronella. Domenica 23 novembre: ore 9,45, sfilata storica ore 10,30, santa Messa del Ringraziamento e benedizione dei mezzi agricoli, ore 12: apertura dello Stand gastronomico e giochi in legno, sino a sera ore 21, musica e ballo, con Patty Fabbri. Ed ora, un piacevole ricordo della nostra partecipazione alla prima Fèsta déla Vérza móréta, anno 2013, cui partecipammo, con nostro fratello Paolo, agronomo:

De vérze ghé n’è tante:
e, càpe, dìr bisògna, che piàse
tùte quante!

Le fa parte déla faméia
dei ‘capùssi’: tùti e dù,
più che bòni i-è ‘n téia…

‘Dèsso, a Véronéla,
l’è résussità la “Vérza móréta”,
bèla e bòna, ànca quéla,

gràn ,résultado de ‘mpégno, de récérca
e déla fadìga dei ‘Grìcóltóri,
che, dàla tèra, de fàr créssar i-a çércà
quanto de mèio màre Natura,
par el bèn de l’òmo,
la sa creàr, su misùra…

Sta maravéia de vérza, l’è la “Móréta”,
‘n amór, có’ la so’ fóia vérde
e ‘n póco violéta,

che l’è quasi ‘n gràn pécà,
métarla ‘n téia, có’ àio e çéola,
e, de bòn parfùmo e bòn saór, védarla magnà…

Ma, àla prima Fésta déla Móréta,
cusinà tanto có’l riso, che có’l códeghìn,
vérza póaréta,

a Véronèla, nó s’a pódù fàr de mànco
de fàrghe ónór ai brài Cóghi,
che, òtima la Móréta i té météa sul bànco…

‘Na bèla ‘nissiatìva, ‘na bèla partènsa,
quéla de la Festa de la Vérza Móréta:
Véronèla nó la pódéa fàrghene de sènsa!

Onór ai sapienti Organisadóri,
onór ai ‘Grìcoltóri, che, co’ ‘mpégno e sacrifìssio,
dàla tèra, i tìra fóra sti gràn tesòri,

e àla Festa, tanti auguri:
che sempre più sucèsso la g’àbia,
nei àni futùri,

par valorizàr ‘na Vérza straordenària
déla Véronéla, amante del laóro e de la tradissión agrària!

Pierantonio Braggio
Commenti
Nome
Email
Commento
Altre notizie di Verona
Fondazione Arena, Verona - Serata evento – 18.11.2025 – ‘La cultura come valore’, al Teatro Filarmonico. Il Progetto 67 Colonne va verso quota 10 milioni. L’Arena moltiplica il valore degli investimenti. Ora, statuto speciale e nuove risorse, per garantir
A Veronafiere, dal 21 al 23 novembre, Verona Mineral Show 2025…
Ieri sera, la premier Meloni, ospite di CGIA Mestre
Protocollo d’Intesa tra Confimi Apindustria Verona e UniCredit Spa
Cibotto “straniero a sé stesso” È la tesi del curatore della mostra, Francesco Jori.
Verona Mineral Show: a Veronafiere minerali, fossili e preziosi
MERCATINI DI NATALE IN BRA, PRIMA VOLTA CON LO SFONDO DELL’ARENA
Ieri sera, la premier Meloni, ospite di CGIA Mestre
Il Cenacolo dell’Impresa 2025: “Oltre l’Impresa: la leadership, fuori dai confini aziendali”
Brusaporco, Bertani, Vino… in via Sottoriva 23, Verona. Storia d’impresa ed enogastrononia…
Bussolengo celebra la Giornata contro la violenza sulle donne, con un concerto teatrale.
Motor Bike Expo Partner dei FIM Awards 2025. La partnership tra MBE e la FIM si rafforza e si rinnova per la prossima stagione. Dal 23 al 25 gennaio, l’edizione 2026, presso Veronafiere
Cadis 1898 - Cantina di Soave, Verona, ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2025. Approvato il bilancio: ai soci, distribuiti 60,5 milioni di euro
Gli Oblivion inaugurano la Stagione al Cinema Teatro Astra con un tutto esaurito. Tuttorial in scena venerdì 22 novembre, ore 21
“Terzo tempo teatrale”, quando il sipario rimane aperto: la Compagnia Rapisarda apre al dialogo con il pubblico
LA RIVISTA

VIDEO NEWS

SEGNALATI DA VOI
Pearl Jam - Arena, Verona 16.9.2006
Inviato da:
Guarda tutti

Pubblicit
  La redazione La tua pubblicità Contatti Mission Legal
  Login
  Log In / Sign Up



 

 