Veronella, Verona, XII Festa della "Vérza Móréta", sino al 30 novembre 2025…



La Festa ha avuto i sui inizi, nel novembre 2013, per dare luce ad un prodotto agricolo particolare, denominato Verza Móréta”, che, molto in uso, già, nel 1800, veniva, persino, esportato in Germania. Dal 2013, la verza ha fatto grandi passi avanti, ed è oggetto di grande richiesta, non solo da parte di ristoratori, ma, anche di visitatori della Fiera in corso, nella quale, accanto alla brassicacea, dominano piatti tipici locali, pólénta brùstolà, compresa, resi straordinari da buon vino veneto. Non mancheranno, nelle diverse serate, spettacoli, concerti ed incontri. La Festa - Sagra di qualità – organizzata dalla Pro Loco Veronella APS – presidente, l’attivo Vanni Soave – sarà aperta nei giorni 20, 21, 22, 23 e 27, 28, 29, 30 novembre, in via Corte Grade, Veronella. Domenica 23 novembre: ore 9,45, sfilata storica ore 10,30, santa Messa del Ringraziamento e benedizione dei mezzi agricoli, ore 12: apertura dello Stand gastronomico e giochi in legno, sino a sera ore 21, musica e ballo, con Patty Fabbri. Ed ora, un piacevole ricordo della nostra partecipazione alla prima Fèsta déla Vérza móréta, anno 2013, cui partecipammo, con nostro fratello Paolo, agronomo:



De vérze ghé n’è tante:

e, càpe, dìr bisògna, che piàse

tùte quante!



Le fa parte déla faméia

dei ‘capùssi’: tùti e dù,

più che bòni i-è ‘n téia…



‘Dèsso, a Véronéla,

l’è résussità la “Vérza móréta”,

bèla e bòna, ànca quéla,



gràn ,résultado de ‘mpégno, de récérca

e déla fadìga dei ‘Grìcóltóri,

che, dàla tèra, de fàr créssar i-a çércà

quanto de mèio màre Natura,

par el bèn de l’òmo,

la sa creàr, su misùra…



Sta maravéia de vérza, l’è la “Móréta”,

‘n amór, có’ la so’ fóia vérde

e ‘n póco violéta,



che l’è quasi ‘n gràn pécà,

métarla ‘n téia, có’ àio e çéola,

e, de bòn parfùmo e bòn saór, védarla magnà…



Ma, àla prima Fésta déla Móréta,

cusinà tanto có’l riso, che có’l códeghìn,

vérza póaréta,



a Véronèla, nó s’a pódù fàr de mànco

de fàrghe ónór ai brài Cóghi,

che, òtima la Móréta i té météa sul bànco…



‘Na bèla ‘nissiatìva, ‘na bèla partènsa,

quéla de la Festa de la Vérza Móréta:

Véronèla nó la pódéa fàrghene de sènsa!



Onór ai sapienti Organisadóri,

onór ai ‘Grìcoltóri, che, co’ ‘mpégno e sacrifìssio,

dàla tèra, i tìra fóra sti gràn tesòri,



e àla Festa, tanti auguri:

che sempre più sucèsso la g’àbia,

nei àni futùri,



par valorizàr ‘na Vérza straordenària

déla Véronéla, amante del laóro e de la tradissión agrària!



Pierantonio Braggio







