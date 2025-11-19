Pubblicit

Verona Sette News
Venerd 21 Novembre 2025
Il Frantoio Bonamini, Illasi, Verona, celebra sessant'anni di attività (1965-2025)

L’olio extravergine di oliva costituisce, nel Veronese, un comparto di grande rilevanza, fortemente evoluto e in continua crescita, che contribuisce a creare un importante valore economico, sia a livello locale, che nazionale. Alla base di tutto, sono gli ulivi, coltivati in diverse varietà, con le loro drupe, e i frantoi, entrambi numerosi, in provincia di Verona. Ulivi e frantoi, che contano molti decenni, se non secoli di vita, e che, capaci di dare oli straordinari, sono, per lo più, situati nelle colline veronesi. Quest'anno, il Frantoio Bonamini, Illasi, Verona, celebra i suoi sessant’anni di attività. Si tratta di una realtà d’eccellenza, guidata dal mastro olivicoltore, Giancarlo Bonamini, che opera dal 1965, con passione viva e profondamente radicata, in stretta collaborazione con la moglie Sabrina, mirando costantemente alla qualità del suo prodotto, l'Olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella DOP. In verità, l’azienda-frantoio, secondo alcuni documenti recentemente emersi, da archivi, era operativa, già dal 1924. In quell'anno, uno zio di Giancarlo chiese al Comune di Illasi una riduzione dell'imposizione fiscale locale, motivando che la sua piccola azienda "aveva potuto lavorare solamente per quarantotto giorni", potendo fare fronte, unicamente, alle spese, a causa della scarsa disponibilità stagionale di olive. Tale testimonianza conferma, quindi, che la famiglia Bonamini era attiva, già in un lontano passato, una realtà, che è sinonimo, come già detto, di passione, di tenacia, di capacità e di esperienza. Oggi, Frantoio Bonamini gestisce 8.000 piante di ulivo di varietà diverse, coltivate in sei Comuni veronesi della Val d’Illasi, e circa 950 ulivi, nelle vicinanze dell’azienda stessa, coltivati per specifici scopi di ricerca e di studio. Utilizzando impianti all’avanguardia, Bonamini produce un olio extravergine di oliva di alta qualità – circa 350.000 litri l’anno – derivante anche da olive ricevute da produttori dei dintorni. Condurre una tale azienda non è semplice, poiché, tra l’altro, gli ulivi, come tutte le piante, richiedono cura e attenzione costanti. Tra queste, una corretta potatura annuale è fondamentale, anche perché le piante e le relative drupe, quando presenti (e ciò dipende molto, dal meteo e dal clima stagionali), possono essere colpite da parassiti. Anche la raccolta delle olive dev’essere eseguita, al momento giusto e, infine, il procedimento di frangitura è pur sempre un compito da esperti. Ciò, senza dimenticare che – e la quantità varia a seconda delle annate – per ottenere 1 litro di olio, occorrono circa 7 kg di olive. L'azienda, non solo vede il proprio prodotto esportato in diversi Paesi del mondo, ma s’impegna anche a "sostenere un percorso di promozione e di divulgazione della cultura dell'olio dell'Est Veronese e in particolare della Val d'Illasi". Afferma, con soddisfazione, il mastro frantoiano Giancarlo: "Amore per l'Olio extravergine di oliva e la sua tradizione, la passione per il nostro territorio e per la famiglia: questo significa essere olivicoltore”. Complimenti, dunque, al Frantoio Bonamini, per il suo sessantesimo anniversario di attività! Nella foto: il frantoiano Giancarlo, con un gruppo, in visita.

Pierantonio Braggio
