Domenica 23 Novembre 2025    

Verona Sette News
2025-11-23 In Piazza Bra, Verona, grande e bianca, sorride, felicemente, la Stella di Natale, cui fanno da coda studiati fasci di luce… 2025-11-23 Al via il Natale a Bardolino: protagonista la pista di pattinaggio sull'acqua Ha preso ufficialmente il via oggi il "Natale a Bardolino". 2025-11-23 TORNA LA MAGIA DEL CALENDARIO DELL'AVVENTO IN PIAZZA DANTE 2025-11-23 A dicembre tre serate immersive nelle atmosfere natalizie 2025-11-23 L'healthcare tedesco in Italia genera il triplo delle risorse investite e dell'occupazione diretta, con una forte componente in ricerca e sviluppo 2025-11-23 Mostra a cura di Elisabetta Pasqualin, da un concept di Sergio Campagnolo. 2025-11-23 GRANDE TEATRO. AL NUOVO 'ILIADE. IL GIOCO DEGLI DEI' CON ALESSIO BONI 2025-11-22 Le Pmi venete sono tra le migliori, nell'e Europea… 2025-11-22 Ogni sera, in attesa del Natale, in Piazza Dante, Verona, dal 1° al 24 dicembre, la facciata del palazzo, sede di Lords of Verona, si trasforma in "Calendario dell'Avvento – Fiaba di Natale" fatto di luci, musica, racconti e talento: un dono dei promo 2025-11-21 Il Frantoio Bonamini, Illasi, Verona, celebra sessant'anni di attività (1965-2025) 2025-11-21 A Cologna Veneta, Verona, la XLI "Festa del Mandorlato" – 6 - 7 - 8 dicembre 2025 2025-11-21 AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA AL ROSSETTI 2025-11-20 XXIII Durello & Friends, 21 Novembre, Hotel Crowne Plaza, Verona. I temi: bollicine, territorio e vitigno dei monti della Lessinia, tra Verona e Vicenza. Presenti, quest'anno, tra i "Friends", una selezione di spumanti, quali Trento DOC, Franciacorta e 2025-11-20 Salvare l'olivicoltura veronese e veneta: il progetto Oliveto Smart punta su scienza e tecnologia 2025-11-19 Il Cenacolo dell'Impresa 2025: "Oltre l'Impresa: la leadership, fuori dai confini aziendali"
Domenica 23 Novembre 2025
In Piazza Bra, Verona, grande e bianca, sorride, felicemente, la Stella di Natale, cui fanno da coda studiati fasci di luce…

Era dal 1984, in periodo natalizio, che la grande, possente bianca Cometa, in acciaio, voluta da Alfredo Troisi e progettata dall’architetto Rinaldo Olivieri, uscendo, con la sua coda, dall’antica e romana Arena, dominava ed illuminava la più grande, nobile piazza di Verona, la Bra. Quest’anno, dopo dodici mesi di assenza, per danni dovuti ad un temporale e per conseguenti motivi di sicurezza, l’imponente cometa è nuovamente fra noi – quasi, una compagnia! – a ricordarci il Natale, che viene e, più tardi, l’Avvento completato, implorando “Pace”! La coda in acciaio, all’attuale stellone, manca, sempre per sicurezza, e la sostituisce uno studiato insieme di fasci di luce, provenienti, appunto dal romano anfiteatro… Una Stella, quindi non manca, l’abbiamo, gaudemus igitur!… Consola, inoltre, e non poco, il fatto che un cartello ad hoc, posto ai piedi dell’attuale astro, recita che “la grande Stella di Natale originale ritornerà ‘integra’, il prossimo anno, in occasione della 42ª edizione della Rassegna dei Presepi del Mondo – quella in corso a Palazzo del Capitanio, Verona, appare eccezionale! –, dopo il completamento dei lavori di rifacimento del suo basamento…”! Per ora, bella la Stella d’oggi, con coda a fasci di luce, ma, pensiamo, al tempo, al nuovo modello dell’anno venturo, che la foto, di cui sopra, ci aiuta ad immaginare. Buon Natale!
Pierantonio Braggio
