Imprese giovanili: Verona prima in Veneto per numerositÃ , 7.245 le attivitÃ under 35
24112025
Ãˆ online l'edizione 2025 del report sulle imprese giovanili veronesi. Le analisi confermano il ruolo di leadership della provincia scaligera, che si posiziona al primo posto in Veneto per numero assoluto di imprese guidate da under 35. Al 31 dicembre 2024, le imprese giovanili registrate sono 7.245, pari al 7,9% del totale provinciale, dato che colloca Verona al secondo posto a livello regionale per tasso di incidenza.
L'analisi della forma giuridica evidenzia un forte orientamento verso le realtÃ micro-imprenditoriali: le imprese individuali rappresentano infatti il 73% del totale. Seguono le societÃ di capitale, che coprono il 19,9%, mentre le societÃ di persone e le restanti forme giuridiche corrispondono insieme al 7,2% delle imprese giovanili.
Il comparto che raccoglie il maggior numero di imprese under 35 Ã¨ il terziario: il settore dei servizi, con 2.493 unitÃ , rappresenta il 34,4% della base imprenditoriale giovanile. Seguono il commercio, con 1.528 unitÃ (21,1%), in cui emerge la peculiaritÃ dell'e-commerce, e le costruzioni, che contano 970 imprese (13,4%).
Il report Ã¨ disponibile qui per la consultazione completa.