Dal 26 novembre, la 34ª JOB&Orienta, Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, fino a sabato 29 novembre, in fiera a Verona.



Alle ore 11 del 26 novembre, nell’Area Forum (padiglione 9) di Veronafiere, inaugurazione ufficiale del Salone. Interverranno Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, Damiano Tommasi, sindaco del Comune di Verona, Flavio Massimo Pasini, presidente della Provincia di Verona, Andrea Faltracco, amministratore delegato del gruppo Athesis, Chiara Leardini, rettrice dell'Università di Verona, Valeria Mantovan, assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari opportunità della Regione del Veneto, e Paola FRASSINETTI, sottosegretaria di Stato al Ministero dell'istruzione e del Merito. Attesi nel corso della manifestazione numerosi ospiti dei mondi delle istituzioni, dell’economia e della cultura, a partire dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che sarà a JOB&Orienta, sabato 29, intervenendo a un convegno sul tema della filiera formativa tecnologica professionale “4+2”. Un evento da visitare e da esaminare, quale significativa opportunità, per i giovani, in fatto di studi, di formazione, di lavoro e di cultura, in generale.

Pierantonio Braggio







