Festa dell’Olio d’oliva, al Mercato coperto di Campagna amica. Un weekend dedicato all’eccellenza olivicola veronese con degustazioni guidate, in collaborazione con Aipo.



“Verona, 26 novembre 2025 – Il Mercato Coperto di Campagna Amica di Verona, in Via Macello 5, celebra l'arrivo della nuova produzione con la "Festa dell'Olio", un evento in programma sabato 29 e domenica 30 novembre. L'iniziativa, volta a promuovere e valorizzare l'olio extra vergine d'oliva del territorio, si avvale dell'importante collaborazione di Aipo (Associazione Interregionale Produttori Olivicoli del Veneto) e delle aziende olivicole presenti al Mercato.La giornata di sabato è dedicata all'approfondimento e al confronto tra le diverse tipologie di olio. Alle ore 9.30 e alle ore 11.30 si terranno due degustazioni guidate con l'esperto Antonio Volani. I partecipanti saranno guidati in un percorso sensoriale che metterà a confronto tre oli distinti, con l'obiettivo di educare i consumatori a riconoscere la qualità superiore degli oli locali: l'olio del Lago di Garda (a cura dell'Az. Agricola Colle d'Oro sul Lago), l'olio delle colline veronesi (a cura dell'Agriturismo San Felice) e una campionatura di olio comunemente reperibile al supermercato. Inoltre, durante l'intero orario di apertura del Mercato, le due aziende agricole presenti, Az. Agricola Colle d’Oro sul Lago e Agriturismo San Felice, offriranno assaggi gratuiti del loro olio nuovo in abbinamento con il pane artigianale preparato in agriturismo. L'Azienda agricola Colle d’Oro sul Lago sarà presente anche nella mattinata di domenica 30 novembre per far assaggiare i suoi oli, sempre accompagnati dal pane dell'Agriturismo San Felice, in un connubio, che esalta i sapori della terra veronese”. Olio d’Oliva, un grande prodotto delle colline e delle terre Veronesi, questa volta, non solo all’assaggio o alla degustazione, ma, anche a “scuola di Olio d’Oliva”, per riconoscerne qualità e caratteristiche, con l’aiuto di esperti del settore. Pierantonio Braggio







