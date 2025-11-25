SABATO 29 NOVEMBRE L’INCONTRO “VERSO MILANO CORTINA 2026 – DIETRO LE QUINTE DELLE OLIMPIADI E PARALIMPIADI: UN VIAGGIO TRA LOGISTICA, SPORT E IMMAGINE”



In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, la Commissione Sport della Circoscrizione 1ª – Centro Storico del Comune di Verona, con il patrocinio di Fondazione Milano Cortina 2026, promuove sabato 29 novembre, alle ore 11, nella Sala Sandro Ruffo del Museo Civico di Storia Naturale, l’incontro “Verso Milano Cortina 2026 – Dietro le quinte delle Olimpiadi e Paralimpiadi: un viaggio tra logistica, sport e immagine”.



Moderato dal giornalista Mario Marchi, l’incontro porterà sul palco quattro professionisti veronesi impegnati a diverso titolo nell’universo Olimpico e Paralimpico:



Carlotta Schiroli: Event services venue planner manager Milano Cortina 2026.

Ha lavorato con Olympic Broadcasting Service (OBS) come Broadcast Equipment and Resource Coordinator — ruolo che l’ha portata direttamente all’organizzazione dei servizi broadcast durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali PyeongChang 2018. È stata Planning & C4 Manager e poi Venue Manager per la XXX Summer Universiade Napoli 2019, e attualmente ricopre il ruolo di Event Services Venue Planner Manager per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, responsabile dei piani operativi dei servizi agli spettatori, formazione e coordinamento di staff e volontari, monitoraggio dei rischi e allineamento delle strategie di deployment in venue.



Michele Ferrarin: Triatleta Paralimpico e medaglia d’argento ai Giochi di Rio 2016.

Convocato alle Paralimpiadi di Londra 2012, partecipa alle gare di nuoto nei 100 rana e 100 farfalla. Successivamente si dedica al paratriathlon, conquistando numerosi titoli mondiali: oro a Londra 2013 e Chicago 2015, argento ai Mondiali in Canada (2014) e numerosi podi europei (Eilat 2012, Alanya 2013, Kitzbuehel 2015-2016).

Il culmine arriva alle Paralimpiadi di Rio 2016, dove il paratriathlon debutta e Ferrarin conquista una prestigiosa medaglia d’argento nella sua categoria PT2.



Mattia Cambi: Tecnico nazionale paratriathlon Tokyo 2020.

Preparatore atletico di numerose discipline, Mattia si approccia al mondo Paralimpico in occasione dell’incontro con Michele Ferrarin, del quale diventerà parte del suo staff tecnico dal 2015 fino a Rio2016. Dopo questa esperienza viene nominato per il quadriennio successivo Direttore Tecnico della nazionale italiana, allenando 6 atleti qualificati a Tokyo 2020 che conquisteranno 3 medaglie riscrivendo un'altra volta la storia di questa disciplina nel mondo Paralimipico.



Nicola Schena: Esperto in Marketing e Management dello sport.

Fondatore e amministratore unico di DNA Sport Consulting, agenzia nata nel 2007 e specializzata in marketing, comunicazione e organizzazione di eventi sportivi. Con oltre quindici anni di esperienza, ha guidato progetti di grande impatto a Verona come la

SPORTEXPOWEEK, iniziativa dedicata alla promozione dell’attività sportiva tra bambini e famiglie e la storica corsa Straverona. È stato manager e curatore di immagine di sportivi di fama nazionale e internazionale tra cui Fulvio Valbusa, Tania Cagnotto e Enrico Fabris.

È inoltre docente del corso “Management e marketing delle organizzazioni e degli eventi sportivi - management degli eventi sportivi” alla Facoltà in Management delle attività sportive innovative e sostenibili presso l’Università di Verona. Attualmente ricopre il ruolo di Fleet Operations Manager presso Fondazione Milano Cortina 2026 per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026.



Il filo conduttore della conferenza sarà proprio “l’organizzazione Olimpica e Paralimpica” intesa come la preparazione del momento cardine della manifestazione, ossia la gara: un tema ampio, che comprende logistica, comunicazione, tecnologia, ma soprattutto passione e sacrificio.



L’incontro offrirà quindi al pubblico uno sguardo inedito su un mondo fatto di professionalità e dedizione, ma anche di emozioni, imprevisti e grandi sogni realizzati grazie a un lavoro di squadra che coinvolge atleti, tecnici, manager, volontari e istituzioni.



La conferenza sarà introdotta dal curatore del Museo di Storia Naturale Leonardo Latella che anticiperà e racconterà la mostra “Ghiacciai nascosti” organizzata in occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026.



L’ingresso è libero fino a esaurimento posti l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, pensato per chi ama lo sport e per chi desidera conoscere più da vicino la straordinaria avventura che porterà l’Italia a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.







